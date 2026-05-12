Paymentology完成由Apis Partners和Aspirity Partners联合领投的1.75亿美元融资，以支持下一阶段增长

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的发卡处理机构Paymentology今日宣布，获得由专注于金融基础设施和服务领域的私募股权公司Apis Partners (”Apis”)以及专注于金融科技和服务与企业技术和连接服务领域的泛欧私募股权公司Aspirity Partners (“Aspirity”)联合领投的1.75亿美元投资。

本次投资将支持Paymentology持续进行全球扩张、产品研发和团队补强，满足全球范围内对现代化发卡处理业务的强劲需求。

本次交易汇聚两家在支付行业拥有深厚经验的投资机构，双方均专注于推进支付基础设施发展，并一致认为发卡处理是该领域最重要的机遇之一。本次投资由Apis Growth Fund III1出资，也是Apis在支付领域完成的第16笔投资。Apis和Aspirity均将依托自身深厚的行业积淀和全球支付专家网络，支持Paymentology迈入下一发展阶段。

Aspirity Partners创始人兼管理合伙人Joe O’Mara评论道： “支付是我们投资策略的核心支柱，Paymentology正是我们倾向于支持的行业标杆平台：具备现代化技术、全球业务布局，同时深度受益于数字支付的长期增长趋势。作为Aspirity首支基金的首笔投资，本次合作体现我们的行业专业化投资思路，也是主题化主动发掘投资模式的后续成果，离不开旗下创新者与领袖人脉网络的宝贵助力。Jeff及其团队展现出的执行力和雄心壮志令我们尤为印象深刻，我们期待支持公司迈入下一个国际增长阶段。”

Apis联合创始人兼管理合伙人Matteo Stefanel评论道： “我们十分荣幸与Paymentology达成合作。这家公司正处于全球支付生态系统中一个极具吸引力且快速增长领域的核心，我们与公司高管团队已拥有十余年的合作基础。凭借横跨整个支付价值链的全球资源和行业专业积淀，我们期待支持管理层持续扩大业务规模、拓展服务能力，通过提升全球现代化金融服务的可及性，创造深远且持久的影响力。”

尽管2026年全球支付市场规模预计将达到49万亿美元，但大部分发卡环节仍受传统基础设施制约，创新节奏、业务效率和终端用户支付体验的质量均受到限制。Paymentology正在凭借高度可配置的云原生平台填补这一缺口，能够为全球68个国家的客户提供大规模实时处理服务，也让发卡机构能够灵活且更高效地在各市场推出、适配和管理银行卡及数字支付服务。

Paymentology首席执行官Jeff Parker评论道：“金融行业的未来已然到来，但传统基础设施仍在拖累创新进程。在Paymentology看来，行业拥有巨大的机遇来消除这类发展阻碍，使客户能够跟上市场发展节奏。我们构建了适配增长需求的发卡平台，助力数字银行、金融科技公司和金融机构自信地推出、扩展和发展其银行卡项目。通过结合全球化能力和本地化灵活适配优势，我们使客户能够在日趋多变的行业格局中以更快的速度、更强的控制力和更高的效率参与市场竞争。

本次投资以及与Apis和Aspirity的深度合作，充分印证了市场对我们平台和战略的认可。这将助力我们加快发展步伐、拓展业务能力，并继续支持客户发展壮大，实现真正不可阻挡的进步。”

Paymentology的业绩表现印证了这一增长势头，2025财年新增销售额同比增长117%，交易规模提升65%。增长主要得益于数字银行、嵌入式金融服务商、数字资产关联银行卡项目和费用管理平台的强劲需求，以及传统银行对老旧系统的现代化改造。此外，公司还拥有高度多元化的国际客户群体，以及在中东、拉美、非洲和亚太等高增长地区的显著布局。

Paymentology稳固的客户合作关系、在多元监管环境中的运营能力以及稳定的管理层，进一步巩固了其全球可信基础设施合作伙伴的地位。公司计划将本次融资资金用于支持现有及未来客户的增长和创新目标，同时从核心发卡处理业务向信贷、稳定币、通证化和AI驱动型服务等相邻领域拓展业务边界。Paymentology的客户遍布近70个国家，其中包括领先的金融科技公司（例如：M-Pesa by Safaricom、RedotPay、Rain、TrueMoney、ARQ等等）以及全球多家增速领先的新型银行（例如：GoTyme、Snappi、Wio Bank、D360、Albo等）。

Apis联合创始人兼管理合伙人Udayan Goyal补充道： “作为Apis在全球支付领域完成的第16笔投资，本次交易进一步印证我们对发卡处理领域发展机遇的坚定信念。本次合作秉持共同愿景，加快银行卡发卡业务的普及进程、拓宽数字金融基础设施的覆盖范围，并向新区域市场和相邻业务领域拓展。这进一步印证了我们支持成熟的任务关键型基础设施提供商和轻资本商业模式的投资策略，这些模式不仅能创造可观的回报，还能带来可衡量的积极影响，证明长期价值创造与社会影响是相辅相成的。”

1 Apis Growth Fund III指代Apis Global Growth Fund III和Apis Growth Markets Fund III

关于Paymentology

Paymentology是全球领先的新一代发卡处理机构，助力金融科技公司、数字银行和零售银行在全球范围内轻松推出和管理创新支付解决方案。公司通过易用的一体化平台和服务，赋予客户更多选择与价值，帮助客户打破行业固有格局、缩短产品上市周期并实现业务增长。

依托领先的多云平台、广泛的全球业务布局以及完善的实时数据能力，Paymentology稳居支付行业领先地位。公司拥有专业的支付人才团队，具备深厚本地市场经验，服务于68个国家和14个时区，提供7天24小时的全天候支持。Paymentology坚定致力于推动全球金融普惠，改善民众生活，并对经营所在社区产生积极影响。

如需了解更多信息，请访问www.paymentology.com。

关于Apis Partners

Apis Group（简称“公司”）总部位于伦敦，是全球领先的专注于金融基础设施与科技领域的私募股权公司。公司管理或提供咨询的资产规模达23亿美元，投资于商业模式成熟且具备盈利能力的企业，与管理层团队合作推动业务转型增长并创造优异投资回报。

公司拥有一支40余人的专业团队，布局三大全球核心枢纽，积淀数十年行业经验与深厚的国际人脉资源。公司秉持价值创造的理念，采用深度参与式伙伴合作模式，为投资组合公司提供战略建议、并购机遇和运营支持。公司高度重视成长资本所能创造的社会影响力，并进而将金融普惠与金融健康作为影响力投资理念的核心要义。

如需了解更多信息，请访问www.apis.pe。

关于Aspirity Partners

Aspirity Partners是一家泛欧私募股权公司，专注于成长型收购和战略少数股权投资，投资领域涵盖金融科技和服务以及企业技术和连接服务。该公司与在受益于长期增长趋势的细分行业中提供任务关键型技术服务的企业开展合作。

Aspirity融合深厚的行业经验与前瞻性的洞察驱动型投资模式，与管理层团队紧密协作，推出具有高影响力的举措，以推动卓越运营、国际化布局和战略扩张。

公司依托创始人和高管人脉网络（创新者和领导者）提供专业行业见解，与企业携手助力业务实现跨越式增长。

如需了解更多信息，请访问www.aspiritypartners.com。

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