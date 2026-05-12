Paymentology raccoglie 175 milioni di dollari in un round di finanziamento condotto da Apis Partners e Aspirity Partners per sostenere la prossima fase di crescita

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Paymentology, il principale emittente ed elaboratore mondiale di carte di credito, oggi ha annunciato un round di investimento da 175 milioni di dollari condotto da Apis Partners (”Apis”), società di private equity specializzata in infrastruttura e servizi finanziaria, e Aspirity Partners (“Aspirity”), società paneuropea di private equity incentrata su tecnologia e servizi finanziari e servizi di tecnologia e connettività aziendali.

L'investimento supporterà la continua espansione globale di Paymentology, lo sviluppo di prodotti e il rafforzamento del suo team, mentre la società punta sulla forte domanda di servizi di elaborazione per emittenti moderni su scala globale.

L'operazione riunisce due investitori con vasta esperienza nel settore dei pagamenti e un focus comune sul progresso dell'infrastruttura dei pagamenti, uniti dalla visione che l'emittente rappresenta una delle opportunità più significative nel settore.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.