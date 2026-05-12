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I nuovi Cessna Caravan potenzieranno la lotta contro gli insetti nocivi alle colture da parte dell'USDA

original Mission-Ready: The Cessna Caravan joins USDA’s fight to protect Texas citrus from invasive pests

Mission-Ready: The Cessna Caravan joins USDA’s fight to protect Texas citrus from invasive pests

WICHITA, Kan.--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation Inc., azienda del gruppo Textron Inc. (NYSE: TXT), oggi ha annunciato che il Servizio di ispezione sanitaria delle piante e degli animali (APHIS) del Dipartimento dell'agricoltura degli Stati Uniti (USDA) ha ordinato tre velivoli Cessna Caravan per supportare il suo programma di rilascio di insetti sterili per proteggere le colture di agrumi lungo il fiume Rio Grande, nel Texas meridionale. I nuovi velivoli dovrebbero essere consegnati nel 2027.

L'APHIS utilizzerà i Caravan per trasportare e rilasciare insetti sterili che aiutano a prevenire la diffusione di parassiti dannosi, tra cui i moscerini della frutta. La tecnica ecosostenibile aiuta a salvaguardare gli alberi da frutto, ridurre i danni al raccolto e proteggere i settori della filiera agricola che dipendono da raccolti sani.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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Headquarters: Wichita, Kansas, USA
CEO: Ron Draper
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