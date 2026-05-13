Boomi e Red Hat colaborano alla produzione dell'IA agenziale pronta alla produzione

CONSHOHOCKEN, Pennsylvania--(BUSINESS WIRE)--Boomi, l'azienda di attivazione dati per l'IA, e Red Hat, il fornitore leader mondiale di soluzioni open source, hanno annunciato oggi una collaborazione strategica per offrire un unico stack integrato per la distribuzione di IA agenziale su larga scala.

Per molte organizzazioni, lo sviluppo di IA per produzione oggi significa mettere insieme una serie di soluzioni di fornitori slegate tra loro, che vanno dai generatori di agenti agli strumenti di orchestrazione, dalle piattaforme di governance ai fornitori di modelli, dal middleware di integrazione alle infrastrutture di sicurezza, il che può comportare fughe di dati e costi imprevedibili.

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