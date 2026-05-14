Boomi與Couchbase聯手，以可信記憶、連接及治理能力推動企業AI代理發展

賓夕法尼亞州康舍霍肯與加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Boomi（AI資料啟用公司）和Couchbase, Inc.（AI營運資料平台）今日宣布建立合作夥伴關係。雙方將緊密協作，加快從AI試點到正式投產的進程。兩家公司將共同開發解決方案，為代理AI奠定可直接投入生產環境的基礎，並融入Boomi的連接、執行環境及治理能力，以及Couchbase可擴展的記憶與向量處理能力。

企業在部署AI代理時普遍面對一項共同挑戰：雖然代理在試點階段表現良好，但由於無法穩定取得可信的上下文資訊、記憶能力及即時業務資料，因此難以大規模擴展。缺乏治理、稽核能力及營運控制，不但推高運算成本，亦會削弱生產力及營收表現。

Boomi產品與技術長Ed Macosky表示：「2026年將會是企業由AI實驗階段邁向大規模啟用的一年。真正的挑戰並非開發AI代理，而是如何為代理提供其在真實企業環境中運作所需的資料、記憶及治理能力。透過與Couchbase合作，我們將提供一個統一基礎平台，讓AI能夠以安全、高效的規模化方式運行，同時具備客戶所需的信任與控制能力。」

目前，仍然難以在企業內部有效治理、稽核及實際部署AI系統。Boomi與Couchbase正透過合作解決這一挑戰，讓AI代理能基於即時且可信的企業資料運作，在互動過程中維持上下文記憶，並在符合生產環境要求的治理與控制下執行任務。Boomi與Couchbase的合作，結合了兩個高度互補的平台，為企業AI建立統一基礎。Boomi提供主動式資料基礎架構，可整合數百種應用程式、API及資料來源，並透過Boomi Agentstudio管理代理生命周期，以及透過Agent Control Tower提供統一治理。Couchbase則提供營運資料基礎平台，支援即時資料存取、可信記憶能力，以及語義檢索與混合檢索能力，並整合於單一高效能平台中。透過上述能力，企業可建立能夠基於真實業務資料進行推理、保留上下文記憶，並於業務系統中安全運行的AI代理。

Couchbase產品與策略長Barry Morris表示：「客戶希望透過代理式應用程式推動營收成長、提升營運效率及建立競爭優勢。過去十多年來，Couchbase一直在關鍵任務環境中提供高可用性、分散式擴展及高效能表現，現時客戶亦希望在此基礎上部署代理式應用程式。透過與Boomi合作，我們將提供可信資料存取、記憶能力及企業級治理能力，協助企業更輕鬆地將AI全面投入業務營運。」

本次合作將為建立及營運AI代理的企業帶來以下關鍵成果：

以記憶級速度提供上下文資訊。透過專為關鍵任務工作負載打造的記憶體架構，即使工作負載持續擴展，AI代理仍可在毫秒級速度下取得所需資料、狀態及上下文資訊並作出回應。

讓AI代理基於真實業務資料回答。毫秒級延遲及數十億級向量規模的語義檢索能力，結合開展業務所需的事務記錄系統。

確保代理受管治理。所有記憶查詢、檢索及操作，均可透過Boomi Agent Control Tower進行監察及稽核，並沿用客戶目前管理更廣泛代理組合的同一套治理機制。

建立可信的單一架構。連接能力、執行環境、治理、記憶及檢索功能，均以共同開發的整合技術架構提供，而非由多個零散工具拼湊而成，減少客戶自行整合及維護的負擔。

對於目前已在Boomi Enterprise Platform上正式運行超過90,000個AI代理的企業，以及另外千家正準備部署的客戶而言，本次合作將使代理能夠持續保留上下文記憶，並在毫秒之內擷取所需業務資訊。同時，代理亦可在企業已信任、適用於關鍵任務整合流程的嚴格治理、可觀測性及稽核控制框架下運作。本次合作亦直接回應「資料啟用」方面的核心挑戰：只有當AI能夠基於可即時執行的資料運作，同時具備信任及控制機制時，才能真正為企業創造實際商業價值。

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Boomi是服務AI領域的資料活化公司，透過在企業全域業務中活化資料，為代理驅動型企業提供支撐。Boomi企業平台是主動式的資料基礎架構，可為推動代理式轉型提供必要的代理式基礎設施。透過將代理設計和治理、API和MCP管理、整合和自動化以及資料管理統一整合至單一平台，Boomi使企業能夠憑藉安全、可擴充的連線能力，充分釋放AI的價值。Boomi得到了超過3萬家客戶的信任以及由800多家合作夥伴組成的網路的支援，協助各種規模的企業實現規模化的敏捷性、效率和創新。如欲瞭解更多資訊，請造訪 boomi.com 。

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