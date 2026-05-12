Boomi e ServiceNow collaborano per consentire l'attivazione dei dati all'interno dell'azienda

CONSHOHOCKEN, Pennsylvania--(BUSINESS WIRE)--Boomi™, l'azienda di attivazione dati per l'IA, ha annunciato oggi un'espansione della propria partnership con ServiceNow, la torre di controllo dell'IA per il rinnovamneto aziendale, per offrire capacità potenziate di attivazione dei dati integrate con ServiceNow Workflow Data Fabric. Nel quadro di questa collaborazione, Boomi sarà il partner di lancio del programma ServiceNow Workflow Data Network Passport Program, semplificando per i clienti l'accesso fluido e la distribuzione delle capacità di integrazione e attivazione dei dati di Boomi direttamente all'interno della piattaforma IA ServiceNow.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.