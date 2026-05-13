Owkin desarrollará agentes de IA como parte de un acuerdo a largo plazo con K Pro y AstraZeneca

NUEVA YORK & PARÍS--(BUSINESS WIRE)--Owkin —la compañía de IA agéntica pionera en "superinteligencia artificial biológica" que revoluciona el descubrimiento y desarrollo de fármacos— anunció hoy un acuerdo con AstraZeneca para desarrollar agentes biofarmacéuticos como parte de la licencia por tres años de K Pro, el sistema de IA científica de Owkin para la toma de decisiones vinculadas con biofármacos.

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