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Boomi与ServiceNow携手合作，赋能企业级数据激活

Boomi宣布成为ServiceNow工作流程数据网络通行证计划的首发合作伙伴，帮助客户在企业范围内激活数据，并加快AI驱动的成果落地

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Boomi与ServiceNow携手合作，赋能企业级数据激活

宾夕法尼亚州康舍霍肯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- AI数据激活公司Boomi™今日宣布扩大与ServiceNow的合作伙伴关系。ServiceNow是助力企业业务革新的AI控制中枢，双方将推出与ServiceNow工作流程数据架构集成的增强型数据激活能力。作为本次合作的一部分，Boomi将成为ServiceNow工作流程数据网络通行证计划的首发合作伙伴，让客户能够更轻松地在ServiceNow AI平台内直接无缝访问和部署Boomi的集成和数据激活能力。

Boomi和ServiceNow将共同拓展ServiceNow工作流程数据架构的连接覆盖范围，帮助企业整合ServiceNow外部的各类企业系统和数据，让业务团队和AI智能体可依托实时数据运行，适应智能体AI时代的规模化发展需求。

ServiceNow数据与分析产品生态系统副总裁Pramod Mahadevan表示：“ServiceNow的工作流程数据架构擅长连接各类可信的上下文数据并将其接入ServiceNow平台，以支持企业业务运转所需的工作流程和智能体应用；而Boomi凭借云原生集成平台即服务(iPaaS)和更广泛的数据连接解决方案，在企业连接领域处于领先地位。ServiceNow和Boomi携手合作，可为客户解决企业端到端连接需求，简化多系统集成工作，降低数据激活成本，并在ServiceNow AI平台上大规模地加快智能工作流程落地。”

为智能体企业赋能数据驱动型工作流程

通过本次合作，Boomi将从以下方面拓展ServiceNow的工作流程数据架构：

  • 连接ServiceNow外部各类企业系统的数据，支持通过工作流程数据架构实现实时访问
  • 通过Boomi数据中枢激活可信、同步的数据，为ServiceNow工作流程和智能体提供高质量主数据
  • 将老旧系统和混合环境中的数据迁移至Snowflake和RaptorDB等数据源，解锁ServiceNow零拷贝功能

Boomi与ServiceNow的合作还将简化采购与部署流程，客户可在统一的商业合作模式下使用Boomi的各项功能。

客户案例：Lightedge实现客户关系管理(CRM)与集成战略现代化改造

ServiceNow和Boomi的共同客户Lightedge正利用这种组合方法来实现其CRM和集成环境的现代化升级。

通过结合Boomi与ServiceNow，Lightedge替换了多套老旧集成工具，将其架构整合至统一的AI赋能平台。本次转型使该公司能够精简复杂的工作流程、提升数据可视性，并助力其向现代化智能体CRM环境平稳过渡。

Lightedge首席信息官Michael Gallagher表示：“Lightedge一直在推进CRM现代化建设，而ServiceNow与Boomi的组合方案以超出预期的方式帮助我们完成了转型。通过将多款集成工具整合为统一平台，我们降低了架构复杂度、提升了业务敏捷性，并确保数据直接流转至驱动业务运转的各项工作流程。依托Boomi与ServiceNow工作流程数据架构的联合解决方案，我们得以更快地推进业务发展、消除采购环节的阻碍，并专注于在整个企业内推行AI优先的CRM和集成能力。”

携手共进，助力企业转型

本次合作体现了Boomi与ServiceNow的共同愿景：帮助客户摆脱碎片化的系统，迈向互联互通、自动化运转、最终实现智能体驱动的企业运营模式。

企业可将ServiceNow AI平台与Boomi的集成和数据激活能力相结合，推动CRM转型等复杂业务流程的现代化改造，实现跨系统数据无缝流转，并可在ServiceNow日常工作场景中直接使用相关能力。

Boomi董事长兼首席执行官Steve Lucas表示：“企业AI的未来不只取决于模型本身，更取决于企业能否在各业务系统中有效激活和治理数据。我们与ServiceNow携手，为客户提供一种统一的方法，将数据接入工作流程、落实数据治理并实现规模化流程编排执行。这正是让AI从试验探索转变为实际业务价值的关键所在。”

Boomi World大会

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关于Boomi

Boomi是服务AI领域的数据激活公司，通过在企业全域业务中盘活数据，为智能体驱动型企业提供支撑。Boomi企业平台是主动式的数据基础架构，可为推动智能体转型提供必要的智能体基础设施。通过将智能体设计和治理、API和MCP管理、集成和自动化以及数据管理统一整合至单一平台，Boomi使企业能够依托安全、可扩展的连接能力，充分释放AI的价值。Boomi得到了超过3万家客户的信任以及由800多家合作伙伴组成的网络的支持，帮助各种规模的企业实现规模化的敏捷性、效率和创新。如需了解更多信息，请访问boomi.com

© 2026 Boomi, LP。Boomi、“B”标识及Boomiverse为Boomi, LP或其子公司或关联公司的商标，保留所有权利。其他名称或标识可能为其各自所有者的商标。

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