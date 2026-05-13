Energy Vault y Eskom anuncian un acuerdo de desarrollo estratégico para implementar sistemas de almacenamiento de energía por gravedad, a escala de red eléctrica, en Sudáfrica

WESTLAKE VILLAGE, California, y JOHANNESBURGO--(BUSINESS WIRE)--Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) (en adelante, "Energy Vault" o "la empresa"), líder global en soluciones sostenibles de almacenamiento de energía a escala de red e infraestructura informática basada en IA, anunció hoy un acuerdo estratégico de desarrollo con Eskom Holdings SOC Limited ("Eskom", la empresa eléctrica estatal de Sudáfrica) para implementar un sistema de almacenamiento de energía por gravedad (GESS) de larga duración.

La primera planta GESS, para el sistema de almacenamiento gravitacional de energía, se construirá en la central eléctrica de Hendrina, propiedad de Eskom, situada en Mpumalanga (Sudáfrica), una de las centrales en funcionamiento más antiguas de la empresa. Se prevé que el sistema proporcione una potencia de 25 MW y una capacidad de almacenamiento de cuatro horas, lo que equivale a 100 MWh, con un diseño totalmente escalable hasta 4 GW. Este acuerdo trascendental asocia a las dos empresas y alinea sus intereses a largo plazo para acelerar la descarbonización del sector energético del sur de África.

En virtud del acuerdo, Energy Vault proporcionará a Eskom su sistema de tecnología GESS más reciente, EVx 2.0™, junto con el equipamiento necesario. Además, brindará servicios de ingeniería durante la gestión y ejecución del proyecto, y capacitaciones adaptadas al contexto de implementación. Para el año 2035, la alianza prevé otorgar licencias, codesarrollar y colaborar en la implementación de hasta 4 GWh de almacenamiento para el GESS, con un alto potencial de desarrollo en toda la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC), integrada por 16 países.

EVx 2.0™, la arquitectura tecnológica GESS de Energy Vault, incorpora avances significativos con respecto al diseño anterior de EVx, especialmente en la coordinación del software, el funcionamiento mecánico, la eficiencia energética, las herramientas de construcción y su automatización. Estas mejoras dan lugar a sistemas eficientes de varios gigavatios (GW) de capacidad de almacenamiento energético, lo que contribuye con la creciente penetración de las energías renovables. El diseño del EVx 2.0 también incorpora una tecnología mejorada en el campo de la ciencia de los materiales. Permite la reutilización económica de las cenizas producidas por la combustión del carbón en los bloques de almacenamiento, que pueden pesar entre 25 y 30 toneladas cada uno.

"Este acuerdo significativo con Eskom es un acto transformador para Energy Vault y para el futuro energético de África", señaló Robert Piconi, presidente y director ejecutivo. "Al combinar nuestra plataforma innovadora EVx 2.0 con la enorme capacidad de generación energética de Eskom, su experiencia en operación de redes y su alcance regional, no solo estamos impulsando el almacenamiento de larga duración a una escala sin precedentes, sino también sentando las bases de un nuevo modelo de desarrollo industrial sostenible. Esta alianza generará empleo local, consolidará cadenas de suministro resilientes y demostrará cómo el almacenamiento de energía por gravedad puede acelerar la transición de África desde la dependencia del carbón hacia la independencia y seguridad energética. a su vez, proporcionará energía confiable y asequible a las comunidades que más lo necesitan".

Esta colaboración respalda directamente la iniciativa de alianza para una transmisión energética justa (JETP) de Eskom. Está centrada en lograr una transición sostenible y equitativa para abandonar el carbón y, al mismo tiempo, garantizar la confiabilidad de la red eléctrica, la creación de empleo y el desarrollo económico local.

"Eskom está comprometida con la reducción del impacto ambiental de sus actividades de generación eléctrica y continuará impulsando proyectos que contribuyan a los objetivos locales y globales de reducción de emisiones en Sudáfrica, así como a una transición responsable", señaló Dan Marokane, director ejecutivo de grupo de Eskom Holdings. "La estrategia de Eskom está diseñada para posicionarnos como un actor energético resiliente y competitivo en un mercado eléctrico liberalizado. Impulsaremos una transición energética justa e inclusiva, que incluye la intensificación de la reconversión y reutilización de centrales a carbón, así como la exploración de tecnologías y soluciones de carbón más limpio. Utilizamos la tecnología como un habilitador estratégico para mejorar la eficiencia y reducir el costo de la electricidad. Esta alianza con Energy Vault y su innovadora tecnología de almacenamiento por gravedad desempeñará un papel clave en el logro de nuestros objetivos de transición energética justa".

