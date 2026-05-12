Boomi et ServiceNow s’associent pour optimiser l’activation des données à l’échelle de l’entreprise

CONSHOHOCKEN, Pennsylvanie--(BUSINESS WIRE)--Boomi™, spécialiste de l’activation des données pour l’IA, a annoncé aujourd’hui le renforcement de son partenariat avec ServiceNow, la tour de contrôle de l’IA dédiée à la transformation des entreprises, afin de proposer des capacités améliorées d’activation des données intégrées à ServiceNow Workflow Data Fabric. Dans le cadre de cette collaboration, Boomi sera partenaire de lancement du programme ServiceNow Workflow Data Network Passport, ce qui permettra aux clients d’accéder et de déployer plus facilement et de manière transparente les capacités d’intégration et d’activation des données de Boomi directement au sein de la plateforme d’IA ServiceNow.

Ensemble, Boomi et ServiceNow étendent la portée de connectivité de ServiceNow Workflow Data Fabric, permettant ainsi aux organisations d’intégrer des systèmes d’entreprise et des données externes à ServiceNow, afin que les équipes et les agents IA puissent fonctionner avec les données en temps réel nécessaires pour évoluer à l’ère de l’IA agentique.

« Le Workflow Data Fabric de ServiceNow excelle dans la connexion et l’apport de données contextuelles fiables à la plateforme ServiceNow pour les flux de travail et les agents qui font fonctionner l’entreprise, et Boomi est un leader de la connectivité d’entreprise grâce à son iPaaS natif du cloud et à ses solutions plus larges de connectivité des données », déclare Pramod Mahadevan, vice-président de l’écosystème de produits de données et d’analyse chez ServiceNow. « Ensemble, ServiceNow et Boomi répondent aux besoins de connectivité de bout en bout des clients à l’échelle de l’entreprise et simplifient l’intégration multisystèmes, réduisant ainsi le coût d’activation des données et accélérant les flux de travail intelligents à grande échelle sur la plateforme d’IA ServiceNow. »

Optimisation des flux de travail basés sur les données pour l’entreprise agentique

Grâce à ce partenariat, Boomi étend le Workflow Data Fabric de ServiceNow en :

Connectant les données entre les systèmes d’entreprise externes à ServiceNow, ce qui permet un accès en temps réel via le Workflow Data Fabric.

externes à ServiceNow, ce qui permet un accès en temps réel via le Workflow Data Fabric. Activer des données fiables et synchronisées via Boomi Data Hub afin de fournir des données de référence de haute qualité pour les flux de travail et les agents ServiceNow.

via Boomi Data Hub afin de fournir des données de référence de haute qualité pour les flux de travail et les agents ServiceNow. Exploiter ServiceNow Zero Copy en transférant les données des systèmes hérités et des environnements hybrides vers des sources telles que Snowflake et RaptorDB

Le partenariat entre Boomi et ServiceNow simplifie également l’approvisionnement et le déploiement, permettant aux clients de tirer parti des capacités de Boomi dans le cadre d’un modèle commercial unifié.

Pleins feux sur le client : Lightedge modernise sa stratégie CRM et d’intégration

Lightedge, client commun de ServiceNow et Boomi, tire parti de cette approche combinée pour moderniser son environnement CRM et d’intégration.

En combinant Boomi et ServiceNow, Lightedge a remplacé plusieurs outils d’intégration hérités et consolidé son architecture en une plateforme unifiée, basée sur l’IA. Cette transformation a permis à l’entreprise d’harmoniser des flux de travail complexes, d’améliorer la visibilité des données et de faciliter sa transition vers un environnement CRM moderne et orienté agent.

« Lightedge s’est engagé dans une démarche de modernisation de son CRM, et la combinaison de ServiceNow et de Boomi a rendu cette transformation possible d’une manière que nous n’avions pas anticipée », déclare Michael Gallagher, directeur informatique chez Lightedge. « En consolidant plusieurs outils d’intégration au sein d’une plateforme unifiée, nous avons réduit la complexité, amélioré l’agilité et garanti que nos données alimentent directement les flux de travail qui pilotent notre activité. Grâce à la solution combinée de Boomi et de ServiceNow Workflow Data Fabric, nous avons pu accélérer nos processus, éliminer les frictions liées aux achats et nous concentrer sur la mise en place de capacités CRM et d’intégration axées sur l’IA à l’échelle de l’organisation. »

Une approche d’esprit d’équipe pour la transformation d’entreprise

Ce partenariat reflète une vision commune à Boomi et ServiceNow : aider les clients à dépasser les systèmes fragmentés pour évoluer vers des entreprises connectées, automatisées et, à terme, autonomes.

En combinant la plateforme d’IA ServiceNow avec les capacités d’intégration et d’activation des données de Boomi, les organisations peuvent moderniser des processus complexes, tels que la transformation du CRM, en permettant un flux de données transparent entre les systèmes et accessible là où le travail s’effectue dans ServiceNow.

« L’avenir de l’IA d’entreprise ne sera pas défini par les modèles seuls, mais par la capacité des organisations à activer et à gouverner leurs données à travers les systèmes qui font fonctionner leurs activités », déclare Steve Lucas, président-directeur général de Boomi. « En collaboration avec ServiceNow, nous offrons aux clients un moyen unifié d’intégrer les données dans les flux de travail, d’appliquer la gouvernance et d’orchestrer l’exécution à grande échelle. C’est ce qui fait passer l’IA du stade de l’expérimentation à un véritable impact opérationnel. »

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À propos de Boomi

Boomi, spécialiste de l'activation des données pour l'IA, permet aux entreprises connectées de créer des données à tous les niveaux. La plateforme Boomi Enterprise constitue la base de données actives qui fournit l'infrastructure connectée essentielle à la transformation agentique. En réunissant au sein d'une plateforme unique, la conception et la gouvernance agentiques, la gestion des API et des MCP, l'intégration et l'automatisation, ainsi que la gestion des données, Boomi permet aux entreprises d'exploiter la puissance de l'IA grâce à une connectivité sécurisée et évolutive. Jouissant de la confiance de plus de 30 000 clients et du soutien d'un réseau de plus de 800 partenaires, Boomi aide les entreprises de toutes tailles à gagner en agilité, en efficacité et à innover à grande échelle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur boomi.com.

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