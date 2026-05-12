Společnost GenNx360 Capital Partners dokončila prodej společnosti Precision Aviation Group společnosti VSE Corporation za přibližně 2,025 miliardy dolarů v hotovosti a akciích.
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--GenNx360 Capital Partners („GenNx360“), soukromá investiční společnost se sídlem v New Yorku, oznámila prodej své portfoliové společnosti Precision Aviation Group, Inc. („PAG“ nebo „společnost“) společnosti VSE Corporation („VSE“) za celkovou předem stanovenou částku přibližně 2,025 miliardy dolarů v hotovosti a akciích.
Společnost PAG, založená v roce 1996 se sídlem v Atlantě ve státě Georgia, je špičkovým globálním poskytovatelem služeb údržby, oprav a generálních oprav letadel („MRO“), distribuce a řešení dodavatelského řetězce pro komerční, obchodní a všeobecné letectví, vrtulníky a obranný průmysl. Společnost PAG v současné době provozuje 29 poboček po celém světě, zaměstnává více než 1 000 lidí, obsluhuje přes 10 000 zákazníků globálně a ročně provádí více než 175 000 oprav. Akvizice zvyšuje tržby společnosti VSE přibližně o 50 % na pro forma bázi pro rok 2025 a očekává se, že okamžitě přispěje ke zvýšení konsolidované upravené marže EBITDA společnosti VSE.
Během vlastnictví společností GenNx360 se společnost PAG rozrostla v globální platformu pro trh s náhradními díly pro letectví s vysokou marží, zaměřenou na motory, avioniku, komponenty a vlastní řešení. Společnost PAG se rozrostla z devíti opraváren na 29 poboček, rozšířila své působení v Severní Americe a rozšířila svou mezinárodní přítomnost do Evropy, Austrálie a Brazílie. Společnost rozšířila své opravárenské kapacity v oblasti motorů a avioniky a zároveň posílila svou pozici na platformách letadel nové generace.
Během svého vlastnictví realizovala společnost GenNx360 disciplinovanou strategii „buy-and-build“, dokončila 11 doplňkových akvizic, rozšířila geografický dosah a prohloubila technické kapacity. Tyto anorganické iniciativy byly doplněny robustním organickým růstem poháněným konzistentním získáváním nových zákazníků a rozšiřováním strategických partnerství.
„Naše partnerství s PAG bylo výsledkem proaktivní strategie GenNx360 a hlubokých odborných znalostí v odvětví letectví a obrany. Naše schopnost rozšířit PAG na diverzifikovanou globální platformu MRO je důkazem výjimečnosti manažerského týmu PAG,“ uvedl Pratik Rajeevan, ředitel společnosti GenNx360 Capital Partners, který investici vyhledal a vedl.
Naše pokračující majetková účast ve společnosti VSE odráží naše přesvědčení o dynamice společnosti PAG a schopnosti společnosti VSE urychlit svou další fázi růstu, posílit kapacity a přinášet zákazníkům ještě větší hodnotu,“ uvedl Ron Blaylock, zakladatel a řídící partner společnosti GenNx360 Capital Partners.
„Vybudovali jsme si reputaci díky rychlé reakci na potřeby zákazníků, rozsáhlým technickým schopnostem a spolehlivé podpoře pro provozovatele po celém světě. Připojení k VSE představuje pro PAG důležitou novou kapitolu,“ řekl David Mast, generální ředitel Precision Aviation Group.
„PAG je pro VSE velmi komplementárním přírůstkem, který rozšiřuje naše schopnosti v oblasti leteckého aftermarketu, technickou hloubku a globální dosah na trzích komerční, obchodní a všeobecné letecké dopravy a vrtulníků. „Společnost PAG si vybudovala výjimečnou reputaci díky své schopnosti reagovat na potřeby zákazníků, vlastním opravárenským kapacitám a provozní dokonalosti a jsme nadšeni, že můžeme Davida Masta a tým PAG přivítat ve společnosti VSE. Společně vytváříme rozsáhlejší platformu pro letecký aftermarket s vylepšenými opravárenskými a distribučními kapacitami, které společnosti VSE zajistí dlouhodobý růst a tvorbu hodnoty,“ uvedl John Cuomo, prezident a generální ředitel společnosti VSE Corporation.
