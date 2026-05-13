Phoenix Group, con sede en Abu Dabi, se asocia con DC Max para desarrollar un proyecto de centros de datos de IA de 8000 millones de dólares en Europa, con Lyon como punto de partida

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--Phoenix Group PLC (ADX: PHX), compañía perteneciente a la cartera de IHC y desarrollador mundial de infraestructuras digitales, anunció hoy una alianza estratégica con DC Max para desarrollar su primer centro de datos de IA en Europa: una instalación de 18 MW ubicada en Lyon, Francia.

El proyecto inaugura la plataforma europea de centros de datos de Phoenix, una estructura escalable desarrollada con el objetivo de superar 1 GW de capacidad combinada de IA y computación de alto rendimiento (HPC) en Europa y el Consejo de Cooperación de Estados Árabes del Golfo (CCG).

Phoenix enmarca esta iniciativa dentro de la estrategia nacional de los Emiratos Árabes Unidos en inteligencia artificial: una empresa con sede en Abu Dabi que aporta sus conocimientos operativos y capital al escenario europeo para garantizar que los operadores con sede en la región desempeñen un papel activo en la economía global de la IA, en lugar de convertirse en meros espectadores.

“Lo que anunciamos hoy no es solo un paso más, sino que representa un auténtico punto de inflexión para Phoenix y para lo que una empresa emiratí puede lograr a nivel mundial. Nos estamos posicionando en el centro de la infraestructura europea de IA, aportando la convicción y el capital necesarios para desarrollar un proyecto que seguirá generando valor durante años. La ambición de alcanzar 1 GW no es un límite, sino un punto de partida. Me enorgullece que sea una empresa con sede en Abu Dabi la que lidere esta iniciativa, y creo que este es exactamente el tipo de propuesta audaz y global que merecen nuestros accionistas, nuestros socios y las aspiraciones de los Emiratos Árabes Unidos en materia de inteligencia artificial”.

— Munaf Ali, cofundador y director ejecutivo (GCEO) de Phoenix Group

La oportunidad europea

La demanda de computación de inteligencia artificial en Europa está creciendo mucho más rápido que la oferta, y tanto empresas como hiperescaladores (hyperscalers) están reservando capacidad de procesamiento con años de anticipación. Los plazos tradicionales de desarrollo, que suelen situarse entre 36 y 48 meses, hacen que la mayoría de operadores no puedan responder a la velocidad que exige el mercado.

Francia responde a estas necesidades de forma más directa que casi cualquier otro mercado europeo. Lyon, la segunda ciudad más grande del país, combina una sólida base industrial, una infraestructura eléctrica robusta y valores de suelo significativamente inferiores a los de París.

El acceso de DC Max a la red eléctrica y su capacidad para gestionar permisos, junto con la capacidad demostrada de Phoenix para diseñar, adquirir y desarrollar infraestructuras con rapidez, permitirán ejecutar el proyecto a una velocidad poco habitual en el mercado europeo.

Más que un proyecto, una plataforma

La alianza con DC Max está concebida como un modelo de desarrollo reproducible y no como una operación puntual. Con una cartera de proyectos de más de 1 GW valorada en aproximadamente 8000 millones de dólares, DC Max aporta una amplia experiencia en identificación de ubicaciones estratégicas, permisos y acceso a la red eléctrica. Phoenix, por su parte, aporta capital y capacidad operativa a gran escala.

En conjunto, las dos compañías aspiran a crear una plataforma de infraestructuras escalable y de largo plazo, capaz de proporcionar rápidamente capacidad de procesamiento de IA en mercados europeos estratégicos.

Esta plataforma se suma a los 550 MW de capacidad que ya ofrece Phoenix en los Emiratos Árabes Unidos, Omán, Norteamérica y Etiopía, reforzando su ambición de convertirse en un desarrollador mundial de infraestructuras digitales a gran escala.

“Phoenix aporta exactamente la infraestructura operativa y solidez financiera que las iniciativas de desarrollo de centros de datos en Francia necesitaban. Hemos dedicado años a identificar y asegurar los mejores sitios del mercado en materia de electricidad, tanto en Lyon como en el resto de Francia, y esta alianza nos permite avanzar en el desarrollo de esa cartera de proyectos a una velocidad y escala que no habrían sido posibles de forma independiente. La demanda existe. Los emplazamientos existen. Lo que aporta esta alianza es la capacidad de ejecución”.

— Romain Fremont, director ejecutivo de DC Max

Se esperan nuevos anuncios a lo largo de 2026.

Acerca de Phoenix Group

Phoenix Group PLC (ADX: PHX), compañía perteneciente a la cartera de IHC, es un desarrollador mundial de infraestructuras digitales con sede en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, y cotiza en la Bolsa de Valores de Abu Dabi.

La compañía opera más de 550 MW de capacidad de procesamiento en los Emiratos Árabes Unidos, Omán, Norteamérica, África Oriental y Europa. Fundada en 2017, Phoenix se consolidó sobre la base de la disciplina operativa y experiencia energética adquirida en la minería de Bitcoin, conocimientos que hoy pone al servicio de infraestructuras globales de IA y computación de alto rendimiento a gran escala.

Acerca de DC Max

DC Max es un inversor, desarrollador y operador de centros de datos con una cartera de proyectos cercana a los 2 GW de capacidad de procesamiento. La compañía desarrolla infraestructuras digitales que abarcan desde computación de periferia hasta grandes campus destinados a servicios en la nube, IA y computación de alto rendimiento. Respaldada por un grupo con más de 6000 millones de euros en inversiones, DC Max combina disciplina operativa y experiencia técnica.

*Fuente: AETOSWire

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