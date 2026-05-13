A GenNx360 Capital Partners mintegy 2,025 milliárd dollár készpénzért és részvényekért befejezi a Precision Aviation Group értékesítését a VSE Corporation részére

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--A GenNx360 Capital Partners („GenNx360”), egy New York-i székhelyű magántőke-társaság bejelentette, hogy összesen mintegy 2,025 milliárd dollár készpénzért és részvényekért értékesítésre bocsátja portfólióvállalatát, a Precision Aviation Group, Inc.-t („PAG” vagy a „Vállalat”) a VSE Corporation részére („VSE”).

Az 1996-ban alapított, Georgia állambeli atlantai székhelyű PAG a kategóriájában vezető globális szolgáltató a repülőgép-karbantartási, -javítási és -átalakítási („MRO”) szolgáltatások, disztribúciós és ellátási lánc megoldások terén, amely kereskedelmi, üzleti és általános repülési, forgószárnyas és védelmi célú piacokat szolgál ki. A PAG jelenleg 29 telephellyel rendelkezik világszerte, több mint 1000 embert foglalkoztat, 10 000-nél is több ügyfelet szolgál ki világszerte, és évente több mint 175 000 javítást végez. A felvásárlás 2025-ös pro forma alapon mintegy 50%-kal növeli a VSE bevételét, és várhatóan azonnal növeli a VSE konszolidált korrigált EBITDA-marzsát.

A GenNx360 tulajdonlása alatt a PAG egy motorokra, avionikára, alkatrészekre és saját fejlesztésű megoldásokra összpontosító, magas haszonkulcsú globális légiközlekedési utángyártott platformmá nőtte ki magát. A PAG kilenc javítóállomásból 29 telephelyre bővült, növelte észak-amerikai jelenlétét, nemzetközi jelenlétét pedig Európára, Ausztráliára és Brazíliára is kiterjesztette. A Vállalat kibővítette javítási képességeit a motorok és az avionika területén, miközben a következő generációs repülőgép-platformokon is megerősítette pozícióját.

Tulajdonosként a GenNx360 fegyelmezett „vásárlás és építés” stratégiát követett, 11 további felvásárlást hajtott végre, bővítette földrajzi lefedettségét, illetve elmélyítette technikai képességeit. Ezeket az inorganikus kezdeményezéseket erőteljes organikus növekedés egészítette ki, amelyet a következetes új ügyfelek győzelme és a bővülő stratégiai partnerségek vezérelnek.

„A PAG-val kötött partnerségünk a GenNx360 proaktív stratégiájának és a repülőgépiparban és a védelemben szerzett mélyreható ágazati szakértelmének köszönhető. Azon képességünk, hogy a PAG-t egy diverzifikált globális MRO platformmá tudjuk méretezni, a PAG kivételes vezetői csapatának bizonyítéka.” – árulta el Pratik Rajeevan, a GenNx360 Capital Partners vezetője, aki a befektetés finanszírozásáért és vezetéséért volt felelős.

„A VSE-ben lévő folyamatos részvénytulajdonunk tükrözi a PAG lendületébe vetett meggyőződésünket, valamint azt, hogy a VSE képes felgyorsítani növekedésének következő szakaszát, bővíteni képességeit és még nagyobb értéket nyújtani ügyfeleinek.” – mondta el Ron Blaylock, a GenNx360 Capital Partners alapítója és ügyvezető partnere.

„Ügyfeleink igényeire való reakciókészségünkkel, kiterjedt műszaki tudásunkkal, valamint az üzemeltetők számára nyújtott megbízható támogatásunkkal világszerte hírnevet építettünk ki magunknak. A VSE-hez való csatlakozásunk fontos következő fejezetet nyit meg a PAG számára.” – nyilatkozta David Mast, a Precision Aviation Group vezérigazgatója.

„A PAG rendkívül jól kiegészíti a VSE-t, amely bővíti légiközlekedési utángyártott alkatrész-piaci képességeinket, műszaki mélységünket és globális elérhetőségünket a kereskedelmi, üzleti és általános légiközlekedés, valamint a forgószárnyas repülőgépek piacán. A PAG kivételes hírnevet szerzett magának az ügyfelek igényeire való reakciókészsége, saját fejlesztésű javítási képességei, illetve operatív kiválósága révén, és izgatottan üdvözöljük David Mastot és a PAG csapatát a VSE-nél. Együtt létrehozunk egy skálázhatóbb légi utángyártott alkatrészpiaci platformot, amely továbbfejlesztett javítási és disztribúciós képességekkel rendelkezik, és amely a hosszú távú növekedés és értékteremtés szempontjából előnyös a VSE számára.” – árulta el John Cuomo, a VSE Corporation elnök-vezérigazgatója.

