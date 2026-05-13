Medisca i dsm–firmenich nawiązują współpracę w celu zwiększenia dostępu do API witamin klasy farmaceutycznej dla amerykańskiego rynku preparatów recepturowych

MONTREAL--(BUSINESS WIRE)--Firma Medisca, globalny lider w dziedzinie medycyny spersonalizowanych preparatów farmaceutycznych, nawiązała strategiczne partnerstwo z firmą dsm–firmenich, czołowym producentem składników zaopatrującym regulowane rynki farmaceutyczne na całym świecie.

W ramach tego partnerstwa Medisca udostępni szereg farmaceutycznych składników czynnych (API) witamin klasy farmaceutycznej amerykańskim specjalistom z dziedziny preparatów recepturowych, zwiększając dostęp do składników wytworzonych w europejskich środowiskach opartych na aktualnych dobrych praktykach wytwarzania oraz wspieranych utrwalonymi systemami kontroli jakości i standardami sporządzania dokumentacji.

Wzmocnienie podstaw preparatów recepturowych

Jako że sporządzanie preparatów recepturowych nieustannie przyczynia się do wspierania coraz bardziej złożonych i uregulowanych środowisk opieki, rosną oczekiwania co do źródeł zaopatrzenia w składniki, ich spójności i towarzyszącej im dokumentacji. Apteki i specjalistyczne placówki sporządzające preparaty recepturowe (tzw. 503B) poszukują zatem partnerów umożliwiających zwiększenie skali prowadzonej działalności bez obaw.

Partnerstwo stanowi wyraz długofalowego zaangażowania na rzecz zwiększenia dostępu do wysokiej jakości rozwiązań z zakresu składników przy jednoczesnym zachowaniu przebiegu pracy, relacji i modeli operacyjnych, na których polegają dziś klienci.

– Bardzo się cieszymy z nawiązania współpracy z firmą dsm–firmenich, globalną organizacją znaną ze standardów produkcyjnych i zaangażowania na rzecz jakości – powiedział Peng Li, wiceprezes ds. partnerstw strategicznych Medisca. – Pozyskiwanie składników ma zasadnicze znaczenie dla zaufania i pomyślnego sporządzania preparatów recepturowych w perspektywie długoterminowej. Dzięki włączeniu portfolio farmaceutycznych API firmy dsm–firmenich do ekosystemu Medisca rozszerzamy podstawy, na których opierają się dziś klienci, i wspieramy dalszy rozwój branży.

Partnerstwo wprowadza API witamin klasy farmaceutycznej w ramach ugruntowanego modelu handlowego i technicznego stworzonego z myślą o wsparciu regulowanego użytkowania i długotrwałej ciągłości praktyki sporządzania preparatów recepturowych.

– Nawiązanie współpracy z firmą Medisca stanowi istotny krok na drodze do zwiększenia dostępu do wysokiej jakości API witamin klasy farmaceutycznej dla amerykańskiego rynku preparatów recepturowych. Dzięki połączeniu naszej globalnej wiedzy fachowej w zakresie produkcji i zaangażowania na rzecz standardów aktualnych dobrych praktyk wytwarzania z dogłębną wiedzą specjalistów Medisca z dziedziny preparatów recepturowych wzmacniamy niezawodność dostaw i umożliwiamy aptekom oraz placówkom typu 503B prowadzenie działalności z większą pewnością, w sposób konsekwentny i z zapewnieniem należytej jakości opieki nad pacjentami. – Jennifer McManus, dyrektor wyższego szczebla ds. sprzedaży, dsm-firmenich

Portfolio API witamin firmy dsm–firmenich jest dostępne za pośrednictwem firmy Medisca w Stanach Zjednoczonych, a z biegiem czasu przewidziano dodanie kolejnych produktów. Aby uzyskać informacje na temat składania zamówień, cen i czasu realizacji, klienci mogą kontaktować się z przedstawicielami handlowymi Medisca.

Informacje o dsm–firmenich

Jako innowator w dziedzinie żywienia, zdrowia i pielęgnacji urody, firma dsm–firmenich przeprojektowuje, wytwarza i łączy kluczowe składniki odżywcze, smaki i zapachy, pragnąc wspierać prężny rozwój rosnącej populacji świata. Za pomocą kompleksowej gamy rozwiązań, składników naturalnych i odnawialnych oraz osławionych zdolności naukowo-technologicznych firma opracowuje wszystko, co nieodzowne dla życia, pożądane przez klientów i bardziej zrównoważone dla ludzi i naszej planety. dsm–firmenich to szwajcarska firma z siedzibą w dwóch lokalizacjach: Kaiseraugst (Szwajcaria) oraz Maastricht (Holandia), notowana na giełdzie Euronext Amsterdam, prowadząca działalność w niespełna 60 krajach i osiągająca przychody w wysokości ponad 12 mld EUR. Dzięki różnorodnemu zespołowi liczącemu niemal 30 000 pracowników na całym świecie dsm–firmenich dokonuje postępów w rozmaitych aspektach życia każdego dnia, wszędzie, z korzyścią dla miliardów ludzi. www.dsm-firmenich.com

Informacje o Medisca

Założona w 1989 r. firma Medisca to wiodący dostawca spersonalizowanych rozwiązań dla łańcuchów dostaw sektora medycznego i farmaceutycznego, który może się poszczycić obszernym wachlarzem ponad 2 000 produktów dopełnionych zbiorem ponad 10 000 autorskich i spersonalizowanych receptur leków, bogatą wiedzą specjalistyczną oraz szeregiem usług w dziedzinie tworzenia receptur preparatów farmaceutycznych, kontynuacji kształcenia w dziedzinie opieki zdrowotnej oraz przeprowadzania testów analitycznych. Dostarczając dostosowane rozwiązania na rzecz rozmaitych sektorów wellness z całego świata, Medisca eliminuje luki w zakresie opieki zdrowotnej, wspierając spersonalizowane usługi wellness dla wszystkich. Więcej informacji na stronie www.medisca.com oraz na profilach firmy w serwisach LinkedIn, Facebook i YouTube.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.