Visa Flexible Credential offre aux titulaires de la carte Zilch au Royaume-Uni de nouvelles modalités de paiement plus flexibles

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Visa, leader mondial des paiements numériques, Zilch et Thredd ont annoncé aujourd’hui le lancement de Visa Flexible Credential (VFC) sur les cartes Zilch au Royaume-Uni, offrant ainsi davantage de flexibilité dans les modes de paiement via une expérience carte unique, simple et familière.

La demande de solutions de paiement flexibles ne cesse d'augmenter. De plus en plus de consommateurs ne raisonnent plus en termes de débit ou de crédit figés, mais souhaitent pouvoir choisir, au moment de l'achat, l'option la mieux adaptée à leur situation. Au Royaume-Uni, 87 % des personnes interrogées déclarent que les options de paiement flexibles les aident à atteindre leurs objectifs financiers ou liés à leur mode de vie1. Visa Flexible Credential s’inscrit dans cette tendance en permettant aux émetteurs d’offrir davantage de choix via une carte unique et familière, déjà acceptée par plus de 150 millions de commerçants dans le monde.

Cette nouvelle fonctionnalité permet d’associer plusieurs options de paiement à une seule carte ou à un identifiant numérique, offrant ainsi aux titulaires davantage de choix et de contrôle, tout en conservant la simplicité d’un paiement sans contact, comme ils en ont l’habitude.

Visa Flexible Credential a été conçu pour répondre aux attentes en constante évolution des consommateurs, tout en préservant la simplicité, la sécurité et la confiance inhérentes aux paiements par carte. Cette collaboration, qui réunit la puissance du réseau Visa, l’offre centrée sur le client de Zilch et la plateforme de traitement des émetteurs de Thredd, illustre la capacité des partenariats à déployer de nouvelles expériences à grande échelle.

Pour les utilisateurs de Zilch, ce lancement se traduit par une expérience de paiement plus fluide et unifiée : les différentes options sont gérées de manière transparente en arrière-plan, sans qu’il soit nécessaire de jongler avec plusieurs cartes ou identifiants. Thredd joue un rôle central dans le déploiement de Visa Flexible Credential, en assurant l’acheminement et le traitement des opérations en coulisses, tout en accompagnant les émetteurs et les fintechs dans la mise sur le marché efficace de cette fonctionnalité.

« C’est précisément le type d’innovation que nous cherchons à offrir à nos clients », a déclaré Jim McCarthy, PDG de Thredd. « En nous associant à Zilch et à Visa, nous repoussons les frontières de ce que le traitement des transactions des émetteurs peut permettre, en mettant sur le marché des fonctionnalités de pointe avec rapidité et en accompagnant nos clients vers une nouvelle étape de leur croissance », a-t-il ajouté.

« Chez Zilch, notre ambition est d’offrir à chacun une manière plus intelligente de dépenser. Visa Flexible Credential constitue un levier essentiel pour concrétiser cette promesse », a déclaré Sean Hederman, directeur technique chez Zilch. « En collaboration avec Thredd et Visa, nous générons de meilleurs résultats pour les utilisateurs comme pour les commerçants grâce à un acheminement intelligent des flux en arrière-plan, qui enrichit l’expérience Zilch de façon fluide et transparente. Chaque achat est ainsi financé, optimisé et récompensé en temps réel », a-t-il ajouté.

« Les consommateurs recherchent de plus en plus de flexibilité et de maîtrise dans leurs modes de paiement, notamment à mesure que leurs besoins et leur situation évoluent », a déclaré Mathieu Altwegg, responsable des produits et solutions chez Visa Europe. « Visa Flexible Credential offre aux émetteurs un moyen simple de proposer cette liberté de choix via une carte unique et familière, tout en préservant la simplicité d'utilisation, la sécurité et l'acceptation mondiale qui font déjà la force et la réputation de Visa », a-t-il ajouté.

Dans un premier temps, Visa Flexible Credential sera proposée aux clients de Zilch au Royaume-Uni, avec une possibilité d’extension à d’autres marchés à l’avenir.

À propos de Visa

Visa est un leader mondial des paiements numériques qui facilite les transactions entre consommateurs, commerçants, institutions financières et organismes publics dans plus de 200 pays et territoires. Notre mission est de connecter le monde grâce au réseau de paiement le plus innovant, pratique, fiable et sécurisé, afin de permettre aux particuliers, aux entreprises et aux économies de prospérer. Nous sommes convaincus que des économies inclusives favorisent la prospérité de tous, partout dans le monde. C'est la raison pour laquelle nous considérons l'accès comme un fondement essentiel de l'avenir des flux financiers. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Visa.com.

À propos de Zilch

Basée à Londres, Zilch est une plateforme de paiement grand public qui aide les consommateurs à optimiser leur pouvoir d'achat. Créée en 2020 avec pour objectif de limiter le recours au crédit à taux élevé, Zilch offre une expérience de paiement innovante alliant des options de règlement flexibles à des récompenses attrayantes. Elle permet ainsi aux utilisateurs de mieux maîtriser leurs finances tout en les rapprochant des marques qu'ils apprécient.

Avec près de 6 millions d'utilisateurs inscrits, Zilch met sa technologie au service d'une communauté très engagée pour la connecter aux commerçants et aux marques. Elle permet ainsi aux commerçants et aux marques d'acquérir de nouveaux clients de manière plus efficace, tout en offrant aux consommateurs des récompenses, des avantages et des réductions personnalisés. Soutenue par des acteurs mondiaux de premier plan tels qu’Amazon Web Services (AWS), Deutsche Bank et Visa, l’entreprise s’est rapidement imposée comme la licorne fintech à la croissance la plus rapide au Royaume-Uni et dans la région EMEA. En combinant le crédit, l’intelligence artificielle et les données, Zilch améliore les résultats financiers des consommateurs et stimule la croissance en transformant les modèles économiques du commerce mondial.

Rendez-vous sur www.zilch.com pour plus d'informations.

À propos de Thredd

Thredd est la plateforme de traitement des émetteurs axée sur l'IA et basée sur le cloud qui alimente la prochaine génération de paiements mondiaux. Grâce à une API unique et à une plateforme unifiée, Thredd offre des capacités de débit, de crédit, de portefeuille numérique et de tenue de registre à plus de 100 fintechs, banques numériques et fournisseurs de financement intégrés, dans plus de 50 pays, traitant des milliards de transactions chaque année. Avec une présence opérationnelle mondiale, une expertise locale et une IA intégrée à chaque couche de sa plateforme, Thredd a été spécialement conçu pour des modèles d'émission rapides, à grande échelle et modernes, établissant la norme en matière d'entrée sur le marché, d'expérience client, de sécurité, de rigueur réglementaire et de résilience opérationnelle. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.thredd.ai.

1Étude Visa Material+, consommateurs britanniques, 2025.

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