Paymentology完成由Apis Partners和Aspirity Partners共同領投的1.75億美元募資，以支援下一階段成長

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球首屈一指的發卡處理機構Paymentology今日宣布，獲得由專注于金融基礎設施和服務領域的私人股權公司Apis Partners (”Apis”)以及專注于金融科技和服務與企業技術和連結服務領域的泛歐私人股權公司Aspirity Partners (“Aspirity”)共同領投的1.75億美元投資。

本次投資將支援Paymentology持續進行全球擴張、產品研發和團隊補強，滿足全球對現代化發卡處理業務的強勁需求。

本次交易匯聚兩家在支付產業擁有深厚經驗的投資機構，雙方均專注於推進支付基礎設施發展，並一致認為發卡處理是該領域最重要的商機之一。本次投資由Apis Growth Fund III1出資，也是Apis在支付領域完成的第16筆投資。Apis和Aspirity均將憑藉自身深厚的產業經驗累積和全球支付專家網路，支援Paymentology邁入下一發展階段。

Aspirity Partners創辦人兼執行合夥人Joe O’Mara評論道： 「支付是我們投資策略的核心支柱，Paymentology正是我們傾向於支援的產業標竿平台：具備現代化技術、全球業務布局，同時深度受惠於數位支付的長期成長趨勢。本次合作是Aspirity首支基金的首筆投資，體現了我們的產業專業化投資思路，也是主題化主動發掘投資模式的後續成果，離不開旗下創新者與領袖人脈網路的寶貴協助。Jeff及其團隊展現出的執行力和雄心壯志令我們尤為印象深刻，我們期待支援公司邁入下一個國際成長階段。」

Apis共同創辦人兼執行合夥人Matteo Stefanel評論道： 「我們十分榮幸與Paymentology達成合作。這家公司正處於全球支付生態系統中一個極具吸引力且快速成長領域的核心，我們與公司高階主管團隊已擁有十餘年的合作基礎。憑藉橫跨整個支付價值鏈的全球資源和產業專業經驗累積，我們期待支援管理層持續擴大業務規模、擴展服務能力，透過提升全球現代化金融服務的可及性，創造深遠且持久的影響力。」

儘管2026年全球支付市場規模可望達到49兆美元，但大部分發卡環節仍受傳統基礎設施制約，創新節奏、業務效率和終端使用者支付體驗的品質均受到限制。Paymentology正在憑藉高度可設定的雲端原生平台填補這一缺口，能夠為全球68個國家的客戶提供大規模即時處理服務，也讓發卡機構能夠靈活且更高效地在各市場推出、適配和管理銀行卡及數位支付服務。

Paymentology執行長Jeff Parker評論道：「金融產業的未來已然到來，但傳統基礎設施仍在拖累創新進程。在Paymentology看來，產業擁有巨大的機會來消除這類發展阻礙，使客戶能夠跟上市場發展節奏。我們建構了適配成長需求的發卡平台，協助數位銀行、金融科技公司和金融機構自信地推出、擴充和發展其銀行卡計畫。透過結合全球化能力和在地化靈活適配優勢，我們使客戶能夠在日趨多變的產業格局中以更快的速度、更強的控制力和更高的效率參與市場競爭。

本次投資以及與Apis和Aspirity的深度合作，充分印證了市場對我們平台和策略的肯定。這將協助我們加快發展步伐、擴大業務能力，並繼續支援客戶發展壯大，實現真正不可阻擋的進步。」

Paymentology的業績表現印證了這一成長動力，2025會計年度新增銷售額較去年同期成長117%，交易規模提升65%。成長主要歸功於數位銀行、內建式金融服務商、數位資產關聯銀行卡計畫和費用管理平台的強勁需求，以及傳統銀行對老舊系統的現代化改造。此外，公司還擁有高度多元化的國際客戶群體，以及在中東、拉丁美洲、非洲和亞太等高成長地區的顯著布局。

Paymentology穩固的客戶合作關係、在多元監管環境中的營運能力以及穩定的管理層，進一步鞏固了其全球可信基礎設施合作夥伴的地位。公司計畫將本次募資資金用於支援現有及未來客戶的成長和創新目標，同時從核心發卡處理業務向信貸、穩定幣、代幣化和AI驅動型服務等相鄰領域擴大業務邊界。Paymentology的客戶遍布近70個國家，其中包括首屈一指的金融科技公司（例如：M-Pesa by Safaricom、RedotPay、Rain、TrueMoney、ARQ等等）以及全球多家增速領先的新型銀行（例如：GoTyme、Snappi、Wio Bank、D360、Albo等）。

Apis共同創辦人兼執行合夥人Udayan Goyal補充說道： 「本次交易是Apis在全球支付領域完成的第16筆投資，進一步印證我們對發卡處理領域發展機會的堅定信念。本次合作秉持共同願景，加快銀行卡發卡業務的普及進程、擴大數位金融基礎設施的涵蓋範圍，並向新區域市場和相鄰業務領域進軍。這進一步印證了我們支援成熟的任務關鍵型基礎設施供應商和輕資本商業模式的投資策略，這些模式不僅能創造可觀的報酬，還能帶來可衡量的正向影響，證明長期價值創造與社會影響是相輔相成的。」

1 Apis Growth Fund III指代Apis Global Growth Fund III和Apis Growth Markets Fund III

關於Paymentology

Paymentology是全球首屈一指的下一代發卡處理機構，協助金融科技公司、數位銀行和零售銀行在全球輕鬆推出和管理創新支付解決方案。公司透過易用的整合式平台和服務，賦予客戶更多選擇與價值，協助客戶打破產業固有格局、縮短產品上市週期並實現業務成長。

憑藉首屈一指的多雲端平台、廣泛的全球業務布局以及完善的即時資料能力，Paymentology穩居支付產業領先地位。公司擁有專業的支付人才團隊，具備深厚本地市場經驗，服務於68個國家和14個時區，提供7天24小時的全天候支援。Paymentology堅定致力於推動全球金融普惠，改善民眾生活，並對經營所在社群產生正向影響。

如欲瞭解更多資訊，請造訪www.paymentology.com。

關於Apis Partners

Apis Group（簡稱「公司」）總部位於倫敦，是全球首屈一指的專注于金融基礎設施與科技領域的私人股權公司。公司管理或提供顧問服務的資產規模達23億美元，投資於商業模式成熟且具備獲利能力的企業，與管理層團隊合作推動業務轉型成長並創造優異投資報酬。

公司擁有一支40餘人的專業團隊，布局三大全球核心樞紐，充分利用數十年的業界經驗與深厚的國際人脈資源。公司秉持價值創造的構想，採用深度參與式夥伴合作模式，為投資組合公司提供策略建議、購併機會和營運支援。公司高度重視成長資本所能創造的社會影響力，並進而將金融普惠與金融健康視為影響力投資方法的核心要義。

如欲瞭解更多資訊，請造訪www.apis.pe。

關於Aspirity Partners

Aspirity Partners是一家泛歐私人股權公司，專注于成長型收購和策略少數股權投資，投資領域涵蓋金融科技和服務以及企業技術和連結服務。該公司的合作對象為在受惠於長期成長趨勢的區隔產業中提供任務關鍵型技術服務的企業。

Aspirity融合深厚的產業經驗與前瞻性的洞察驅動型投資模式，與管理層團隊密切合作，推出具有高影響力的措施，以推動卓越營運、國際化布局和策略擴張。

公司憑藉創辦人和高階主管人脈網路（創新者和領導者）提供專業產業見解，與企業攜手協助業務實現跨越式成長。

如欲瞭解更多資訊，請造訪www.aspiritypartners.com。

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