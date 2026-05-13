Boomi與Red Hat合作推動可投入生產的代理式AI

美國賓州康舍霍肯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Boomi是一家AI數據啟用公司，與全球領先的開源解決方案供應商Red Hat今日宣布達成策略性合作，將推出一套統一整合的技術堆疊，以支援大規模部署代理式AI。

對許多組織而言，如今建置可投入生產的AI系統，往往需要整合大量彼此割裂的供應商方案，涵蓋代理建構工具、協調工具、治理平台、模型供應商、整合中介軟體以及資安基礎設施，這也可能導致資料外洩與成本不可預期等問題。Boomi與Red Hat正攜手合作，透過結合Boomi的Agentstudio與Red Hat AI的企業級能力，簡化客戶的AI創新流程，使組織更容易打造能解決實際業務問題的代理，同時符合資料主權、基礎架構彈性與效能可靠性的企業標準。

Boomi與Red Hat正攜手合作，提供一套整合式解決方案，旨在透過以下方式簡化企業AI的落地與營運：

啟用AI並連接即時可信企業數據 ：Boomi Agentstudio可讓AI代理直接連接企業運行中的所有應用程式、系統與流程中的即時可信數據，擺脫僅限於展示或範例流程的數據環境。

：Boomi Agentstudio可讓AI代理直接連接企業運行中的所有應用程式、系統與流程中的即時可信數據，擺脫僅限於展示或範例流程的數據環境。 在複雜工作流程中擴展可信AI營運能力 ：Boomi Agent Control Tower與Boomi Gateway建立可確定性的治理護欄，用於協助執行政策並提供對代理行為的可視性。Boomi的編排層負責協調各類代理，降低失控執行與成本外溢風險，而Red Hat AI的開源架構與應用可觀測性服務則有助於持續提供治理與信任保障。

：Boomi Agent Control Tower與Boomi Gateway建立可確定性的治理護欄，用於協助執行政策並提供對代理行為的可視性。Boomi的編排層負責協調各類代理，降低失控執行與成本外溢風險，而Red Hat AI的開源架構與應用可觀測性服務則有助於持續提供治理與信任保障。 在規模化環境中運行並優化AI效能與成本：Red Hat AI提供整合式AI架構，具備Kubernetes原生運行環境以支援高效推理、安全優化代理與整合式AI治理，並可部署於混合雲環境，包括主權數據中心。此外，Boomi的智能模型路由器可依任務複雜度與數據敏感性，即時將代理提示分配至最合適的模型，以優化成本。

Boomi董事長兼執行長Steve Lucas表示：「我所接觸的每一位企業領導者都在問同一個問題：如何在不失去對數據、安全架構與預算控制的前提下，真正實現AI投資回報？答案並不是拼湊數十家供應商的方案，而是建立一個統一的平台。透過與Red Hat合作，我們讓企業能夠活化數據、在全業務範圍內編排AI，並在自身環境中以更強化的安全性運行，同時以足夠低的成本使AI在大規模場景下真正可行。」

Red Hat策略長兼營運長Mike Ferris表示：「企業的下一個時代，將由那些能把AI從集中式實驗，轉化為分散式業務現實的組織所定義。透過結合Red Hat的企業級開源AI基礎與Boomi的代理式編排能力，我們正在協助企業獲得架構主權，使其能在AI領域保持領先，同時不犧牲數據、成本控制或未來的自主性。」

透過結合Boomi的主動式數據基礎與Red Hat的開放混合雲能力，企業能以統一的基礎架構取代零散分布的系統與工具，從而降低複雜度並減少營運成本。此方法旨在透過將企業數據保留在受控環境中來支援資料主權，協助企業從AI試點階段邁向可規模化的生產級系統。

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關於Boomi

Boomi是一家AI數據啟用公司，透過讓數據在整個企業中「活化」，推動代理式企業的發展。Boomi Enterprise Platform是一個主動式數據基礎架構，提供關鍵的代理式基礎設施，以推動代理式轉型。透過將代理設計與治理、API與MCP管理、整合與自動化，以及數據管理整合於單一平台，Boomi使企業能以安全且可擴展的連接能力運用AI。Boomi獲超過30,000家客戶信任，並由800多個合作夥伴組成的生態系統支持，協助各類規模企業在大規模環境中實現敏捷性、效率與創新。如需進一步瞭解，請造訪boomi.com.

關於Red Hat

Red Hat是開放混合雲技術的領導者，提供可信、一致且完整的基礎架構，以支持變革性的IT創新與AI應用。其產品組合涵蓋雲端、開發者、AI、Linux、自動化與應用平台技術，能支援任何應用程式在任何環境中運行，從資料中心延伸至邊緣端。作為全球領先的企業級開源軟體解決方案供應商，Red Hat持續投資於開放生態系統與社群，以解決未來的IT挑戰。透過與合作夥伴及客戶協作，Red Hat協助企業建構、連接、自動化、保護與管理其IT環境，並提供顧問服務以及屢獲殊榮的培訓與認證方案支持。

前瞻性聲明

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