NetApp colabora com a Red Hat para ajudar a promover a proteção de dados e a escalabilidade nas implementações do Red Hat OpenShift

SAN JOSE, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa de infraestrutura inteligente de dados, anunciou hoje seus novos recursos de gestão de dados, otimizados para o Red Hat OpenShift, permitindo níveis avançados de resiliência e escalabilidade para ambientes virtualizados, nas instalações e na nuvem. As atualizações melhoram a velocidade e a previsibilidade de operações diárias, de backup e de recuperação, assim os clientes podem migrar, escalonar e administrar ambientes de máquinas virtuais (MV) e contêineres de forma a possibilitar inovação e agilidade com mais confiança.

Segundo o relatório O estado da virtualização da Red Hat, 90% das organizações concordam que a virtualização apoia a inovação. Junto com o achado do relatório de que 71% das organizações têm mais da metade da sua infraestrutura de TI já virtualizadas, as empresas estão expandindo seus ambientes virtualizados a fim de ajudar com o gerenciamento dos volumes crescentes dos dados que alimentam a era da IA. À medida que os ambientes virtualizados do Red Hat OpenShift crescem, os métodos de backup que se atêm a escanear os discos completos das MVs podem levar a janelas de backup maiores, prazos de recuperação imprevisíveis e maior risco operacional. Ao migrar para o Red Hat OpenShift Virtualization e ampliá-lo, as empresas precisam de backup e recuperação previsíveis e eficientes com monitoramento de mudanças ao nível dos blocos para ajudar a atender as janelas de backup e recuperação e evitar gastos excessivos com armazenamento à medida que os ambientes crescem. Além disso, muitas organizações de TI estão buscando recuperação de desastres simplificada em larga escala e opções flexíveis de implementação.

"Quando as equipes de TI passam por processos lentos de varredura e backup, elas não conseguem alcançar os objetivos relacionados ao prazo de recuperação e ao ponto de recuperação", afirmou Dallas Olson, diretor comercial da NetApp. "As mais recentes inovações da NetApp com a Red Hat permitem comportamento previsível de backup e recuperação mesmo com o crescimento dos ambientes de MV. Os clientes agora podem migrar, operar e proteger os ambientes de MV e contêineres em larga escala no Red Hat OpenShift com maior velocidade, previsibilidade e confiança operacional".

A colaboração da NetApp com a Red Hat fornece melhor consistência híbrida e em várias nuvens, permitindo que os clientes executem e movam aplicativos e dados entre ambientes no local e em nuvens públicas. Juntas, a NetApp e a Red Hat buscam proporcionar uma pilha do Kubernetes madura e pronta para as empresas. Essa colaboração continua com novos recursos que ajudam os clientes a construir ambientes virtualizados mais resilientes e escalonáveis, incluindo:

Backup e recuperação da NetApp para o Red Hat OpenShift e o OpenShift Virtualization : o NetApp Backup and Recovery é um serviço simples, seguro e com boa relação custo-benefício para as aplicações do OpenShift no armazenamento NetApp ONTAP ® . Ele acelera os backups e as recuperações com backups incrementais permanentes, fornecendo rastreamento de bloco de alterações (CBT, Change Block Tracking), preservação da eficiência de armazenamento e descarregamento de computação. Essas características evitam reidratação de dados durante os backups e reduzem a sobrecarga de computação nas operações de backup. Com essa atualização, o NetApp Backup and Recovery agora aprimora o suporte para a proteção das MVs no OpenShift com automação abrangente, permitindo fluxos de trabalho de proteção e recuperação granulares nas MVs, junto com transformações de recursos para acelerar os prazos de recuperação.

: o NetApp Backup and Recovery é um serviço simples, seguro e com boa relação custo-benefício para as aplicações do OpenShift no armazenamento NetApp ONTAP . Ele acelera os backups e as recuperações com backups incrementais permanentes, fornecendo rastreamento de bloco de alterações (CBT, Change Block Tracking), preservação da eficiência de armazenamento e descarregamento de computação. Essas características evitam reidratação de dados durante os backups e reduzem a sobrecarga de computação nas operações de backup. Com essa atualização, o NetApp Backup and Recovery agora aprimora o suporte para a proteção das MVs no OpenShift com automação abrangente, permitindo fluxos de trabalho de proteção e recuperação granulares nas MVs, junto com transformações de recursos para acelerar os prazos de recuperação. Suporte do NetApp Disaster Recovery ao Red Hat OpenShift e ao OpenShift Virtualization : os clientes agora podem usar o NetApp Disaster Recovery na visualização pública dos seus ambientes Red Hat OpenShift e Red Hat OpenShift Virtualization, expandindo do backup para a recuperação orquestrada de desastres para MVs baseadas no Kubernetes. Essa solução de recuperação de desastres como serviço oferece proteção simples e a baixo custo em caso de desastres para cargas de trabalho virtualizados no armazenamento NetApp ONTAP, com fluxos de trabalho intuitivos e guiados para failover e fallback em recuperação de desastres.

