Glooko und mylife Diabetes Care bauen ihre Partnerschaft im Bereich Diabetes-Datenmanagement aus

GÖTEBORG, Schweden & BURGDORF, Schweiz--(BUSINESS WIRE)--Glooko, Inc. und mylife Diabetes Care gaben heute eine Vereinbarung zur weiteren Ausweitung ihrer Partnerschaft bekannt, in deren Rahmen Glooko als primäre Datenmanagement-Plattform von mylife Diabetes Care für mylife-Produkte fungieren wird.

Dieser nächste Schritt baut auf der starken, gut etablierten Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen auf und gewährleistet Kontinuität beim Zugriff von medizinischem Fachpersonal und Patienten auf Daten aus mylife-Produkten, darunter mylife Loop, eine Lösung zur automatisierten Insulinabgabe (AID), die auf mylife CamAPS FX von CamDiab basiert. Er stärkt zudem das gemeinsame Engagement beider Unternehmen, die tägliche klinische Praxis zu unterstützen und die Behandlungsergebnisse zu verbessern.

„Die Diabetesversorgung wird immer vernetzter, und das Datenmanagement ist eine der wichtigsten Komponenten, um Menschen mit Diabetes und ihren Betreuungsteams dabei zu helfen, Informationen über verschiedene Geräte und Therapien hinweg zu verstehen“, sagte Mike Alvarez, Chief Executive Officer von Glooko. „Wir sind stolz darauf, dass mylife Diabetes Care Glooko als bevorzugten Partner für das Datenmanagement ausgewählt hat. Wir freuen uns darauf, auf unserer starken Partnerschaft aufzubauen und ein reibungsloseres, vernetzteres Erlebnis für mylife-Nutzer und ihre Gesundheitsteams zu ermöglichen.“

„Als führender Anbieter innovativer AID-Lösungen setzen wir uns dafür ein, komplexe Therapien in nahtlose, befähigende Erfahrungen für Menschen mit Diabetes und die sie unterstützenden medizinischen Fachkräfte zu verwandeln“, sagte Sébastien Delarive, Chief Executive Officer von mylife Diabetes Care. „Da AID und vernetzte Therapiemodelle weiter zunehmen, werden zugängliche und gemeinsam nutzbare Diabetesdaten für die tägliche Versorgung immer wichtiger.“

Im Rahmen der Vereinbarung wird mylife sein digitales Ökosystem weiter stärken, indem es Glooko als primäre Datenmanagement-Plattform nutzt, die bereits in den meisten Kliniken vorhanden ist, wodurch der Zugriff auf deren Daten erleichtert wird. Nutzer von mylife-Produkten, die noch nicht mit Glooko verbunden sind, werden gebeten, ihren medizinischen Fachpersonal zu konsultieren oder sich an Glooko zu wenden, um Unterstützung und Informationen zur Einbindung zu erhalten.

Über Glooko

Glooko ist ein globales Unternehmen im Bereich digitale Gesundheit, das sich darauf konzentriert, Klinikern dabei zu helfen, die wachsenden Herausforderungen der Blutzuckersicherheit und des Diabetesmanagements über das gesamte Versorgungskontinuum hinweg zu bewältigen. Glooko ist einzigartig positioniert, um der bevorzugte Unternehmenspartner für Gesundheitsdienstleister zu sein, die das Blutzuckerrisiko senken, die Sicherheit verbessern und überlastete klinische Teams mit koordiniertem Fachwissen sowohl in der ambulanten als auch in der stationären Versorgung unterstützen möchten.

Über mylife Diabetes Care

mylife Diabetes Care ist ein globales Diabetes-Versorgungsunternehmen mit Sitz in der Schweiz, das sich der Verbesserung der Lebensqualität von Menschen mit Diabetes verschrieben hat, indem es ihnen durch eine bessere Kontrolle mehr Freiheit ermöglicht. Das Unternehmen konzentriert sich voll und ganz auf moderne automatisierte Insulinabgabesysteme (AID), die für Menschen mit Diabetes entwickelt wurden und durch die enge Zusammenarbeit mit medizinischen Fachkräften und Kostenträgern weltweit ermöglicht werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.mylife-diabetescare.com.

Haftungsausschluss

mylife und YpsoPump sind eingetragene Marken der mylife Diabetes Care AG oder ihrer Tochtergesellschaften. CamAPS ist eine eingetragene Marke der CamDiab Ltd. Andere Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

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