GenNx360 Capital Partners concreta la venta de Precision Aviation Group a VSE Corporation por aproximadamente USD 2025 millones en efectivo y acciones

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--GenNx360 Capital Partners (“GenNx360”), empresa de capital privado con sede en Nueva York, anunció la venta de Precision Aviation Group, Inc. (“PAG” o la “Empresa”), una de las empresas de su cartera de inversiones, a VSE Corporation (“VSE”) por una contraprestación inicial total de aproximadamente USD 2025 millones en efectivo y acciones.

Fundada en 1996 y con sede en Atlanta, Georgia, PAG es un proveedor global líder de servicios de mantenimiento, reparación y revisión general (“MRO”, por sus siglas en inglés), además de soluciones de distribución y cadena de suministro para los segmentos de aviación comercial, ejecutiva y general, aeronaves de ala rotatoria y defensa. Actualmente, PAG opera 29 instalaciones en todo el mundo, emplea a más de 1000 personas, presta servicios a más de 10 000 clientes a nivel global y realiza más de 175 000 reparaciones por año. La adquisición incrementa los ingresos de VSE en aproximadamente un 50 % sobre una base pro forma para 2025 y se espera que tenga un impacto positivo inmediato en el margen EBITDA ajustado consolidado de VSE.

Durante el período en que GenNx360 fue accionista de PAG, la empresa se consolidó como una plataforma global de posventa aeronáutica de alto margen, enfocada en motores, aviónica, componentes y soluciones propietarias. PAG pasó de contar con nueve centros de reparación a operar 29 ubicaciones, amplió su presencia en Norteamérica y fortaleció su alcance internacional en Europa, Australia y Brasil. Además, expandió sus capacidades de reparación en motores y aviónica, al tiempo que reforzó su posicionamiento en plataformas aeronáuticas de nueva generación.

A lo largo de ese proceso, GenNx360 implementó una estrategia disciplinada de crecimiento mediante adquisiciones y concretó 11 operaciones complementarias que ampliaron el alcance geográfico y fortalecieron la experiencia técnica de PAG. Estas iniciativas se complementaron con un sólido crecimiento orgánico impulsado por la incorporación constante de nuevos clientes y la expansión de alianzas estratégicas.

“Nuestra alianza con PAG surgió de la estrategia proactiva de GenNx360 y de nuestra profunda experiencia en los sectores aeroespacial y de defensa. La capacidad de transformar a PAG en una plataforma global diversificada de servicios MRO refleja la excelencia de su equipo directivo”, afirmó Pratik Rajeevan, director de inversiones de GenNx360 Capital Partners, quien originó y lideró la operación.

“Nuestra participación accionaria continua en VSE refleja la confianza que tenemos tanto en el impulso de PAG como en el potencial de VSE para acelerar su próxima etapa de crecimiento, ampliar su oferta y generar aún más valor para sus clientes”, señaló Ron Blaylock, fundador y socio gerente de GenNx360 Capital Partners.

“Construimos una reputación basada en la rapidez de respuesta al cliente, una sólida experiencia técnica y un soporte confiable para operadores de todo el mundo. Incorporarnos a VSE representa un nuevo capítulo muy importante para PAG”, expresó David Mast, director ejecutivo de Precision Aviation Group.

“PAG es una incorporación altamente complementaria para VSE, ya que amplía nuestra presencia en el mercado de posventa aeronáutica, profundiza nuestra experiencia técnica y fortalece nuestro alcance global en los segmentos de aviación comercial, ejecutiva y general, y aeronaves de ala rotatoria. PAG construyó una reputación excepcional por su atención al cliente, sus soluciones de reparación propietarias y su excelencia operativa, y nos entusiasma dar la bienvenida a David Mast y al equipo de PAG a VSE. Juntos, estamos creando una plataforma de posventa aeronáutica de mayor escala, con servicios reforzados de reparación y distribución que posicionan a VSE para un crecimiento sostenido y una mayor generación de valor”, afirmó John Cuomo, presidente y director ejecutivo de VSE Corporation.

Detalles de la transacción: el precio de compra de USD 2025 millones incluye USD 1750 millones en efectivo y aproximadamente USD 275 millones en acciones emitidas a favor de GenNx360, además de un pago contingente adicional de hasta USD 125 millones sujeto al desempeño de 2026.

La inversión de capital más reciente de GenNx360 en PAG contó con el respaldo de GenNx360 Capital Partners Fund IV, LP y de un fondo de continuidad de activo único administrado por GenNx360 y liderado por Neuberger y Blackstone Strategic Partners, con participación de Dextra Partners y Churchill Asset Management. Además de Blaylock y Rajeevan, el equipo de inversión de GenNx360 en PAG estuvo integrado por Lloyd Trotter, fundador y asesor sénior de GenNx360; Reece Zakarin, vicepresidente; Anil Nagpal, vicepresidente adjunto; y Jon Langenfeld, asociado.

J.P. Morgan y Jefferies actuaron como asesores financieros de la parte vendedora para GenNx360 y PAG, mientras que Winston & Strawn LLP se desempeñó como asesor legal. Perella Weinberg Partners actuó como asesor exclusivo en materia financiera y de mercados de capital de deuda para VSE, con Jones Day como asesor legal.

ACERCA DE GENNX360 CAPITAL PARTNERS

GenNx360 Capital Partners es una firma de capital privado especializada en la adquisición de compañías medianas de servicios entre empresas. GenNx360 se asocia con organizaciones que cuentan con modelos de negocio sólidos y sostenibles en industrias en expansión, con el objetivo de impulsar iniciativas orgánicas e inorgánicas que potencien el valor, aceleren el crecimiento, optimicen la eficiencia operativa y generen sólidos resultados financieros. Fundada en 2006, GenNx360 tiene su sede en la ciudad de Nueva York. Más información en www.gennx360.com.

ACERCA DE PRECISION AVIATION GROUP

Precision Aviation Group (“PAG”) es un proveedor global líder de servicios aeronáuticos de posventa en mantenimiento, reparación y revisión general (MRO), además de soluciones de distribución y cadena de suministro para los mercados de aviación ejecutiva y general (B&GA), aeronaves de ala rotatoria y defensa. PAG presta servicios a una amplia cartera internacional de clientes y ofrece una sólida experiencia técnica en motores, componentes, aviónica y soluciones de reparación propietarias. Más información en www.precisionaviationgroup.com.

ACERCA DE VSE CORPORATION

VSE es un proveedor líder de soluciones de distribución y reparación aeronáutica para los mercados de posventa de aviación comercial y ejecutiva y general (B&GA). Con sede en Miramar, Florida, la empresa se enfoca en maximizar la productividad y prolongar la vida útil de los activos críticos y de alto valor de sus clientes. Su oferta incluye distribución de piezas y servicios de mantenimiento, reparación y revisión general (MRO) para componentes de motores y accesorios de motores y fuselajes destinados a operadores de aviación comercial y B&GA. Más información en www.vsecorp.com.

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