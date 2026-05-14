Vecima, Incognito y BM COM anuncian soluciones de banda ancha de fibra óptica llave en mano en ANGA COM 2026
Vecima, Incognito y BM COM anuncian soluciones de banda ancha de fibra óptica llave en mano en ANGA COM 2026
- La colaboración estratégica ofrece soluciones de banda ancha de fibra óptica llave en mano completamente integradas que son interoperables y multiproveedor, sin dependencia de un proveedor único
- La solución conjunta de “banda ancha lista para usar” combina infraestructura, software e integración de sistemas para acelerar las implementaciones de fibra óptica en todo el mundo
VICTORIA (Columbia Británica), VANCOUVER (Columbia Británica) y PRAGA--(BUSINESS WIRE)--Vecima Networks Inc., Incognito Software Systems Inc., y BM COM s.r.o., anunciaron hoy una colaboración estratégica para ofrecer una solución de banda ancha de fibra óptica llave en mano completamente integrada, que se presentará en ANGA COM 2026, del 19 al 21 de mayo en Colonia (Alemania).
La solución conjunta combina la mejor infraestructura de acceso a fibra óptica de su clase, orquestación de servicios avanzada y experiencia de implementación en el mercado en una plataforma de banda ancha lista para usar que no requiere dependencia de un proveedor único.
El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.
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