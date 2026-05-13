Nikkiso zawiera umowę z Maran Tankers Management w sprawie świadczenia posprzedażowej obsługi serwisowej

TEMECULA, Kalifornia--(BUSINESS WIRE)--Firma Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (Nikkiso CE&IG) poinformowała dzisiaj o zawarciu długoterminowej umowy serwisowej z firmą Maran Tankers Management Inc. wyspecjalizowaną w przewozie ropy za pomocą tankowców.

W ramach pięcioletniej umowy Nikkiso CE&IG będzie świadczyć kompleksowe usługi w zakresie globalnej obsługi serwisowej pomp wysokociśnieniowych wykorzystywanych przez Maran Tankers, w tym będzie wykonywać zaplanowane naprawy zaworów po stronie zimnej w określonych odstępach czasowych. Aby zagwarantować minimalny czas trwania przeglądów, Nikkiso CE&IG będzie przechowywać najważniejsze zaopatrzenie w węzłach Marine Hub na całym świecie, umożliwiając dostawy wyposażenia strony zimnej statkami w ciągu kilka dni, a nie – jak to przeciętnie ma miejsce w branży – po kilku miesiącach. Nikkiso CE&IG zapewni również techniczne wytyczne Maran Tankers i będzie przeprowadzać szeroko zakrojone prace remontowe w okresach planowanego suchego dokowania.

Sean Fanniff, prezes pionu ds. obsługi wyposażenia kriogenicznego Nikkiso CE&IG, powiedział: „[d]zięki węzłom Marine Hub rozmieszczonym w Azji Południowo-Wschodniej, w Europie, na Bliskim Wschodzie, w USA i w Chinach możemy zaoferować klientom skoordynowane, globalne podejście i niezakłóconą obsługę między portami.

Maran Tankers to czołowy podmiot z branży tankowców, dlatego ta umowa stanowi kolejny etap na naszej drodze do rozwoju na rynku obsługi morskiej. Ogromnie cieszymy się z perspektywy współpracy przez kolejne lata w celu obsługi serwisowej floty Maran Tankers”.

Zawarcie umowy jest następstwem nawiązania strategicznej współpracy serwisowej z firmą Exion Asia Pte Ltd, a tym samym Nikkiso CE&IG po raz kolejny umacnia swoją pozycję jako zaufany partner na rynku obsługi morskiej.

Informacje o Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group to czołowy dostawca wyposażenia, rozwiązań i usług kriogenicznych na świecie, który wychodzi naprzeciw zmieniającemu się zapotrzebowaniu rynku na energię i gazy przemysłowe o obniżonej emisyjności, oferując innowacyjne produkty i rozwiązania oparte na współpracy. Firma napędza przyszłość energetyki, transportu, żeglugi morskiej, przestrzeni kosmicznej i rynków gazów przemysłowych.

Na czele grupy stoi Cryogenic Industries, Inc., będąca spółką zależną należącą w całości do Nikkiso Co., Ltd. (TSE: 6376).

