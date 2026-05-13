De Phoenix Group uit Abu Dhabi gaat een samenwerking aan met DC Max om een Europese markt voor AI-datacenters ter waarde van 8 miljard dollar aan te boren: Lyon in Frankrijk is de eerste locatie

ABU DHABI, Verenigde Arabische Emiraten--(BUSINESS WIRE)--Phoenix Group PLC (ADX: PHX), een onderneming uit de portefeuille van IHC en wereldwijde exploitant van digitale infrastructuur, heeft vandaag een strategisch partnerschap aangekondigd met DC Max voor de ontwikkeling van zijn eerste Europese AI-datacenter, een faciliteit van 18 MW in Lyon, Frankrijk.

Het project vormt de eerste implementatie van het Europese datacenterplatform van Phoenix, een schaalbaar raamwerk dat gericht is op meer dan 1 GW aan gecombineerde AI- en HPC-capaciteit in Europa en de GCC.

Phoenix beschouwt deze stap als een direct verlengstuk van de nationale AI-ambitie van de VAE: een in Abu Dhabi gevestigd bedrijf dat zijn operationele expertise en kapitaal naar het Europese toneel brengt, waardoor regionale spelers actieve vormgevers worden van de wereldwijde AI-economie, en geen toeschouwers.

"Wat we vandaag aankondigen, is geen kleine stap; het is een echt keerpunt voor Phoenix en voor wat een bedrijf uit de VAE op het wereldtoneel kan bereiken. We vestigen ons in het hart van de Europese AI-infrastructuur en brengen de vastberadenheid en het kapitaal mee om iets op te bouwen dat de komende jaren in waarde zal toenemen. De ambitie van 1 GW is geen plafond; het is een startpunt. Ik ben er trots op dat het een bedrijf met hoofdkantoor in Abu Dhabi is dat hierin het voortouw neemt, en ik ben ervan overtuigd dat dit precies het soort gedurfde, wereldwijde stap is die onze aandeelhouders, onze partners en de eigen AI-ambities van de VAE verdienen."

— Munaf Ali, mede-oprichter en GCEO, Phoenix Group

De Europese kans

De vraag naar AI-rekenkracht in Europa groeit veel sneller dan het aanbod, waardoor bedrijven en hyperscalers al jaren van tevoren capaciteit reserveren. Door de traditionele ontwikkelingstermijnen van vaak 36 tot 48 maanden, kunnen de meeste aanbieders niet reageren met de snelheid die de markt vereist.

Frankrijk pakt deze kloof directer aan dan vrijwel elke andere Europese markt. Lyon, de op één na grootste stad van Frankrijk, combineert een sterke industriële basis, een degelijke elektriciteitsinfrastructuur en grondprijzen die aanzienlijk lager liggen dan in Parijs.

Dankzij de gevestigde relaties van DC Max op het gebied van netaansluitingen en vergunningen, in combinatie met het bewezen vermogen van Phoenix om infrastructuur snel te ontwerpen, aan te schaffen en te bouwen, kan het samenwerkingsverband aanzienlijk sneller werken dan gebruikelijk is in Europa.

Een platform, geen project

De samenwerking met DC Max is opgezet als een herhaalbaar ontwikkelingsmodel in plaats van als een eenmalige transactie. Met een pijplijn van meer dan 1 GW aan projecten met een geschatte waarde van 8 miljard dollar brengt DC Max diepgaande expertise in op het gebied van het vinden van geschikte locaties, vergunningverlening en netaansluiting. Tegelijkertijd zorgt Phoenix voor kapitaal en schaalvoordelen op operationeel vlak.

Beide bedrijven willen samen een schaalbaar infrastructuurplatform voor de lange termijn creëren dat in staat is om op korte termijn AI-geschikte capaciteit op belangrijke Europese markten te leveren.

Dit platform vormt een aanvulling op de bestaande geïnstalleerde capaciteit van Phoenix van 550 MW in de Verenigde Arabische Emiraten, Oman, Noord-Amerika en Ethiopië. Het ondersteunt daarmee de ambitie van het bedrijf om uit te groeien tot een grootschalige, wereldwijde exploitant van digitale infrastructuur.

"Phoenix biedt precies de operationele schaalgrootte en kapitaaldiscipline waar de Franse datacenterontwikkeling op heeft gewacht. We hebben jarenlang gewerkt aan het in kaart brengen en veiligstellen van de beste locaties in deze markt, zowel in Lyon als in de rest van Frankrijk. Dankzij deze samenwerking kunnen we die projecten nu uitvoeren in een tempo en op een schaal die we in ons eentje nooit hadden kunnen realiseren. De vraag is er. De locaties zijn er. Wat deze samenwerking toevoegt, is het vermogen om dit ook daadwerkelijk te realiseren."

— Romain Fremont, CEO, DC Max

Meer aankondigingen worden in 2026 verwacht.

Over Phoenix Group

Phoenix Group PLC (ADX: PHX), een onderneming uit de IHC-portefeuille, is een wereldwijde exploitant van digitale infrastructuur met hoofdkantoor in Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten, en genoteerd aan de Abu Dhabi Securities Exchange.

Het bedrijf exploiteert meer dan 550 MW aan capaciteit in de Verenigde Arabische Emiraten, Oman, Noord-Amerika, Oost-Afrika en Europa. Phoenix, opgericht in 2017, heeft zijn fundament gelegd op operationele discipline en energie-expertise opgedaan via Bitcoin-mining. Nu zet het deze capaciteiten grootschalig in om wereldwijd infrastructuur voor kunstmatige intelligentie en high-performance computing te ondersteunen.

Over DC Max

DC Max is een investeerder, ontwikkelaar en exploitant van datacenters met een capaciteitsportfolio van circa 2 GW. Het bedrijf levert digitale infrastructuur, variërend van edge-faciliteiten tot grote campussen die cloud, AI en high-performance computing ondersteunen. Gesteund door een groep met meer dan 6 miljard euro aan investeringservaring, combineert DC Max discipline met technische expertise.

