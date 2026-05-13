Bharat Forge firma un contrato a largo plazo con Embraer para el suministro de piezas forjadas para trenes de aterrizaje

PUNE, India--(BUSINESS WIRE)--Bharat Forge Ltd. (BFL) (BSE: 500493, NSE: BHARATFORG), líder mundial en forja avanzada e ingeniería de precisión, anunció hoy la firma de un contrato a largo plazo con Embraer para fabricar y suministrar componentes forjados esenciales para trenes de aterrizaje. Este logro convierte a Bharat Forge en el primer proveedor indio de componentes forjados de la cadena de suministro aeroespacial mundial de Embraer.

En virtud del acuerdo, Bharat Forge suministrará componentes forjados de alta resistencia para los sistemas de aterrizaje de los programas de aviación comercial y defensa de Embraer. Esta colaboración establece una alianza estratégica que se sustenta en tecnologías avanzadas de fabricación, ingeniería de precisión y una sólida trayectoria en la fabricación de piezas complejas y críticas para la seguridad de las plataformas aeroespaciales que operan a nivel mundial.

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