La región austral de África está atravesando una transformación dinámica de su panorama energético. Los gobiernos y empresas de servicios públicos de la región de la SADC trabajan para ampliar el acceso a una electricidad confiable, asequible y sostenible. En la actualidad, el 56 % de la población de la SADC tiene acceso a la electricidad, frente al 36 % registrado hace una década, lo que refleja el impacto de los esfuerzos coordinados a nivel regional y la inversión en infraestructura. El carbón sigue siendo la principal fuente de generación eléctrica, aportó más del 80 % de la electricidad de Sudáfrica en 2024, sin embargo, la región avanza activamente en la diversificación de su matriz energética. Las tecnologías de almacenamiento energético a escala de red desempeñarán un papel clave en la integración de energías renovables, el fortalecimiento de la resiliencia de los sistemas eléctricos nacionales y la mejora de la confiabilidad de la red. A su vez, abrirán nuevas oportunidades de crecimiento industrial, creación de empleo y desarrollo comunitario.

Este acuerdo posiciona a Eskom y Energy Vault como líderes regionales en el almacenamiento a gran escala y de larga duración, y subraya el compromiso de ambas partes de impulsar una transición energética limpia, justa y resiliente para África Austral.

Acerca de Energy Vault

Energy Vault® es una plataforma integral de infraestructura energética que diseña, construye, posee y opera sistemas energéticos flexibles y confiables. Su objetivo es reducir el tiempo de inicio de las operaciones de proyectos para empresas de servicios públicos, productores independientes de energía, clientes industriales y para el mercado IA y centros de datos. Su núcleo principal es una arquitectura independiente de tecnología, basada en software, diseñada para acelerar la ejecución de proyectos, optimizar el desempeño y reducir el tiempo hasta la generación de ingresos. Las soluciones integradas de Energy Vault combinan almacenamiento de energía, generación y gestión avanzada de la energía; ofrecen una infraestructura escalable adaptada a las necesidades de los clientes. Su cartera abarca almacenamiento de corta, larga y de varios días de duración, lo que permite confiabilidad, flexibilidad y eficiencia de costos en distintas aplicaciones. Para empresas de servicios públicos y operadores de red, Energy Vault ofrece funciones firmes y flexibles que mejoran la estabilidad de la red y contribuyen a garantizar un suministro eléctrico confiable. Para clientes industriales y de centros de datos, la plataforma permite un suministro energético resiliente y eficiente en costos para respaldar operaciones críticas. A través de su modelo de construcción, propiedad y operación (Build, Own & Operate), Energy Vault genera ingresos recurrentes a largo plazo, al tiempo que garantiza la excelencia en la ejecución de proyectos en las etapas de desarrollo, implementación y operación. Al combinar la innovación con una ejecución disciplinada, Energy Vault está redefiniendo la forma en que se desarrolla e implementa la infraestructura energética. Aporta confiabilidad, flexibilidad y escala en un mercado energético global en rápida evolución. Para obtener más información, visite www.energyvault.com.

