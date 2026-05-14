Boomi et Couchbase s’associent pour doter les agents d’IA d’entreprise de capacités fiables en matière de récupération de données, de connectivité et de gouvernance

CONSHOHOCKEN, Pennsylvanie et SAN JOSE, Californie--(BUSINESS WIRE)--Boomi, spécialiste de l’activation des données pour l’IA, et Couchbase, Inc., éditeur d’une plateforme de données opérationnelles pour l’IA, ont annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique visant à accélérer la mise en production des projets pilotes d’intelligence artificielle. Les deux entreprises co-développeront des solutions offrant aux clients une infrastructure prête pour l’IA agentique, en associant les capacités de connectivité, de moteur d’exécution et de gouvernance des agents d’IA de Boomi aux fonctionnalités évolutives de gestion des données et de traitement vectoriel de Couchbase.

Les entreprises qui déploient aujourd’hui des agents d’IA sont confrontées à un défi commun : si ces agents donnent de bons résultats lors des phases pilotes, leur passage à l’échelle reste difficile en raison d’un accès inégal à un contexte fiable, à des capacités de mémoire et à des données métier en temps réel. L’insuffisance des mécanismes de gouvernance, de traçabilité et de contrôle opérationnel entraîne une hausse des coûts de calcul, tout en pesant sur la productivité et le chiffre d’affaires.

« 2026 sera l’année où les entreprises passeront de l’expérimentation de l’IA à son déploiement à grande échelle », a déclaré Ed Macosky, directeur des produits et des technologies chez Boomi. « Le véritable défi ne réside pas dans la création d’agents, mais dans leur capacité à disposer des données, des mécanismes de mémoire et de la gouvernance nécessaires pour évoluer dans des environnements d’entreprise réels. En nous associant à Couchbase, nous proposons une base unifiée permettant à l’IA de fonctionner de manière sécurisée, performante et évolutive, tout en offrant le niveau de confiance et de contrôle attendu par nos clients », a-t-il ajouté.

Les systèmes d’IA sont complexes à gérer, à auditer et à industrialiser à l’échelle de l’entreprise. Boomi et Couchbase s’attaquent conjointement à ce défi en permettant aux agents d’IA d’exploiter des données d’entreprise en temps réel et fiables, de conserver le contexte d’une interaction à l’autre et d’opérer avec le niveau de gouvernance et de contrôle requis pour les environnements de production. Ce partenariat réunit deux plateformes hautement complémentaires pour établir une base unifiée de l’IA d’entreprise. Boomi fournit une plateforme d'activation des données qui permet d'intégrer des centaines d'applications, d'API et de sources de données, ainsi que de gérer le cycle de vie des agents via Boomi Agentstudio et d'assurer une gouvernance centralisée via l'Agent Control Tower. Couchbase fournit une base de données opérationnelles qui prend en charge l’accès en temps réel aux données, des capacités fiables de mémoire applicative et des fonctions de recherche sémantique et hybride au sein d’une plateforme unique et hautement performante. Ensemble, ces capacités permettent aux entreprises de concevoir des agents d'IA capables d'analyser des données métier réelles, de préserver le contexte et d'opérer en toute sécurité au sein des systèmes qui soutiennent leurs activités.

« Les clients cherchent à stimuler la croissance de leur chiffre d’affaires, à accroître leur efficacité opérationnelle et à renforcer leur avantage concurrentiel grâce à des applications agentiques », a déclaré Barry Morris, directeur des produits et de la stratégie chez Couchbase. « Depuis plus d’une décennie, ils bénéficient de la disponibilité, de l’évolutivité distribuée et des performances que Couchbase apporte dans des environnements critiques. Ils souhaitent désormais déployer des applications agentiques qui s’appuient sur cette fondation éprouvée. En collaboration avec Boomi, nous offrons un accès fiable aux données, des capacités de mémoire applicative et une gouvernance de niveau entreprise, facilitant ainsi l’industrialisation de l’IA à l’échelle de l'entreprise », a-t-il ajouté.

Ce partenariat offre les bénéfices stratégiques suivants aux entreprises qui conçoivent et exploitent des agents d’IA :

Un contexte à la vitesse de la mémoire. Les données, l’état et le contexte dont les agents ont besoin sont fournis par une architecture en mémoire conçue pour des charges de travail critiques, leur permettant de répondre en quelques millisecondes, même en cas de montée en charge.

Des agents qui fondent leurs réponses sur des données métier réelles. Une recherche sémantique à latence de l’ordre de la milliseconde, capable de traiter des milliards de vecteurs, opérant aux côtés des systèmes transactionnels de référence qui pilotent l’activité.

Des agents soumis à une gouvernance renforcée. Chaque requête, chaque opération de récupération et chaque action liée à la mémoire sont traçables et auditables via la Boomi Agent Control Tower, dans le cadre du dispositif de gouvernance déjà en place pour l’ensemble du portefeuille d’agents des clients.

Une infrastructure unifiée et de confiance. Connectivité, moteur d’exécution, gouvernance, mémoire et récupération sont fournis au sein d’une pile technologique conçue de manière intégrée, et non comme un assemblage d’outils disparates que les clients devraient eux-mêmes intégrer et sécuriser.

Pour les entreprises qui utilisent déjà plus de 90 000 agents d’IA sur la plateforme Boomi Enterprise, ainsi que pour les milliers d’autres qui s’apprêtent à les déployer, ce partenariat permet aux agents de conserver un contexte persistant et d’accéder aux informations métier pertinentes en quelques millisecondes. Ils fonctionnent désormais dans le cadre des mêmes contrôles rigoureux en matière de gouvernance, d'observabilité et d'audit que ceux auxquels les clients font déjà confiance pour leurs intégrations critiques. Cette collaboration répond directement au défi de l’activation des données : l’IA ne génère une valeur métier réelle que lorsque les agents peuvent exploiter des données prêtes à l’action, avec des mécanismes intégrés de confiance et de contrôle.

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À propos de Boomi

Boomi, l’entreprise spécialisée dans l’activation des données pour l’IA, dynamise l’entreprise agentique en donnant vie aux données à tous les niveaux de l’activité. La plateforme d’entreprise Boomi constitue la base de données active qui fournit l’infrastructure agentique essentielle pour mener à bien la transformation agentique. En unifiant la conception et la gouvernance des agents, la gestion des API et des MCP, l’intégration et l’automatisation, ainsi que la gestion des données au sein d’une plateforme unique, Boomi permet aux organisations d’exploiter la puissance de l’IA grâce à une connectivité sécurisée et évolutive. Reconnue par plus de 30 000 clients et soutenue par un réseau de plus de 800 partenaires, Boomi aide les organisations de toutes tailles à gagner en agilité, en efficacité et à innover à grande échelle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur boomi.com.

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À propos de Couchbase

Couchbase est une plateforme de données opérationnelles dédiée à l’intelligence artificielle conçue pour alimenter les applications stratégiques dont les entreprises dépendent au quotidien. De grandes entreprises leaders sur leurs marchés lui font confiance pour exécuter leurs charges de travail critiques, qu'il s'agisse d'applications opérationnelles, analytiques, mobiles ou liées à l’IA. Pensée pour remplacer les infrastructures héritées et les services de données fragmentés, Couchbase offre une plateforme unifiée, conçue pour la performance, la flexibilité et l’évolutivité à l’échelle mondiale. Sa technologie prête pour l’IA, associée à un modèle de partenariat orienté entreprise, permet de réduire la complexité et le coût total de possession, tout en aidant les équipes à rester agiles, innovantes et sécurisées. Rendez-vous sur couchbase.com et suivez-nous surLinkedIn et X .

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