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Vecima, Incognito e BM COM annunciano soluzioni chiavi in mano di banda larga in fibra ottica all'ANGA COM 2026

  • La collaborazione strategica offre soluzioni chiavi in mano di banda larga in fibra ottica interamente integrate, interoperabili e con più fornitori, senza vincoli di servizi da un unico fornitore
  • La soluzione congiunta “Broadband-in-a-Box” unisce infrastruttura, software e integrazione di sistemi per accelerare le distribuzioni di fibra in tutto il mondo
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VICTORIA, British Columbia, VANCOUVER, British Columbia e PRAGA--(BUSINESS WIRE)--Vecima Networks Inc., Incognito Software Systems Inc. e BM COM s.r.o. oggi hanno annunciato una collaborazione strategica per offrire una soluzione chiavi in mano per la banda larga in fibra ottica totalmente integrata, che verrà presentata all'ANGA COM 2026, da 19 al 21 maggio a Colonia, Germania.

La soluzione congiunta mette insieme l'infrastruttura di accesso a fibra ottica migliore della categoria, un'organizzazione avanzata dei servizi e una competenza di installazione nel mercato in una piattaforma Broadband-in-a-Box unificata e interoperabile senza vincoli di servizi da un unico fornitore.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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Relazioni con gli investitori: 250-881-1982, invest@vecima.com
Relazioni con i media: bernadette.dunn@vecima.com
Vecima - Vendite: sales@vecima.com

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Matt Mariani
Responsabile del marketing digitale
Matt.mariani@incognito.com

BM COM - Contatto:
Tomas Kotis: kotis@bmcom.com

Industry:

Vecima Networks Inc.

TSX:VCM
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