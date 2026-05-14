Polymer Capital與Coremont達成先進投資組合解決方案合作夥伴關係

香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Coremont是一家領先的即時、多資產類別投資組合管理軟體與分析服務提供商，今日宣布與Polymer Capital達成策略性合作夥伴關係，以支持其投資策略的持續成長。

Polymer Capital是一家領先的泛亞洲投資解決方案提供商，專注於公開市場投資，涵蓋股票、量化與宏觀策略，致力於提供卓越的風險調整後報酬。

該合作凸顯Coremont作為關鍵基礎設施合作夥伴的角色，服務於資產管理機構、對沖基金及金融機構，協助其取得更精密的投資組合分析與進階衍生性金融商品建模能力。Coremont的平台結合直覺式使用者介面與強大的API整合能力，使投資專業人士能在複雜的跨資產策略中，更快速且更具資訊基礎地做出決策。

透過此次合作，Coremont將在三個關鍵領域為Polymer Capital提供解決方案：

進階總體經濟分析：針對利率、外匯與大宗商品提供更深入的洞察，以支援Polymer Capital的動態投資策略

即時風險管理：在市場波動環境中實現持續的投資組合監控、壓力測試與情境分析

可擴充技術基礎架構：透過靈活的雲原生平台支援快速成長，並為機構級規模需求而設計

Coremont目前服務資產管理、對沖基金與金融機構等機構客戶，提供涵蓋固定收益、股票、外匯與商品市場的即時洞察資訊。隨著投資機構逐步從傳統系統轉向現代化雲端投資組合管理解決方案，Coremont持續面臨強勁需求。

「我們很高興能與Polymer Capital合作，協助其持續擴展全球總體經濟投資能力。此次合作體現雙方共同承諾，將深厚的投資專業與機構級技術基礎設施相結合，使團隊能更有信心地應對日益複雜且快速變動的市場。」

—Coremont執行長Jev Mehmet

「隨著我們持續擴展全球平台，我們與Coremont的合作為我們提供機構級基礎設施以及即時分析能力，支援我們的投資與風險管理流程。其技術透過強健的風險管理與可擴展系統提升投資組合監控能力，進一步強化投資組合經理專注於創造超額報酬的能力。」

—Polymer Capital營運長Denny Chau

關於Coremont:

Coremont是一家領先的雲端化多資產類別投資組合管理軟體與分析服務提供商，服務對象包括資產管理機構、對沖基金與金融機構。Coremont在倫敦、康乃狄克與香港設有辦公室，其平台提供涵蓋固定收益、股票、外匯與商品市場的即時洞察，並由先進分析能力、現代化技術基礎設施與強大的API整合所支援。

如需更多資訊，請造訪www.coremont.com。

關於Polymer Capital Management：

Polymer Capital是一家領先的泛亞洲投資解決方案提供商。該公司以亞洲市場為核心，營運多經理投資平台，並將資金配置於股票、量化與宏觀策略之間。Polymer Capital結合深厚的區域專業知識與獨特洞察及數據驅動分析，在亞洲複雜且多元的市場中發掘具差異化的投資機會。在專有風險工具與嚴謹風險管理框架的支持下，Polymer Capital致力於為機構客戶提供穩定且經風險調整後的報酬。

如需更多資訊，請造訪www.polymercapital.com。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。