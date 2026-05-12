Paymentology lève 175 millions de dollars dans le cadre d’un tour de table co-dirigé par Apis Partners et Aspirity Partners pour soutenir sa prochaine phase de croissance

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Paymentology, leader mondial des services de traitement des émetteurs, a annoncé aujourd’hui un investissement de 175 millions de dollars co-dirigé par Apis Partners (« Apis »), une société de capital-investissement spécialisée dans les infrastructures et services financiers, et Aspirity Partners (« Aspirity »), une société de capital-investissement paneuropéenne axée sur les technologies et services financiers ainsi que sur les technologies d’entreprise et les services de connectivité.

Cet investissement soutiendra la poursuite de l’expansion mondiale de Paymentology, le développement de ses produits et le renforcement de son équipe, alors que la société tire parti de la forte demande en matière de traitement moderne des émetteurs à l’échelle mondiale.

Cette transaction réunit deux investisseurs possédant une grande expérience du secteur des paiements et partageant la même volonté de faire progresser les infrastructures de paiement, unis par la conviction que le traitement des émetteurs représente l’une des opportunités les plus significatives du secteur. Pour Apis, cet investissement, réalisé par Apis Growth Fund III1, marque le 16e investissement de la société dans le domaine des paiements. Apis et Aspirity s’appuieront toutes deux sur leur connaissance approfondie du secteur et leur réseau mondial d’experts en paiements pour soutenir la prochaine phase de croissance de Paymentology.

Joe O’Mara, fondateur et associé gérant chez Aspirity Partners, déclare : « Les paiements constituent un pilier central de notre stratégie d’investissement, et Paymentology incarne le type de plateforme leader de sa catégorie que nous cherchons à soutenir : une technologie moderne, une pertinence mondiale et une forte exposition à la croissance à long terme des paiements numériques. En tant que premier investissement d’Aspirity issu de notre fonds inaugural, ce partenariat reflète notre approche spécialisée par secteur et est le résultat de notre modèle proactif de génération d’opportunités thématiques, incluant la précieuse contribution de notre réseau Innovator & Leader. Nous avons été particulièrement impressionnés par la capacité d’exécution et l’ambition dont ont fait preuve Jeff et son équipe, et nous sommes impatients d’accompagner l’entreprise dans sa prochaine phase de croissance internationale. »

Matteo Stefanel, cofondateur et associé gérant d’Apis, déclare : « Nous sommes ravis de nous associer à Paymentology, une entreprise qui opère au cœur d’un segment attractif et en forte croissance de l’écosystème mondial des paiements, et de nous appuyer sur notre relation de plus de dix ans avec l’équipe de direction. En tirant parti de notre connectivité mondiale et de notre expertise sectorielle tout au long de la chaîne de valeur des paiements, nous sommes impatients d’accompagner la direction dans la poursuite de son expansion, le renforcement de ses capacités et la création d’un impact significatif et durable en améliorant l’accès aux services financiers modernes à l’échelle mondiale. »

Bien que le marché mondial des paiements soit estimé à 49 billions de dollars d’ici 2026, une grande partie de la couche d’émission reste limitée par des infrastructures obsolètes, ce qui freine l’innovation, la rapidité et la qualité de l’expérience de paiement des utilisateurs finaux. Paymentology comble cette lacune grâce à sa plateforme cloud native hautement configurable, qui permet un traitement en temps réel à grande échelle pour des clients dans 68 pays et offre aux émetteurs la flexibilité nécessaire pour lancer, adapter et gérer plus efficacement les expériences de paiement par carte et numérique sur l’ensemble des marchés.

Jeff Parker, directeur général de Paymentology, déclare : « L’avenir de la finance est déjà là, mais les infrastructures héritées continuent de freiner l’innovation. Chez Paymentology, nous voyons une opportunité significative d’éliminer ces freins et de permettre à nos clients d’évoluer au rythme exigé par le marché. Nous avons développé une plateforme d’émission conçue pour la croissance, aidant les banques numériques, les sociétés de technologie financière et les institutions financières à lancer, faire évoluer et étendre leurs programmes de cartes en toute confiance. En combinant une capacité mondiale avec la flexibilité nécessaire pour s’adapter localement, nous permettons à nos clients d’être plus compétitifs grâce à la rapidité, au contrôle et à l’efficacité, dans un environnement de plus en plus dynamique.

Cet investissement et la solidité de notre partenariat avec Apis et Aspirity constituent une reconnaissance forte de notre plateforme et de notre stratégie. Cela nous place en position d’accélérer notre croissance, d’étendre nos capacités et de continuer à soutenir nos clients alors qu’ils prennent de l’élan, pour ainsi débloquer un progrès véritablement imparable. »

Cette dynamique se reflète dans les résultats de Paymentology, avec un chiffre d’affaires en hausse de 117 % en glissement annuel pour l’exercice 2025 et un volume de transactions en augmentation de 65 %. Cette croissance a été portée par une forte demande émanant des banques numériques, des fournisseurs de services financiers intégrés, des programmes de cartes liées aux actifs numériques et des plateformes de gestion des dépenses, ainsi que des banques traditionnelles modernisant leurs systèmes existants. L’entreprise bénéficie également d’une clientèle internationale très diversifiée et d’une forte présence dans des régions à forte croissance, notamment au Moyen-Orient, en Amérique latine, en Afrique et dans la région APAC.

