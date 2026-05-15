Boomi und ServiceNow schließen Partnerschaft zur unternehmensweiten Datenaktivierung

CONSHOHOCKEN, Pennsylvania--(BUSINESS WIRE)--Boomi™, das Datenaktivierungsunternehmen für KI, gab heute eine Ausweitung seiner Partnerschaft mit ServiceNow, dem KI-Kontrollturm für die Neugestaltung von Unternehmen, bekannt, um erweiterte Datenaktivierungsfunktionen bereitzustellen, die in ServiceNow Workflow Data Fabric integriert sind. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird Boomi als Launch-Partner für das „ServiceNow Workflow Data Network Passport Program“ fungieren und es Kunden erleichtern, nahtlos auf die Integrations- und Datenaktivierungsfunktionen von Boomi zuzugreifen und diese direkt innerhalb der ServiceNow AI Platform einzusetzen.

Gemeinsam erweitern Boomi und ServiceNow die Konnektivitätsreichweite von ServiceNow Workflow Data Fabric – und ermöglichen es Unternehmen, Unternehmenssysteme und Daten außerhalb von ServiceNow zu integrieren, sodass Teams und KI-Agenten mit den Echtzeitdaten arbeiten können, die für die Skalierung im Zeitalter der agentenbasierten KI erforderlich sind.

„Die Workflow Data Fabric von ServiceNow zeichnet sich dadurch aus, vertrauenswürdige, kontextbezogene Daten in die ServiceNow-Plattform zu integrieren und für Workflows und Agenten bereitzustellen, die das Geschäft steuern, und Boomi ist mit seinem cloud-nativen iPaaS und seinen umfassenden Datenkonnektivitätslösungen führend im Bereich der Unternehmenskonnektivität“, sagte Pramod Mahadevan, VP of Data & Analytics Product Ecosystem bei ServiceNow. „Gemeinsam erfüllen ServiceNow und Boomi die End-to-End-Konnektivitätsanforderungen der Kunden im gesamten Unternehmen und vereinfachen die Integration mehrerer Systeme, senken die Kosten für die Datenaktivierung und beschleunigen intelligente Workflows in großem Maßstab auf der ServiceNow AI Platform.“

Unterstützung datengesteuerter Workflows für das agentenbasierte Unternehmen

Durch diese Partnerschaft erweitert Boomi die Workflow Data Fabric von ServiceNow durch:

Daten über Unternehmenssysteme hinweg außerhalb von ServiceNow zu verbinden, was den Echtzeitzugriff über die Workflow Data Fabric ermöglicht.

außerhalb von ServiceNow zu verbinden, was den Echtzeitzugriff über die Workflow Data Fabric ermöglicht. Vertrauenswürdige, synchronisierte Daten über den Boomi Data Hub zu aktivieren, um hochwertige Stammdaten für ServiceNow-Workflows und -Agenten bereitzustellen.

über den Boomi Data Hub zu aktivieren, um hochwertige Stammdaten für ServiceNow-Workflows und -Agenten bereitzustellen. ServiceNow Zero Copy zu ermöglichen, indem Daten aus Altsystemen und hybriden Umgebungen in Quellen wie Snowflake und RaptorDB übertragen werden.

Die Partnerschaft zwischen Boomi und ServiceNow vereinfacht zudem die Beschaffung und Bereitstellung, sodass Kunden die Funktionen von Boomi im Rahmen eines einheitlichen Geschäftsmodells nutzen können.

Kundenbeispiel: Lightedge modernisiert CRM- und Integrationsstrategie

Lightedge, ein gemeinsamer Kunde von ServiceNow und Boomi, nutzt diesen kombinierten Ansatz, um seine CRM- und Integrationslandschaft zu modernisieren.

Durch die Kombination von Boomi und ServiceNow ersetzte Lightedge mehrere veraltete Integrationstools und konsolidierte seine Architektur zu einer einheitlichen, KI-gestützten Plattform. Diese Transformation ermöglichte es dem Unternehmen, komplexe Workflows zu optimieren, die Datentransparenz zu verbessern und den Übergang zu einer modernen, agentenbasierten CRM-Umgebung zu unterstützen.