Podrobné údaje o transakci: Kupní cena ve výši 2,025 miliardy dolarů zahrnuje 1,75 miliardy dolarů v hotovosti a přibližně 275 milionů dolarů v akciích vydaných společnosti GenNx360; a až dalších 125 milionů dolarů v podmíněné platbě za budoucí zisky na základě výkonnosti v roce 2026.
Nejnovější kapitálová investice společnosti GenNx360 do PAG byla podpořena fondem GenNx360 Capital Partners Fund IV, LP a fondem pro pokračování s jedním aktivem spravovaným společností GenNx360 pod vedením společností Neuberger a Blackstone Strategic Partners, s účastí společností Dextra Partners a Churchill Asset Management. Kromě pana Blaylocka a pana Rajeevana patřili do investičního týmu GenNx360 pro PAG Lloyd Trotter, zakladatel a senior poradce GenNx360; Reece Zakarin, viceprezident; Anil Nagpal, asistent viceprezidenta; a Jon Langenfeld, analytik.
J.P. Morgan a Jefferies působily jako finanční poradci na straně prodávajícího pro GenNx360 a PAG, přičemž Winston & Strawn LLP působila jako právní poradce. Společnost Perella Weinberg Partners působila jako výhradní finanční a dluhový poradce pro VSE, přičemž společnost Jones Day působila jako právní poradce.
O SPOLEČNOSTI GENNX360 CAPITAL PARTNERS
GenNx360 Capital Partners je soukromá kapitálová společnost zaměřená na akvizice středních podniků poskytujících služby v oblasti business-to-business. GenNx360 spolupracuje se společnostmi, které mají osvědčené a udržitelné obchodní modely v rozvíjejících se odvětvích, s cílem implementovat a podporovat iniciativy zvyšující hodnotu, ať už organické či anorganické, s cílem urychlit růst, zajistit nákladovou efektivitu a generovat silné finanční výnosy. Společnost GenNx360 byla založena v roce 2006 a její sídlo se nachází v New Yorku. Další informace o společnosti GenNx360 jsou k dispozici na www.gennx360.com.
O SPOLEČNOSTI PRECISION AVIATION GROUP
Společnost Precision Aviation Group („PAG“) je předním globálním poskytovatelem služeb v oblasti údržby, oprav a generálních oprav (MRO), distribuce a dodavatelského řetězce na trhu s leteckými náhradními díly, který podporuje trhy s letadly pro obchodní a všeobecné letectví (B&GA), vrtulníky a obranu. PAG obsluhuje širokou globální zákaznickou základnu a poskytuje technické znalosti v oblasti motorů, komponentů, avioniky a vlastních řešení oprav. Další informace o společnosti PAG jsou k dispozici na www.precisionaviationgroup.com.
O SPOLEČNOSTI VSE CORPORATION
Společnost VSE je předním poskytovatelem leteckých distribučních a opravárenských služeb pro trh s náhradními díly v oblasti komerční, obchodní a všeobecné letecké dopravy (B&GA). Společnost VSE se sídlem v Miramaru na Floridě se zaměřuje na výrazné zvýšení produktivity a životnosti vysoce hodnotných aktiv svých zákazníků, které jsou klíčové pro jejich podnikání. Služby společnosti VSE v oblasti distribuce náhradních dílů a údržby, oprav a generálních oprav (MRO) podporují distribuci komponentů motorů a příslušenství motorů a draku letadel a opravárenské služby pro komerční a B&GA provozovatele. Podrobnější informace naleznete na webových stránkách společnosti VSE na adrese www.vsecorp.com.
