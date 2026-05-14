Vecima, Incognito y BM COM anuncian soluciones de banda ancha de fibra óptica llave en mano en ANGA COM 2026

VICTORIA (Columbia Británica), VANCOUVER (Columbia Británica) y PRAGA--(BUSINESS WIRE)--Vecima Networks Inc., Incognito Software Systems Inc., y BM COM s.r.o., anunciaron hoy una colaboración estratégica para ofrecer una solución de banda ancha de fibra óptica llave en mano completamente integrada, que se presentará en ANGA COM 2026, del 19 al 21 de mayo en Colonia (Alemania).

La solución conjunta combina la mejor infraestructura de acceso a fibra óptica de su clase, orquestación de servicios avanzada y experiencia de implementación en el mercado en una plataforma de banda ancha lista para usar que no requiere dependencia de un proveedor único.

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