Les relations solides de Paymentology avec ses clients, sa capacité à opérer dans des environnements réglementaires variés et la continuité de sa direction renforcent encore sa position de partenaire d’infrastructure mondial de confiance. La société utilisera ces capitaux pour soutenir les ambitions de croissance et d’innovation de ses clients actuels et futurs, tout en s’étendant au-delà de son cœur de métier, le traitement des émetteurs, vers des domaines connexes, notamment le crédit, les cryptomonnaies stables, la tokenisation et les services basés sur l’IA. Paymentology accompagne des clients dans près de 70 pays, notamment des sociétés de technologie financière de premier plan (par exemple : M-Pesa de Safaricom, RedotPay, Rain, TrueMoney, ARQ et bien d’autres), ainsi que certaines des néobanques à la croissance la plus rapide au monde (telles que GoTyme, Snappi, Wio Bank, D360, Albo, entre autres).

Udayan Goyal, cofondateur et associé gérant d’Apis, ajoute : « En tant que 16e investissement réalisé par Apis dans le secteur mondial des paiements, cette opération renforce notre forte conviction quant aux opportunités offertes par le traitement des émetteurs. Ce partenariat incarne une vision commune visant à accélérer la démocratisation de l’émission de cartes, à élargir l’accès aux infrastructures financières numériques et à étendre nos activités à de nouvelles zones géographiques et à des capacités connexes. Cela illustre encore davantage notre approche consistant à soutenir des fournisseurs d’infrastructures critiques ayant fait leurs preuves, ainsi que des modèles économiques à faible intensité capitalistique qui génèrent des rendements attractifs tout en produisant un impact positif mesurable, démontrant ainsi que la création de valeur à long terme et l’impact vont de pair. »

1 Apis Growth Fund III désigne Apis Global Growth Fund III et Apis Growth Markets Fund III

À propos de Paymentology

Paymentology est le leader des processeurs de paiement de nouvelle génération, permettant aux sociétés de technologie financière, aux banques numériques et aux banques de détail de lancer et de gérer sans effort des solutions de paiement innovantes à l’échelle mondiale. La société offre un choix et une valeur ajoutée accrus aux clients grâce à des plateformes et des services intégrés et faciles à utiliser qui aident les clients à bouleverser le statu quo, à accélérer la mise sur le marché et à atteindre la croissance.

Grâce à une plateforme multicloud de pointe offrant une vaste couverture mondiale et des données en temps réel optimisées, Paymentology s’impose comme un leader du secteur des paiements. Son équipe d’experts en paiements, dotée d’une connaissance approfondie des marchés locaux, opère dans 68 pays et 14 fuseaux horaires, offrant une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Paymentology s’engage pleinement à développer l’inclusion financière à l’échelle mondiale, à changer des vies et à avoir un impact positif sur les communautés dans lesquelles elle opère.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.paymentology.com.

À propos d’Apis Partners

Basée à Londres, Apis Group (« la société ») est une société de capital-investissement mondiale de premier plan spécialisée dans les infrastructures financières et les technologies. Gérant ou conseillant sur 2,3 milliards de dollars d’actifs sous gestion, elle investit dans des modèles d’affaires rentables et éprouvés, en partenariat avec les équipes de direction afin de stimuler une croissance transformatrice et de générer des rendements exceptionnels.

Avec une équipe de plus de 40 professionnels répartis sur trois pôles mondiaux, la société s’appuie sur des décennies d’expertise sectorielle et un réseau international étendu. Soucieuse de créer de la valeur, la société adopte une approche pratique et axée sur le partenariat, accompagnant les entreprises de son portefeuille par des conseils stratégiques, des opportunités de fusions-acquisitions et des améliorations opérationnelles. La société est pleinement consciente de l’impact que peut avoir l’apport de capitaux de croissance ; à ce titre, l’inclusion financière et le bien-être financier sont au cœur de son approche d’investissement à impact.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.apis.pe.

À propos d’Aspirity Partners

Aspirity Partners est une société de capital-investissement paneuropéenne spécialisée dans les rachats d’entreprises en croissance et les investissements minoritaires stratégiques dans les secteurs des technologies et services financiers ainsi que des technologies d’entreprise et des services de connectivité. La société s’associe à des entreprises fournissant des services technologiques essentiels dans des sous-secteurs bénéficiant de tendances de croissance séculaires à long terme.

Aspirity combine une expertise sectorielle approfondie à une approche d’investissement proactive et fondée sur la connaissance, en travaillant en étroite collaboration avec les équipes de direction pour mettre en œuvre des initiatives à fort impact qui favorisent l’excellence opérationnelle, l’internationalisation et l’expansion stratégique.

Le modèle de la société s’appuie sur un réseau de fondateurs et de cadres supérieurs (innovateurs et leaders) qui apportent leur expertise et s’associent aux entreprises pour les aider à déclencher une croissance exponentielle.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.aspiritypartners.com.

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