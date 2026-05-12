GenNx360 Capital Partners完成向VSE Corporation出售Precision Aviation Group的交易，交易總額約20.25億美元，採用現金和股權方式支付

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 總部位於紐約的私人股權公司GenNx360 Capital Partners (“GenNx360”)宣布，已將旗下投資組合公司Precision Aviation Group, Inc.（簡稱「PAG」或「公司」）出售給VSE Corporation (“VSE”)，初始總交易對價約20.25億美元，採用現金和股權方式支付。

PAG成立於1996年，總部位於喬治亞州亞特蘭大，是全球一流的航空維護、修繕與翻修(MRO)服務、經銷和供應鏈解決方案供應商，服務於商業、公務和通用航空、旋翼航空器以及國防終端市場。PAG目前在全球設有29個分支機構，擁有1000多名員工，服務於全球1萬多家客戶，每年完成超過17.5萬次維修。以2025年備考資料計算，本次收購使VSE營收提升約50%，可望立即提升VSE的合併後調整息稅折舊攤銷前利潤率。

在GenNx360持有期間，PAG發展為高利潤率全球航空售後市場平台，業務聚焦引擎、航空電子、零組件和專有解決方案。PAG從最初9個維修據點擴大至29處據點，擴大北美業務布局，並將國際版圖延伸至歐洲、澳洲和巴西。公司擴充引擎和航空電子維修能力，同時鞏固在下一代飛機平台領域的市場地位。

持有期間，GenNx360執行嚴謹的購併整合策略，完成11筆追加收購，擴大地理涵蓋範圍並深化技術能力。此類外延式發展措施與持續贏得新客戶和擴大策略性合作夥伴關係所帶來的強勁內生成長相得益彰。

發掘並主導本次投資的GenNx360 Capital Partners負責人Pratik Rajeevan表示：「與PAG達成合作，源於GenNx360在航太和國防領域的主動布局策略和深厚產業專業經驗累積。我們使PAG能夠發展為多元化全球MRO平台，充分印證了PAG擁有優秀的管理團隊。」

GenNx360 Capital Partners創辦人兼執行合夥人Ron Blaylock表示：「我們繼續持有VSE股權，體現我們看好PAG的發展動力，以及對於VSE能夠加快其下一階段成長、提升綜合能力並為客戶創造更大價值的信心。」

Precision Aviation Group執行長David Mast表示：「憑藉快速回應客戶需求、完備的技術能力和為全球營運商提供可靠支援，我們樹立了良好的口碑。併入VSE是PAG發展歷程中重要的全新篇章。」

VSE Corporation總裁兼執行長John Cuomo表示：「PAG與VSE具備高度互補性，能夠擴大我們在商業、公務和通用航空以及旋翼航空器市場的航空售後業務能力、技術深度和全球業務版圖。PAG在客戶回應、專有維修能力和卓越營運方面建立了非凡的聲譽，我們欣然歡迎David Mast以及PAG團隊加入VSE。雙方攜手合作，將建構規模更大的航空售後市場平台，強化維修和經銷能力，為VSE的長期成長和價值創造築牢基礎。」

交易詳情：20.25億美元收購對價包括17.5億美元現金和向GenNx360發行的約2.75億美元股權；另設最高1.25億美元的或有業績分成款項，金額取決於2026年經營表現。

GenNx360對PAG的最新股權投資由GenNx360 Capital Partners Fund IV, LP以及由Neuberger和Blackstone Strategic Partners主導、Dextra Partners和Churchill Asset Management參與、GenNx360管理的單一資產接續基金提供資金支援。除Blaylock先生和Rajeevan先生外，GenNx360的PAG投資團隊成員還包括GenNx360創辦人兼資深顧問Lloyd Trotter、副總裁Reece Zakarin、助理副總裁Anil Nagpal以及副董事Jon Langenfeld。

J.P. Morgan和Jefferies擔任GenNx360和PAG的賣方財務顧問，Winston & Strawn LLP擔任法律顧問。Perella Weinberg Partners擔任VSE的獨家財務和債務資本市場顧問，Jones Day擔任法律顧問。

關於GENNX360 CAPITAL PARTNERS

GenNx360 Capital Partners是一家私人股權公司，專注於收購中端B2B服務類公司。GenNx360與在快速發展的產業中擁有成熟、永續商業模式的企業展開合作，旨在實施並支援各類提升價值的內生和外延發展措施，使企業能夠加快成長、提升成本效率並創造穩健的財務報酬。GenNx360成立於2006年，總部位於紐約市。如欲瞭解更多關於GenNx360的資訊，請造訪www.gennx360.com。

關於PRECISION AVIATION GROUP

Precision Aviation Group (“PAG”)是全球首屈一指的航空售後市場MRO、經銷和供應鏈服務提供者，服務於公務和通用航空(B&GA)、旋翼航空器以及國防市場。PAG服務於廣泛的全球客戶群體，在引擎、零組件、航空電子以及專有維修解決方案領域提供專業技術服務。如欲瞭解更多關於PAG的資訊，請造訪www.precisionaviationgroup.com。

關於VSE CORPORATION

VSE是商業航空和B&GA售後市場航空經銷和維修服務的領導廠商。VSE總部位於佛羅里達州米拉馬，專注於大幅提升客戶高價值關鍵業務資產的使用效率和壽命。VSE的售後零組件經銷以及維護、修繕與翻修(MRO)服務為商業航空和B&GA營運商提供引擎零組件、引擎和機身附件的經銷和維修服務。如欲瞭解更多詳細資訊，請造訪VSE的網站：www.vsecorp.com。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。