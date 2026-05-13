NetApp arbeitet mit Red Hat zusammen, um den Datenschutz und die Skalierbarkeit für Red-Hat-OpenShift-Bereitstellungen voranzutreiben

SAN JOSE, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, gab heute neue, für Red Hat OpenShift optimierte NetApp-Datenmanagementfunktionen bekannt, die ein höheres Maß an Ausfallsicherheit und Skalierbarkeit für virtualisierte Umgebungen vor Ort und in der Cloud ermöglichen. Die Updates verbessern die Geschwindigkeit und Vorhersehbarkeit von Backup, Wiederherstellung und täglichen Abläufen, sodass Kunden virtuelle Maschinen (VMs) und Container-Umgebungen migrieren, skalieren und verwalten können, um Innovation und Agilität mit größerer Zuversicht voranzutreiben.

Laut dem Bericht The state of virtualization von Red Hat stimmen 90 Prozent der Unternehmen zu, dass Virtualisierung Innovation fördert. In Verbindung mit der Erkenntnis des Berichts, dass 71 Prozent der Unternehmen mehr als die Hälfte ihrer IT-Infrastruktur virtualisiert haben, erweitern Unternehmen ihre virtualisierten Umgebungen, um die wachsenden Datenmengen zu bewältigen, die das KI-Zeitalter vorantreiben. Mit dem Wachstum der virtualisierten Red-Hat-OpenShift-Umgebungen können Backup-Methoden, die auf dem Scannen kompletter VM-Festplatten basieren, zu längeren Backup-Fenstern, unvorhersehbaren Wiederherstellungszeiten und erhöhten Betriebsrisiken führen. Bei der Migration zu und der Skalierung von Red Hat OpenShift Virtualization benötigen Unternehmen vorhersehbare und effiziente Backup- und Wiederherstellungslösungen mit Änderungsverfolgung auf Blockebene, um Backup- und Wiederherstellungsfenster einzuhalten und überhöhte Speicherausgaben bei der Skalierung der Umgebungen zu vermeiden. Darüber hinaus suchen viele IT-Organisationen nach vereinfachter Disaster Recovery in großem Maßstab und flexiblen Bereitstellungsoptionen.

„Wenn IT-Teams mit langsamen Scan- und Backup-Prozessen konfrontiert sind, können sie ihre Recovery Point Objectives (RPO) und Recovery Time Objectives (RTO) nicht einhalten“, sagte Dallas Olson, Chief Commercial Officer bei NetApp. „Die neuesten Innovationen von NetApp in Zusammenarbeit mit Red Hat ermöglichen ein vorhersehbares Backup- und Wiederherstellungsverhalten, selbst wenn die VM-Umgebung wächst. Kunden können nun groß angelegte VM- und Container-Umgebungen auf Red Hat OpenShift mit höherer Geschwindigkeit, Vorhersehbarkeit und betrieblicher Zuversicht migrieren, betreiben und schützen.“

Die Zusammenarbeit von NetApp und Red Hat sorgt für verbesserte Hybrid- und Multi-Cloud-Konsistenz und ermöglicht es Kunden, Anwendungen und Daten über lokale und öffentliche Cloud-Umgebungen hinweg auszuführen und zu verschieben. Gemeinsam streben NetApp und Red Hat danach, einen ausgereiften, unternehmensreifen Kubernetes-Stack bereitzustellen. Diese Zusammenarbeit wird mit neuen Funktionen fortgesetzt, die Kunden dabei helfen, widerstandsfähigere und skalierbarere virtualisierte Umgebungen aufzubauen, darunter:

NetApp Backup and Recovery für Red Hat OpenShift und OpenShift Virtualization : NetApp Backup and Recovery ist ein einfacher, sicherer und kostengünstiger Datenschutzdienst für OpenShift-Anwendungen auf NetApp ONTAP ® -Speicher. Er beschleunigt Backups und Wiederherstellungen durch „Incremental-Forever“-Backups, die Change Block Tracking (CBT), die Erhaltung der Speichereffizienz und Rechenentlastung bieten. Diese Funktionen vermeiden die Rehydrierung von Daten während Backups und reduzieren den Rechenaufwand für Backup-Vorgänge. Mit diesem Update verbessert NetApp Backup and Recovery nun die Unterstützung für den Schutz von VMs auf OpenShift durch umfassende Automatisierung, die VM-granulare Schutz- und Wiederherstellungsworkflows sowie Ressourcentransformationen ermöglicht, um die Wiederherstellungszeiten zu verkürzen.

: NetApp Backup and Recovery ist ein einfacher, sicherer und kostengünstiger Datenschutzdienst für OpenShift-Anwendungen auf NetApp ONTAP -Speicher. Er beschleunigt Backups und Wiederherstellungen durch „Incremental-Forever“-Backups, die Change Block Tracking (CBT), die Erhaltung der Speichereffizienz und Rechenentlastung bieten. Diese Funktionen vermeiden die Rehydrierung von Daten während Backups und reduzieren den Rechenaufwand für Backup-Vorgänge. Mit diesem Update verbessert NetApp Backup and Recovery nun die Unterstützung für den Schutz von VMs auf OpenShift durch umfassende Automatisierung, die VM-granulare Schutz- und Wiederherstellungsworkflows sowie Ressourcentransformationen ermöglicht, um die Wiederherstellungszeiten zu verkürzen. NetApp Disaster Recovery-Unterstützung für Red Hat OpenShift und OpenShift Virtualization : Kunden können nun NetApp Disaster Recovery in der öffentlichen Vorschau für ihre Red-Hat-OpenShift- und Red-Hat-OpenShift-Virtualization-Umgebungen nutzen, wodurch der Umfang von der Sicherung auf orchestrierte Disaster Recovery für Kubernetes-basierte VMs erweitert wird. Dieses DR-as-a-Service-Angebot bietet einfachen, kostengünstigen Katastrophenschutz für virtualisierte Workloads auf NetApp ONTAP-Speicher mit intuitiven, geführten Workflows für Disaster Recovery, Failover und Fallback.

