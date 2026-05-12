Venture Global anuncia contratos de compra de GNL com TotalEnergies e Vitol

ARLINGTON, Virginia--(BUSINESS WIRE)--Hoje, a Venture Global, Inc. (NYSE: VG) anunciou a assinatura de dois contratos vinculativos com a TotalEnergies e a Vitol para compra de gás natural liquefeito (GNL) adicional dos EUA da Venture Global.

A Venture Global anunciou um novo contrato vinculativo com a TotalEnergies para compra de ± 0,85 MTPA de GNL da Venture Global por cerca de cinco anos, a partir de 2026. Em outro contrato, a Venture Global e a Vitol concordaram em aumentar seu contrato vinculativo de GNL existente, também de cinco anos, para 1,7 MTPA, ante os 1,5 MTPA previamente acordados e anunciados em março de 2026. Ambos os contratos serão abastecidos com recursos do portfólio da Venture Global.

“A Venture Global sente orgulho de aprofundar nossas parcerias com empresas líderes mundiais do setor de energia, como a Vitol e a TotalEnergies”, disse Mike Sabel, Diretor Executivo da Venture Global. “Estes contratos refletem a confiança contínua em nossa capacidade de fornecer GNL dos EUA confiável e de baixo custo aos mercados internacionais de modo rápido e em grande escala, à medida que a demanda por segurança energética continua crescendo. Ao oferecer aos clientes opções de fornecimento de curto, médio e longo prazo, proporcionamos a flexibilidade e a certeza de que precisam para fornecer GNL onde é mais necessário.”

Sobre a Venture Global

A Venture Global é uma produtora e exportadora americana de gás natural liquefeito (GNL) de baixo custo dos EUA, com mais de 100 MTPA de capacidade em produção, construção ou desenvolvimento. A Venture Global começou a produzir GNL em sua primeira instalação em 2022 e agora é uma das maiores exportadoras de GNL dos Estados Unidos. Os negócios verticalmente integrados da empresa incluem ativos em toda a cadeia de abastecimento de GNL, incluindo produção de GNL, transporte de gás natural, transporte marítimo e regaseificação. Os três primeiros projetos da empresa, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG e CP2 LNG, estão localizados em Louisiana, ao longo do Golfo da América. A Venture Global está desenvolvendo projetos de captura e sequestro de carbono em cada uma de suas instalações de GNL.

Sobre a TotalEnergies

A TotalEnergies é uma empresa multinacional integrada de energia que produz e comercializa energias: petróleo e biocombustíveis, gás natural, biogás e hidrogênio de baixo carbono, energias renováveis ​​e eletricidade. Nossos mais de 100.000 colaboradores estão comprometidos em fornecer energia mais confiável, mais acessível e mais sustentável ao maior número possível de pessoas. Presente em cerca de 120 países, a TotalEnergies coloca a sustentabilidade no centro de sua estratégia, seus projetos e suas operações.

Sobre a Vitol

A Vitol é líder em energia e commodities. A Vitol produz, gerencia e fornece energia e commodities, incluindo metais, para consumidores e indústrias em todo o mundo. Além de seu negócio principal, o comércio, a Vitol investe em infraestrutura globalmente, com mais de US$ 13 bilhões investidos em ativos de longo prazo. Fundada em Rotterdam em 1966, hoje a Vitol atende seus clientes em cerca de 40 escritórios em todo o mundo. Em 2025, a Vitol entregou mais de 600 milhões de toneladas equivalentes de petróleo (mTOE) de energia e obteve receitas de US$ 340 bilhões.

A Vitol é uma participante consolidada nos mercados de GNL, tendo iniciado a comercialização de GNL em meados dos anos 2000. Possui um portfólio global diversificado de contratos e participações acionárias em GNL, o que lhe permite fornecer aos clientes soluções de fornecimento personalizadas a curto e longo prazo. Em 2025, a Vitol entregou 23 milhões de toneladas de GNL e 1.800 TWh de gás natural.

Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas. Pretendemos que tais declarações prospectivas sejam abrangidas pelas disposições de porto seguro para declarações prospectivas contidas na Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (a “Lei de Valores Mobiliários”), e na Seção 21E da Lei de Bolsa de Valores de 1934, conforme alterada (a “Lei de Bolsa de Valores”). Todas as declarações aqui contidas, com exceção das declarações de fatos históricos, são “declarações prospectivas". Em alguns casos, as declarações prospectivas podem ser identificadas por termos como “pode”, “poderia”, “irá”, “deveria”, “espera”, “planeja”, “projeta”, “pretende”, “antecipa”, “acredita”, “estima”, “prevê”, “potencial”, “busca”, “almeja”, “continua”, o negativo desses termos ou outra terminologia comparável.

Estas declarações prospectivas, sujeitas a riscos, incertezas e suposições a nosso respeito, podem incluir declarações sobre nosso futuro desempenho, nossos contratos, nossas estratégias de crescimento previstas e tendências que impactam nossos negócios. Estas declarações são apenas previsões baseadas em nossas expectativas e projeções atuais sobre eventos futuros. Existem fatores importantes que podem fazer com que nossos resultados reais, nível de atividade, desempenho ou conquistas sejam materialmente diferentes dos resultados, nível de atividade, desempenho ou conquistas expressos ou implícitos nas declarações prospectivas. Estes fatores incluem nossa necessidade de capital adicional significativo para construir e concluir projetos futuros e ativos relacionados, e nossa potencial incapacidade de obter tal financiamento em termos aceitáveis, ou em absoluto; nossa potencial incapacidade de estimar com precisão os custos de nossos projetos e o risco de que a construção e operação de gasodutos e conexões de gasodutos para nossos projetos sofram estouros de custos e atrasos referentes à obtenção de aprovações regulatórias, riscos de desenvolvimento, custos de mão de obra, indisponibilidade de trabalhadores qualificados, riscos operacionais e outros riscos; a incerteza quanto ao futuro da dinâmica do comércio mundial, contratos comerciais internacionais e a posição dos EUA sobre o comércio internacional, incluindo os efeitos das tarifas; nossa dependência de nossos contratados EPC e outros para a conclusão bem-sucedida de nossos projetos, incluindo a potencial incapacidade de nossos contratados de cumprir suas obrigações contratuais; vários fatores econômicos e políticos, incluindo a oposição de grupos ambientalistas ou outros grupos de interesse público, ou a falta de apoio do governo local e da comunidade necessária para nossos projetos, o que poderia afetar negativamente o status de licenciamento, o cronograma ou o desenvolvimento, a construção e a operação geral de nossos projetos; e riscos relacionados a outros fatores discutidos no “Item 1A – Fatores de Risco” de nosso relatório anual no Formulário 10-K para o ano concluído em 31 de dezembro de 2025, conforme apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (“SEC”) e quaisquer relatórios subsequentes apresentados à SEC. Quaisquer declarações prospectivas contidas neste documento se referem apenas à data deste comunicado à imprensa e estão baseadas em premissas que consideramos razoáveis ​​nesta data. Não nos comprometemos a atualizar estas declarações para refletir eventos ou circunstâncias subsequentes, exceto conforme exigido por lei.

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