A tranzakció részletei: A 2,025 milliárd dolláros vételár 1,75 milliárd dollár készpénzt és mintegy 275 millió dollárnyi, a GenNx360 számára kibocsátott részvényt, valamint további akár 125 millió dollárnyi feltételes jutalékot tartalmaz a 2026-os teljesítmény alapján.

A GenNx360 legutóbbi, PAG-ba történő részvénybefektetését a GenNx360 Capital Partners Fund IV, LP, valamint a GenNx360 által kezelt, egyetlen eszközzel finanszírozott, folytatólagos befektetési alap támogatta, amelyet a Dextra Partners és a Churchill Asset Management részvételével a Neuberger és a Blackstone Strategic Partners vezetett. Blaylock és Rajeevan úr mellett a GenNx360 PAG befektetési csapatához tartozott Lloyd Trotter, a GenNx360 alapítója és vezető tanácsadója; Reece Zakarin alelnök; Anil Nagpal alelnök-helyettes; valamint Jon Langenfeld társult munkatárs.

A GenNx360 és a PAG értékesítési oldali pénzügyi tanácsadójaként a J.P. Morgan és a Jefferies járt el, jogi tanácsadójaként pedig a Winston & Strawn LLP szolgált. A VSE kizárólagos pénzügyi és adósságpiaci tanácsadójaként a Perella Weinberg Partners járt el, jogi tanácsadójaként pedig a Jones Day szolgált.

A GENNX360 CAPITAL PARTNERS-RŐL

A GenNx360 Capital Partners egy magántőke-társaság, amely középkategóriás üzleti szolgáltató vállalatok felvásárlására összpontosít. A GenNx360 olyan vállalatokkal működik együtt, amelyek bizonyítottan fenntartható üzleti modellel rendelkeznek a bővülő iparágakban, azzal a céllal, hogy értéknövelő organikus és inorganikus kezdeményezéseket valósítson meg és támogasson a növekedés felgyorsítása, a költséghatékonyság növelése és az erős pénzügyi megtérülés generálása érdekében. A GenNx360-at 2006-ban alapították, székhelye New Yorkban található. Ha többet szeretne megtudni a GenNx360-ról kérjük, látogasson el a következő weboldalra: www.gennx360.com.

A PRECISION AVIATION GROUP-RÓL

A Precision Aviation Group („PAG”) a légiközlekedési utángyártott alkatrészek karbantartásának, javításának és felújításának (MRO), disztribúciós és ellátási lánc szolgáltatásainak vezető globális szolgáltatója, amely az üzleti és általános légiközlekedési (B&GA), forgószárnyas és védelmi piacokat is támogatja. A PAG széles globális ügyfélkört szolgál ki, és műszaki szakértelemmel rendelkezik a motorok, alkatrészek, repüléstechnikai eszközök és saját fejlesztésű javítási megoldások terén. További információkért a PAG-ról kérjük, látogasson el a következő weboldalra: www.precisionaviationgroup.com.

A VSE CORPORATION-RŐL

A VSE vezető repülőgép-forgalmazási és javítási szolgáltató a kereskedelmi, üzleti és általános légiközlekedési (B&GA) utángyártott piacok számára. A VSE, amelynek központja a floridai Miramarban található, arra összpontosít, hogy jelentősen növelje ügyfelei nagy értékű, üzletileg kritikus eszközeinek termelékenységét és élettartamát. A VSE utángyártott alkatrész-forgalmazási, karbantartási, javítási és felújítási (MRO) szolgáltatásai támogatják a kereskedelmi és B&GA üzemeltetők számára nyújtott motoralkatrész-, valamint motor- és repülőgéptörzs-tartozék-alkatrész-forgalmazási és javítási szolgáltatásokat. Részletesebb információkért kérjük, látogasson el a VSE weboldalára: www.vsecorp.com.