: Kunden können nun NetApp Disaster Recovery in der öffentlichen Vorschau für ihre Red-Hat-OpenShift- und Red-Hat-OpenShift-Virtualization-Umgebungen nutzen, wodurch der Umfang von der Sicherung auf orchestrierte Disaster Recovery für Kubernetes-basierte VMs erweitert wird. Dieses DR-as-a-Service-Angebot bietet einfachen, kostengünstigen Katastrophenschutz für virtualisierte Workloads auf NetApp ONTAP-Speicher mit intuitiven, geführten Workflows für Disaster Recovery, Failover und Fallback. Red Hat OpenShift Virtualization mit Red Hat OpenShift auf Google Cloud: Google Cloud NetApp Volumes und der Trident-CSI-Treiber für Red Hat OpenShift Virtualization sind nun allgemein verfügbar in Red-Hat-OpenShift-Dedicated-Umgebungen auf Google Cloud mit zertifiziertem Support. Diese Lösung ermöglicht es Unternehmen, sowohl VMs als auch Container in der Cloud mit vereinfachten Abläufen und nahtloser Skalierbarkeit auszuführen.

Google Cloud NetApp Volumes und der Trident-CSI-Treiber für Red Hat OpenShift Virtualization sind nun allgemein verfügbar in Red-Hat-OpenShift-Dedicated-Umgebungen auf Google Cloud mit zertifiziertem Support. Diese Lösung ermöglicht es Unternehmen, sowohl VMs als auch Container in der Cloud mit vereinfachten Abläufen und nahtloser Skalierbarkeit auszuführen. NetApp Trident Parallelism : NetApp Trident unterstützt nun eine verbesserte Skalierbarkeit durch die parallele Ausführung von Vorgängen im Trident-Controller für Amazon FSx for NetApp ONTAP- und Google Cloud NetApp-Volumes-Umgebungen. Die Trident-Parallelism-Funktion beseitigt Speicherengpässe, indem sie es Trident ermöglicht, Speichervorgänge gleichzeitig statt nacheinander auszuführen.

„Herkömmliche Disaster-Recovery-Modelle waren nicht für den Umfang und das Tempo heutiger virtualisierter Umgebungen ausgelegt“, sagte Steve Gordon, Senior Director, Product Management, Hybrid Cloud Platforms bei Red Hat. „Unsere Zusammenarbeit mit NetApp geht direkt auf die drängendsten Herausforderungen ein, denen Kunden gegenüberstehen, während virtualisierte Unternehmensumgebungen immer größer und komplexer werden. Gemeinsam mit NetApp helfen wir Kunden dabei, die Datensicherung und Disaster Recovery für Red Hat OpenShift zu modernisieren, um vorhersehbarere Ergebnisse und eine solidere Grundlage für die Hybrid Cloud zu schaffen.“

Um mehr über die Zusammenarbeit von NetApp mit Red Hat zu erfahren, besuchen Sie den NetApp-Stand Nr. 538 auf dem Red Hat Summit 2026 vom 11. bis 14. Mai in Atlanta, Georgia.

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Über NetApp

Seit mehr als drei Jahrzehnten unterstützt NetApp weltweit führende Organisationen dabei, den Wandel zu meistern – vom Aufstieg der Enterprise-Speicherung bis zur intelligenten Ära, die durch Daten und KI definiert wird. Heute ist NetApp das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, das Kunden dabei hilft, Daten als Katalysator für Innovation, Resilienz sowie Wachstum zu nutzen.

Im Zentrum dieser Infrastruktur steht die NetApp-Datenplattform – die einheitliche, unternehmensgerechte, intelligente Basis, die Daten in jeder Cloud, jedem Workload sowie jeder Umgebung verbindet, schützt und aktiviert. Basierend auf der bewährten NetApp-ONTAP-Plattform, unserer führenden Datenverwaltungssoftware und Betriebssystem, sowie ergänzt durch Automatisierung über AI Data Engine und AFX, bietet sie Beobachtbarkeit, Resilienz und Intelligenz im großen Maßstab.

Die NetApp-Datenplattform trennt durch ihr Design Speicher, Services sowie Kontrolle, sodass Unternehmen schneller modernisieren, effizient skalieren und ohne Abhängigkeit von einzelnen Anbietern innovieren können. Als einzige Enterprise-Storage-Plattform, die nativ in den größten Clouds der Welt eingebettet ist, ermöglicht sie Organisationen, jede Arbeitslast überall mit konsistenter Leistung, Governance und Schutz auszuführen.

Mit NetApp sind Daten immer bereit – bereit, Bedrohungen abzuwehren, KI zu unterstützen sowie die nächste bahnbrechende Innovation zu ermöglichen. Deshalb vertrauen die weltweit fortschrittlichsten Unternehmen NetApp, um Intelligenz in Wettbewerbsvorteile zu verwandeln.

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