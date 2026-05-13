日機装、マラン・タンカーズ・マネジメントとアフターマーケット・サービス・サポートに関する契約を締結

カリフォルニア州テメキュラ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 日機装Clean Energy & Industrial Gases Group（日機装CE&IG）は、オイルタンカー運航会社であるMaran Tankers Management Inc.と長期サービス契約を締結したと発表しました。

この5年間の契約に基づき、日機装CE&IGは、マラン・タンカーズの高圧ポンプに対し、定期的な極低温バルブの定期修理を含む、包括的なグローバル・アフターマーケット・サポートを提供します。最短の修理期間を確保するため、日機装CE&IGは世界中のマリンハブに重要な部品在庫を維持し、業界平均の数ヶ月という期間ではなく、数日以内に船舶へ極低温サービスを届けます。また、日機装CE&IGはマラン・タンカーズに対して技術指導を行うほか、定期ドック入りの期間中に大規模なオーバーホールを実施します。

日機装CE&IGの極低温サービス事業部門プレジデントであるショーン・ファニフは次のように述べています。「当社は東南アジア、欧州、中東、米国、中国にマリンハブを展開しており、お客様に連携の取れたグローバルなアプローチと、港から港へのシームレスなサービスを提供します。

「マラン・タンカーズはタンカー業界をリードする運航会社であり、本契約は船舶市場における当社の成長にとっての新たな一歩となります。今後長きにわたり、マラン・タンカーズの船隊をサポートすべく、ともに協力していくことを楽しみにしています。」

今回の合意は、Exion Asia Pte Ltdとの戦略的サービス提携の締結に続くものであり、日機装CE&IGは船舶市場における信頼できるパートナーとしての地位をさらに強化しています。

日機装Clean Energy & Industrial Gasesグループについて

日機装Clean Energy & Industrial Gasesグループは、世界中で極低温機器、ソリューション、サービスを提供するリーディングカンパニーであり、低炭素エネルギーや産業ガスに対する市場の変化に対応し、革新的な製品と協働型のソリューションでニーズに応えています。当グループは、エネルギー、輸送、海洋、航空宇宙、産業ガス市場の未来を支えています。

当グループは日機装株式会社（東証：6376）

日機装CE&IGグループの詳細は、NikkisoCEIG.comをご覧ください。

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