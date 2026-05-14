Vecima, Incognito et BM COM annoncent des solutions haut débit clés en main par fibre optique lors du salon ANGA COM 2026

VICTORIA et VANCOUVER, Colombie-Britannique et PRAGUE--(BUSINESS WIRE)--Vecima Networks Inc., Incognito Software Systems Inc. et BM COM s.r.o. ont annoncé aujourd'hui une collaboration stratégique visant à fournir une solution haut débit par fibre optique entièrement intégrée et clé en main, qui sera présentée lors du salon ANGA COM 2026, du 19 au 21 mai à Cologne, en Allemagne.

Cette solution conjointe réunit une infrastructure d'accès fibre optique de pointe, une orchestration de services avancée et une expertise de déploiement sur le terrain au sein d'une plateforme haut débit clés en main unifiée et interopérable, sans dépendre d'un fournisseur unique. Conçue pour simplifier et accélérer le déploiement du haut débit par fibre optique, cette plateforme permet aux opérateurs, notamment régionaux et émergents, de déployer des réseaux évolutifs et performants, avec moins de complexité et une rentabilisation plus rapide.

La solution Haut débit clé en main de Vecima, Incognito, et BM COM comprend :

La plateforme Entra ® XGS-PON de Vecima, offrant un accès fibre optique haute densité et évolutif et dotée d'une gestion et d'une automatisation cloud native

XGS-PON de Vecima, offrant un accès fibre optique haute densité et évolutif et dotée d'une gestion et d'une automatisation cloud native La suite logicielle OSS d'Incognito, basée sur des normes, qui comprend l'activation des services, la gestion des périphériques (TR-069 ACS/TR-369 USP) et un serveur DHCP, permettant la fluidité du provisionnement et du contrôle du cycle de vie

Les services d'intégration de systèmes et services professionnels de BM COM, assurant le déploiement local, l'intégration et le support opérationnel

Grâce à l'alignement de l'ensemble de la pile réseau — de l'infrastructure d'accès sur les systèmes OSS à la gestion du cycle de vie client — cette collaboration offre une architecture multi-fournisseurs fluide, ouverte, interopérable, prête à un déploiement rapide et fondée sur les normes industrielles du Broadband Forum.

« Aujourd'hui, les opérateurs ont besoin de solutions qui réduisent la complexité tout en accélérant la prestation de services », a déclaré Ryan Nicometo, vice-président senior et general manager de Vecima Networks. « Grâce à notre collaboration avec Incognito et BM COM, nous associons une infrastructure d'accès haute performance à une automatisation puissante et à un savoir-faire local pour fournir une solution complète et évolutive répondant aux besoins des opérateurs à chaque étape de la progression de leur réseau, sans les contraindre à s'engager dans une relation coûteuse en dépendant d'un fournisseur unique. »

« Les fournisseurs d’accès à Internet haut débit recherchent de plus en plus des solutions étroitement intégrées qui rationalisent les opérations, de la mise en service à la gestion du cycle de vie », a déclaré Gary Knee, CEO chez Incognito. « En intégrant notre suite de solutions d'activation de services, de gestion des appareils et du protocole de configuration dynamique des hôtes (DHCP) aux plateformes d'accès par fibre de Vecima ainsi qu'à l'expertise de déploiement de BM COM, nous proposons une expérience haut débit plus automatisée, plus efficace et davantage orientée client. »

« Le déploiement réussi du haut débit exige plus que de la technologie : il demande une mise en œuvre efficace », a déclaré David Mansfeld, managing partner chez BM COM. « Le rôle de BM COM est de mettre en service ces solutions sur le marché, en fournissant une intégration système, un support local et une expertise pratique afin de garantir que les opérateurs puissent les déployer rapidement et travailler en toute confiance. »

Ensemble, les entreprises montreront comment cette approche unifiée permet aux opérateurs de simplifier les environnements multi-fournisseurs, d'accélérer le déploiement de la fibre optique et de fournir des services haut débit fiables et de haute qualité.

Cette collaboration sera présentée en direct lors du salon ANGA COM 2026 à Cologne, en Allemagne, sur le stand Vecima A20, hall 8, et sur le stand Incognito D30, hall 7, situés dans le pavillon du Broadband Forum, où les participants pourront découvrir la solution de bout en bout en activité et interagir directement avec les experts des trois entreprises.

À propos de Vecima Networks

Vecima Networks Inc. (TSX : VCM) est à la tête de l'évolution mondiale vers les réseaux multi-gigabits et riches en contenu de l'avenir. Notre personnel talentueux fournit des logiciels, des services et des plateformes intégrées prêts pour l'avenir qui alimentent les réseaux à large bande et de diffusion vidéo, surveillent et gèrent les transports, et transforment les expériences dans les foyers, les entreprises et partout où les gens se connectent. Nous aidons nos clients à faire évoluer leurs réseaux grâce à des solutions basées sur le cloud qui offrent à leurs abonnés une vitesse révolutionnaire, une qualité vidéo supérieure et de nouveaux services passionnants. La connectivité est une force - elle permet aux personnes, aux entreprises et aux communautés de se développer et de prospérer. Pour en savoir plus vecima.com.

À propos d'Incognito Software Systems

Incognito Software Systems Inc. propose des logiciels et des services d'orchestration de services qui aident les fournisseurs de services numériques à gérer l'expérience haut débit de nouvelle génération. Fondée il y a plus de 30 ans, Incognito compte plus de 200 clients dans le monde, notamment America Movil, Cox, Digicel, Globe et Orange, qui exploitent ses solutions pour accélérer le déploiement de services haut débit innovants par fibre optique et les technologies d'accès fixe sans fil 5G, tout en offrant une expérience client optimisée. Incognito est une entreprise du Groupe Lumine (TSXV : LMN). Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.luminegroup.com. Consultez www.incognito.com ou suivez-nous sur LinkedIn et X (Twitter).

À propos de BM COM

BM COM fournit aux entreprises, aux fournisseurs de services et aux administrateurs d'immeubles des plateformes de gestion d'appareils TR-069 de qualité opérateur télécom, une plateforme de services utilisateurs TR-369 (USP) et des solutions de surveillance intelligente des infrastructures pour les ascenseurs et les objets connectés. Nos solutions vous offrent un contrôle total, une visibilité complète et une analyse approfondie de vos actifs, tout en garantissant la sécurité de vos données. Nous proposons des solutions robustes sur site, ainsi que des services Cloud et SaaS scalables pour répondre à l'évolution de vos besoins. Fort d'une expertise sectorielle pointue et d'une expérience éprouvée, BM COM assure des déploiements fiables et continus, qui favorisent la performance et la croissance.

Déclarations prospectives

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