: os clientes agora podem usar o NetApp Disaster Recovery na visualização pública dos seus ambientes Red Hat OpenShift e Red Hat OpenShift Virtualization, expandindo do backup para a recuperação orquestrada de desastres para MVs baseadas no Kubernetes. Essa solução de recuperação de desastres como serviço oferece proteção simples e a baixo custo em caso de desastres para cargas de trabalho virtualizados no armazenamento NetApp ONTAP, com fluxos de trabalho intuitivos e guiados para failover e fallback em recuperação de desastres. Red Hat OpenShift Virtualization com o Red Hat OpenShift na Google Cloud: O Google Cloud NetApp Volumes e o driver Trident CSI para o Red Hat OpenShift Virtualization estão agora disponíveis para o público geral no Red Hat OpenShift dedicado em ambientes da Google Cloud com suporte certificado. Essa solução permite que as organizações executem MVs e contêineres na nuvem com operações simplificadas e escalabilidade ininterrupta.

O Google Cloud NetApp Volumes e o driver Trident CSI para o Red Hat OpenShift Virtualization estão agora disponíveis para o público geral no Red Hat OpenShift dedicado em ambientes da Google Cloud com suporte certificado. Essa solução permite que as organizações executem MVs e contêineres na nuvem com operações simplificadas e escalabilidade ininterrupta. Paralelismo do NetApp Trident: o NetApp Trident agora oferece melhor escalabilidade através da execução paralela das operações no controlador do Trident para o Amazon FSx para NetApp ONTAP e ambientes Google Cloud NetApp Volumes. O recurso de paralelismo com o Trident remove gargalos no armazenamento, permitindo que o Trident execute operações de armazenamento concomitantemente ao invés de forma serial.

"Os modelos legados de recuperação de desastre não foram construídos para a escalabilidade e o ritmo dos ambientes virtualizados atuais", afirmou Steve Gordon, diretor sênior de gestão de produtos para plataformas de nuvem híbrida da Red Hat. "Nossa colaboração com a NetApp aborda diretamente os desafios mais urgentes que os clientes enfrentam à medida que os ambientes empresariais virtualizados continuam crescendo em escala e complexidade. Juntos com a NetApp, estamos ajudando os clientes a modernizar a proteção de dados e a recuperação de desastres para o Red Hat OpenShift, fornecendo resultados mais previsíveis e uma base mais forte para a nuvem híbrida".

Para saber mais obre a colaboração da NetApp com a Red Hat, visite o estande 538 da NetApp no Red Hat Summit 2026, de 11 a 14 de maio em Atlanta, Geórgia.

Recursos adicionais

Sobre a NetApp

Há mais de três décadas, a NetApp tem ajudado as principais organizações do mundo a navegar pelas transformações tecnológicas – desde o surgimento do armazenamento corporativo até a era inteligente impulsionada por dados e inteligência artificial (IA). Hoje, a NetApp é a empresa de Infraestrutura de Dados Inteligente, ajudando seus clientes a transformar dados em um catalisador de inovação, resiliência e crescimento.

No centro dessa infraestrutura está a plataforma de dados da NetApp – uma base unificada, inteligente e em nível corporativo que conecta, protege e ativa dados em todas as nuvens, cargas de trabalho e ambientes. Desenvolvida sobre o poder comprovado do NetApp ONTAP, o software e sistema operacional de gerenciamento de dados líder de mercado, e aprimorada por automação por meio do AI Data Engine e do AFX, ela oferece observabilidade, resiliência e inteligência em escala.

Projetada de forma desagregada, a plataforma de dados da NetApp separa armazenamento, serviços e controle, permitindo que as empresas modernizem-se mais rapidamente, escalem de forma eficiente e inovem sem dependência de fornecedor (lock-in). Como a única plataforma de armazenamento corporativo incorporada nativamente às maiores nuvens do mundo, ela oferece às organizações a liberdade de executar qualquer carga de trabalho, em qualquer lugar, com desempenho, governança e proteção consistentes.

Com a NetApp, os dados estão sempre prontos – prontos para se defender contra ameaças, impulsionar a IA e gerar as próximas inovações. Por isso, as empresas mais visionárias do mundo confiam na NetApp para transformar inteligência em vantagem competitiva.

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