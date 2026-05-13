Owkin va développer des agents IA dans le cadre d’un accord de licence pluriannuel pour K Pro avec AstraZeneca

NEW YORK et PARIS--(BUSINESS WIRE)--Owkin, la société d’IA agentique pionnière de la superintelligence artificielle biologique visant à révolutionner la découverte et le développement de médicaments, a annoncé aujourd’hui un accord avec AstraZeneca pour développer des agents biopharmaceutiques dans le cadre de leur licence de trois ans pour K Pro, l’agent d’IA d’Owkin dédié à la prise de décision biopharmaceutique. K Pro apporte des données multimodales et une IA agentique biologique spécialisée à chaque étape de la chaîne de valeur.

Dans le cadre de cet accord de licence de trois ans, Owkin dirigera le développement de bout en bout d’agents IA destinés à fonctionner sur K Pro, intégrés à l’infrastructure informatique et aux flux de travail décisionnels d’AstraZeneca. Les fonctionnalités de ces nouveaux agents visent à aider les équipes décisionnelles d’AstraZeneca à accéder à des informations pertinentes et riches en données pour répondre à des questions complexes en matière de veille concurrentielle, tout en réduisant le recours à l’analyse manuelle dans le respect des normes établies en matière de gouvernance, de sécurité et d’entreprise.

« Chez Owkin, nous pensons que l’avenir de l’industrie pharmaceutique est agentique », déclare Thomas Clozel, directeur général et cofondateur d’Owkin. « Notre expérience, nos données multimodales et notre infrastructure agentique nous permettent de créer divers agents complexes au service de nos partenaires pharmaceutiques, notamment des agents de veille concurrentielle destinés à faciliter la prise de décision rapide par les dirigeants. »

Ce nouvel accord s’appuie sur la collaboration antérieure entre Owkin et AstraZeneca visant à développer une solution de présélection gBRCA par IA pour le cancer du sein. Les résultats en cours de ce projet ont été publiés lors de l’ESMO, où il a été démontré que la solution BRCAura RUO permettait d’exclure environ 40 % des patients peu susceptibles de porter des mutations gBRCA, avec une sensibilité élevée de 93 %1. Ce travail se poursuit désormais chez Waiv, le récent spin-off de la division diagnostique d’Owkin, tandis qu’Owkin continue de se concentrer sur son objectif principal : développer une superintelligence artificielle biologique pour comprendre la biologie complexe.

À propos d’Owkin

Owkin est une entreprise spécialisée dans l’IA agentique, pionnière de la superintelligence artificielle biologique, qui vise à résoudre des problèmes en biologie là où les chercheurs humains ont échoué.

Owkin développe K Pro, un scientifique IA dédié à la recherche pharmaceutique et à la prise de décision stratégique. K Pro coordonne un ensemble de compétences et d’outils d’IA pour décoder la biologie complexe, accélérer la recherche et augmenter considérablement la productivité.

K Pro s’appuie sur le réseau multimodal de données patients inégalé d’Owkin, une IA de pointe dédiée à la biologie et une décennie d’expérience de collaboration avec des partenaires pharmaceutiques.

1. Tchita, O. et al. Development and validation of BRCAura: A histology model to predict germline BRCA1/2 mutations from HR+/HER2- breast cancer images. ESMO 2025, affiche publiée 327P.

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