„Lightedge befindet sich auf dem Weg zur Modernisierung unseres CRM, und die Kombination aus ServiceNow und Boomi hat diese Transformation auf eine Weise ermöglicht, die wir nicht erwartet hatten“, sagte Michael Gallagher, CIO bei Lightedge. „Durch die Konsolidierung mehrerer Integrationswerkzeuge in einer einheitlichen Plattform haben wir die Komplexität reduziert, die Agilität verbessert und sichergestellt, dass unsere Daten direkt in die Workflows fließen, die unser Geschäft vorantreiben. Durch die kombinierte Lösung von Boomi und ServiceNow Workflow Data Fabric konnten wir schneller vorankommen, Reibungsverluste bei der Beschaffung beseitigen und uns darauf konzentrieren, KI-gesteuerte CRM- und Integrationsfunktionen im gesamten Unternehmen bereitzustellen.“

Ein gemeinsamer Ansatz für die Unternehmenstransformation

Die Partnerschaft spiegelt eine gemeinsame Vision von Boomi und ServiceNow wider: Kunden dabei zu helfen, fragmentierte Systeme hinter sich zu lassen und zu vernetzten, automatisierten und letztlich agentenbasierten Unternehmen zu werden.

Durch die Kombination der ServiceNow AI Platform mit den Integrations- und Datenaktivierungsfunktionen von Boomi können Unternehmen komplexe Prozesse wie die CRM-Transformation modernisieren, indem sie einen nahtlosen Datenfluss über Systeme hinweg ermöglichen, der dort verfügbar ist, wo die Arbeit in ServiceNow stattfindet.

„Die Zukunft der Unternehmens-KI wird nicht allein durch Modelle bestimmt, sondern davon, wie gut Unternehmen ihre Daten über die Systeme hinweg aktivieren und steuern können, die ihre Geschäfte betreiben“, sagt Steve Lucas, Vorsitzender und CEO von Boomi. „Gemeinsam mit ServiceNow bieten wir Kunden eine einheitliche Möglichkeit, Daten in Arbeitsabläufe einzubinden, Governance anzuwenden und die Ausführung in großem Maßstab zu koordinieren. Das ist es, was KI vom Experimentieren zu echter operativer Wirkung macht.“

Boomi World

Verfolgen Sie die Keynotes der Boomi World live aus Chicago auf LinkedIn, um die neuesten Informationen von Führungskräften, Kunden und Partnern von Boomi zu erhalten:

Erfahren Sie mehr über die Boomi World

Erfahren Sie mehr über die Boomi World.

Sehen Sie sich alle Ankündigungen von Boomi dieser Woche im Boomi Newsroom an.

Folgen Sie dem offiziellen Event-Hashtag #BoomiWorld für die Berichterstattung über die Veranstaltung auf LinkedIn, X und Instagram.

Über Boomi

Boomi, das Datenaktivierungsunternehmen für KI, unterstützt das agentebasierte Unternehmen, indem es Daten im gesamten Unternehmen zum Leben erweckt. Die Boomi Enterprise Platform ist die aktive Datengrundlage, die die für die agentenbasierte Transformation notwendige agentenbasierte Infrastruktur bereitstellt. Durch die Vereinheitlichung von Agentendesign und Governance, API- und MCP-Management, Integration und Automatisierung sowie Datenmanagement auf einer einzigen Plattform versetzt Boomi Unternehmen in die Lage, die Möglichkeiten, die KI eröffnet, mit sicherer, skalierbarer Konnektivität zu nutzen. Boomi genießt das Vertrauen von über 30.000 Kunden, wird von einem aus über 800 Partnern bestehenden Netzwerk unterstützt und hilft Unternehmen jeder Größe dabei, Agilität, Effizienz und Innovation in großem Maßstab zu erreichen. Erfahren Sie mehr unter boomi.com/de/.

© 2026 Boomi, LP. Boomi, das „B“-Logo und Boomiverse sind Marken von Boomi, LP oder deren Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Andere Namen oder Marken können die Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

ServiceNow, das ServiceNow-Logo und andere ServiceNow-Zeichen sind Marken und/oder eingetragene Marken von ServiceNow, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.