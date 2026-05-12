-

Boomi e ServiceNow collaborano per consentire l'attivazione dei dati all'interno dell'azienda

Boomi è stata presentata come partner di lancio del ServiceNow Workflow Data Network Passport Program, che consentirà ai clienti di attivare dati a livello di azienda e di accelerare i risultati guidati dall'IA

original Boomi and ServiceNow Partner to Power Data Activation Across the Enterprise

Boomi and ServiceNow Partner to Power Data Activation Across the Enterprise

CONSHOHOCKEN, Pennsylvania--(BUSINESS WIRE)--Boomi™, l'azienda di attivazione dati per l'IA, ha annunciato oggi un'espansione della propria partnership con ServiceNow, la torre di controllo dell'IA per il rinnovamneto aziendale, per offrire capacità potenziate di attivazione dei dati integrate con ServiceNow Workflow Data Fabric. Nel quadro di questa collaborazione, Boomi sarà il partner di lancio del programma ServiceNow Workflow Data Network Passport Program, semplificando per i clienti l'accesso fluido e la distribuzione delle capacità di integrazione e attivazione dei dati di Boomi direttamente all'interno della piattaforma IA ServiceNow.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per i media:
Kristen Walker
Comunicazioni globali
kristenwalker@boomi.com

Industry:

Boomi

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese Simplified

Contacts

Contatto per i media:
Kristen Walker
Comunicazioni globali
kristenwalker@boomi.com

More News From Boomi

Riassunto: Boomi festeggia i vincitori del FY26 Global Partner Award

CONSHOHOCKEN, Pa.--(BUSINESS WIRE)--Boomi™, l'azienda specializzata nell'attivazione dei dati, oggi ha annunciato i vincitori dei suoi FY26 Global Partner Awards, riconosciuti al 2026 Boomi Partner Summit che si è svolto a Chicago, Illinois. I premi rendono omaggio ai partner che promuovono l'innovazione e realizzano risultati aziendali concreti per i clienti. I vincitori sono stati selezionati per la propria capacità di utilizzare appieno la Boomi Enterprise Platform, la piattaforma aziendale...

Riassunto: Boomi annuncia i vincitori degli FY26 EMEA Partner Awards

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Boomi™, azienda specializzata nell'attivazione dei dati, oggi ha annunciato i vincitori degli FY26 EMEA Partner Awards. Il programma premia i partner di Boomi che favoriscono l'innovazione e generano risultati commerciali quantificabili per i clienti di tutta la regione. I premi mettono in evidenza le organizzazioni che sfruttano tutta la potenzialità della Boomi Enterprise Platform per attivare i dati, semplificare la complessità e velocizzare la trasformazione digital...

Riassunto: Boomi promuove l'attenzione degli analisti verso l'integrazione, la gestione delle API e dei dati e l'AI agentica

CONSHOHOCKEN, Pennsylvania--(BUSINESS WIRE)--Boomi, l'azienda specializzata nell'attivazione dei dati, oggi ha annunciato il continuo riconoscimento da parte degli analisti di svariate categorie tecnologiche strategiche, a conferma dell'espansione dell'azienda in un contesto che vede le imprese alla continua ricerca di una base unificata per connettere dati, applicazioni, API, automazione e AI. Negli ultimi mesi Boomi ha ottenuto riconoscimenti in diverse categorie nel contesto dell'integrazion...
Back to Newsroom