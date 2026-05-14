MTU Maintenance Lease Services investiert in TRecs zur Digitalisierung des Triebwerkswechselmanagements

AMSTERDAM & DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate--(BUSINESS WIRE)--MTU Maintenance Lease Services B.V. („MLS“), der für Triebwerksleasing und Anlagenverwaltung zuständige Geschäftsbereich von MTU Maintenance, gab heute eine strategische Minderheitsbeteiligung an TRecs (trecs.aero) bekannt. TRecs ist eine Plattform zur Digitalisierung der Verwaltung offener Punkte (Open Item List, OIL) über den gesamten Lebenszyklus eines Triebwerks hinweg, von der ersten technischen Überprüfung über Leasingübergänge und Werkstattbesuche bis hin zu weiteren Schritten. Die Konditionen der Transaktion werden vertraulich behandelt.

Mit der Einführung von TRecs baut MLS seine führende Rolle weiter aus, um die Triebwerksleasingbranche hin zu einem cloudbasierten, auf Zusammenarbeit ausgerichteten Standard zu führen, der speziell für Kunden aus den Bereichen Leasing und Anlagenverwaltung entwickelt wurde. MLS wird die Plattform über den gesamten Lebenszyklus der Triebwerke hinweg nutzen, von der ersten technischen Überprüfung erworbener oder geleaster Triebwerke bis hin zur Dokumentation bei Leasingende sowie der Nachverfolgung von Aufgaben im Zusammenhang mit Leasingrückgaben, Werkstattbesuchen und der Übertragung von Vermögenswerten – und zwar in einer zentralen Echtzeitumgebung, auf die alle Beteiligten Zugriff haben. Das Ergebnis ist eine deutlich verkürzte Koordinierungszeit und eine einzige, überprüfbare Quelle der Wahrheit für jedes verwaltete Objekt. Die Investition von MLS in TRecs stärkt die gemeinsame Vision beider Unternehmen, die digitale Transformation im gesamten Ökosystem des Triebwerksleasings voranzutreiben.

Stimmen aus der Branche

„Unsere Investition in TRecs spiegelt unsere Überzeugung wider, dass die weitere Digitalisierung unserer Triebwerkswechsel entscheidend dazu beiträgt, die Komplexität sowohl für Leasinggeber als auch für Kunden zu verringern. TRecs bietet genau die maßgeschneiderte Lösung, die unsere Branche benötigt, und wir sind stolz darauf, das Wachstum des Unternehmens sowohl als Nutzer als auch als Anteilseigner zu unterstützen.“

- Remko Bruinsma, Managing Director, MTU Maintenance Lease Services B.V.

„Dass MLS nicht nur als Nutzer, sondern auch als Investor an Bord kommt, ist eine starke Bestätigung für unsere Plattform. Es bestätigt das, was wir aufgebaut haben – einen digitalen Standard für den Triebwerksübergänge, der der gesamten Leasingbranche dient. Einen Gesellschafter ihres Kalibers an unserer Seite zu haben, während wir expandieren, entspricht genau dem Partnerprofil, auf das wir hingearbeitet haben.“

- Philipp Mintchin, Mitbegründer & Co-CEO, TRecs

„Die Investition von MLS ist ein Meilenstein für TRecs und ein klares Signal dafür, dass die Branche optimierte, digitale Lösungen benötigt. Regulierung ist in der Luftfahrt unerlässlich – doch betriebliche Standards werden in der Regel zunächst durch praktische Anwendung etabliert und erst danach gesetzlich verankert. Genau hier setzt TRecs an: als eine Plattform, die einfach genug ist, um breit eingeführt zu werden, beginnend mit dem Triebwerkswechsel, und die darauf ausgelegt ist, den gesamten Lebenszyklus eines Triebwerks abzudecken.“

- Marc Pronilow, Mitbegründer & Co-CEO, TRecs

Strategische Begründung

Die TRecs-Plattform bietet Leasinggebern, MRO-Anbietern, Banken, Finanzakteuren und Fluggesellschaften eine zentrale Informationsquelle für alle offenen Posten, unabhängig davon, ob diese im Rahmen einer technischen Überprüfung, einer Leasingrückgabe oder eines Werkstattbesuchs entstanden sind. Durch die Ersetzung fragmentierter Kommunikationskanäle durch einen strukturierten, nachverfolgbaren digitalen Arbeitsablauf können die Akteure der gesamten Triebwerksleasingbranche mit deutlich verkürzten Bearbeitungszeiten, weniger Streitfällen und einer verbesserten Dokumentationsqualität über den gesamten Lebenszyklus des Triebwerks hinweg rechnen. Die Entscheidung von MLS, TRecs in allen Arbeitsabläufen einzusetzen und das Unternehmen als Anteilseigner zu unterstützen, spiegelt den langjährigen Fokus des Unternehmens wider, operative Exzellenz mit kontinuierlicher technologischer Innovation zu verbinden.

Quelle: AETOSWire

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