Acerca de Eskom Holdings SOC Ltd

Eskom Holdings SOC Ltd es una corporación de propiedad estatal (SOC) y la principal empresa de servicios eléctricos de Sudáfrica, propiedad del Gobierno sudafricano. Eskom opera a lo largo de toda la cadena de valor de la electricidad —generación, transmisión y distribución— y suministra más del 86 % de las necesidades energéticas de Sudáfrica, además de aproximadamente el 20 % de la electricidad generada en el continente africano. Regida por un doble mandato que busca garantizar la sostenibilidad financiera y, a su vez, impulsar el crecimiento socioeconómico, Eskom está comprometida con una transición responsable hacia un futuro con menores emisiones de carbono. La corporación gestiona una extensa red nacional de aproximadamente 33 000 km. Equilibra en tiempo real la oferta y la demanda para abastecer la economía del país y participar en el mercado eléctrico de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC). Para obtener más información, visite Eskom Holdings SOC Ltd.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa incluye declaraciones prospectivas que reflejan la visión actual de la Compañía respecto a sus operaciones y su desempeño financiero, entre otros aspectos. Las declaraciones prospectivas incluyen información relativa a suposiciones o posibles resultados futuros de las operaciones, incluidas descripciones de nuestro plan de negocios y nuestras estrategias. Estas declaraciones suelen incluir palabras como "anticipar", "esperar", "contemplar", "continuar", "sugerir", "planificar", "predecir", "creer", "tener la intención de", "proyectar", "prever", "estimación", "objetivo", "proyección", "potencial", "debería", "podría", "puede", "podría", "hará" y otras expresiones similares. Fundamentamos estas declaraciones prospectivas o proyecciones en nuestras expectativas, planes y suposiciones actuales, que hemos elaborado a la luz de nuestra experiencia en nuestro sector, así como de nuestra percepción sobre las tendencias históricas, las condiciones actuales, los desarrollos futuros esperados y otros factores que consideramos apropiados según las circunstancias del momento. Estas declaraciones prospectivas están basadas en nuestras creencias, suposiciones y expectativas sobre el desempeño futuro, y tienen en cuenta la información actualmente disponible para nosotros. Estas declaraciones prospectivas son únicamente predicciones basadas en nuestras expectativas y proyecciones actuales sobre eventos futuros. Estas declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres significativos que podrían hacer que nuestros resultados reales, nivel de actividad, desempeño o logros difieran materialmente de los resultados, nivel de actividad, desempeño o logros expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas, incluyendo cambios en nuestra estrategia, planes de expansión, oportunidades de clientes, operaciones futuras, posición financiera futura, ingresos y pérdidas estimados, monetización esperada de créditos fiscales, financiamientos previstos, costos proyectados, perspectivas y planes; la incertidumbre de que nuestros adjudicaciones, contratos, cartera de pedidos y cartera de proyectos en desarrollo se traduzcan en ingresos futuros; la falta de garantía de que cartas de intención no vinculantes y otras manifestaciones de interés puedan derivar en financiamientos, pedidos o ventas vinculantes; la posibilidad de que nuestros productos o servicios sean —o se alegue que son— defectuosos o que experimenten fallas; la implementación, la aceptación en el mercado y el éxito de nuestro modelo de negocio y estrategia de crecimiento; nuestra capacidad para desarrollar y mantener nuestra marca y reputación; desarrollos y proyecciones relacionadas con nuestro negocio, nuestros competidores y la industria; el impacto de la incertidumbre macroeconómica, incluyendo la incertidumbre respecto de la futura relación entre Estados Unidos y otros países en materia de políticas comerciales y aranceles; cambios en las leyes fiscales y regulaciones gubernamentales y el impacto de dichos cambios en nosotros, incluyendo como resultado de la “One Big Beautiful Bill Act” y sus modificaciones al código de rentas internas de 1986 y sus enmiendas posteriores, y los créditos fiscales para energías limpias establecidos bajo la Ley de Reducción de la Inflación de 2022; inversiones en proyectos de desarrollo que pueden no alcanzar operaciones comerciales en el plazo previsto, o no hacerlo en absoluto; nuestros esfuerzos para diversificar la cadena de suministro para reducir el impacto de los aranceles; la capacidad de nuestros proveedores para entregar componentes o materias primas indispensables para la construcción de nuestros sistemas de almacenamiento de energía de manera oportuna; nuestras expectativas respecto de nuestra capacidad para obtener y mantener la protección de propiedad intelectual y no infringir los derechos de terceros; expectativas respecto del período durante el cual seremos una empresa en etapa de crecimiento emergente bajo la Jumpstart Our Business Startups Act de 2012; nuestros requerimientos futuros de capital, fuentes y usos de efectivo; los desarrollos en la política comercial de Estados Unidos y global; la naturaleza internacional de nuestras operaciones y el impacto de la guerra u otras hostilidades en nuestro negocio y los mercados globales; nuestra capacidad para obtener financiamiento para nuestras operaciones y crecimiento futuro; y nuestro negocio, planes de expansión y oportunidades, incluyendo nuestra expansión hacia proyectos y operaciones propias; nuestra capacidad para completar exitosamente nuestra propuesta de adquisición en Japón; y otros factores importantes discutidos bajo el encabezado “Factores de riesgo” en nuestro informe anual en el formulario 10-K correspondiente al año finalizado el 31 de diciembre de 2025, presentado ante la SEC el 18 de marzo de 2026, los cuales pueden actualizarse periódicamente en otras presentaciones ante la SEC, disponibles en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. 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