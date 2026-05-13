Bharat Forge conclut un contrat de long terme avec Embraer pour la fourniture de pièces forgées destinées aux trains d’atterrissage

PUNE, Inde--(BUSINESS WIRE)--Bharat Forge Ltd. (BFL) (BSE : 500493, NSE : BHARATFORG), leader mondial du forgeage avancé et de l’ingénierie de précision, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un contrat pluriannuel avec Embraer pour la fabrication et la fourniture de composants forgés critiques destinés aux trains d'atterrissage. Cette étape stratégique fait de Bharat Forge le premier fournisseur indien à intégrer la chaîne d’approvisionnement aéronautique mondiale d’Embraer pour des composants forgés.

Dans le cadre de cet accord, Bharat Forge fournira des composants forgés à haute intégrité destinés aux systèmes de trains d’atterrissage des programmes d’avions commerciaux et de défense d’Embraer. Cet engagement marque l’établissement d’un partenariat stratégique reposant sur des capacités de fabrication avancées, une ingénierie de précision et une expertise éprouvée dans la production de composants complexes et critiques pour la sécurité au sein de plateformes aéronautiques mondiales.

Ce contrat pluriannuel reflète un engagement commun en faveur de la qualité, de la fiabilité et d’une collaboration durable. Il confirme également la confiance d’Embraer dans la capacité de Bharat Forge à satisfaire aux exigences rigoureuses des certifications internationales, tout en assurant une production constante de composants aéronautiques de haute performance.

À propos de cette étape stratégique, M. Amit B. Kalyani, vice-président et codirecteur général de Bharat Forge Limited, a déclaré : « Devenir le premier fournisseur indien de composants forgés pour Embraer est une étape majeure dont nous sommes particulièrement fiers, et qui témoigne des compétences solides que nous avons développées dans le secteur aérospatial. Nous remercions Embraer pour sa confiance et nous nous réjouissons à l'idée de renforcer ce partenariat dans les années à venir. Ce contrat nous permettra d'accroître la production de composants structurels critiques, tout en consolidant les capacités que nous avons déjà établies dans le domaine des composants de moteurs aéronautiques. »

Ce premier contrat avec une entreprise indienne témoigne également de l'engagement d'Embraer à renforcer l'écosystème aérospatial indien et à créer de la valeur durable tout au long de la chaîne d'approvisionnement, dans le cadre de l'expansion continue de sa présence dans le pays.

À propos de la division aérospatiale de Bharat Forge

La division aérospatiale de Bharat Forge est spécialisée dans la conception, le développement et la fabrication de composants aérospatiaux critiques. Forte d'une expertise approfondie dans les domaines du forgeage, de l'usinage de précision et de l'intégration de sous-ensembles, elle s'est imposée comme un acteur de référence, reconnu pour son excellence technique et sa conformité aux normes internationales les plus strictes. Portée par l’innovation et des partenariats stratégiques avec des équipementiers mondiaux et des fournisseurs de premier rang, la division renforce progressivement sa position au sein de la chaîne d’approvisionnement aérospatiale mondiale. Elle s'appuie pour cela sur des technologies de fabrication avancées, un élargissement continu de ses capacités industrielles et une relation de confiance durable avec ses clients, reflétant ainsi son ambition de faire de l'Inde un pôle de référence pour des solutions aérospatiales de classe mondiale.

Bharat Forge Aerospace constitue la division dédiée aux activités aérospatiales de Bharat Forge Limited.

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