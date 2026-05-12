De nouveaux Cessna Caravan pour renforcer la lutte de l’USDA contre les insectes nuisibles aux cultures

WICHITA, Kansas--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation Inc., une société de Textron Inc. (NYSE : TXT), a annoncé aujourd’hui que le Service d’inspection sanitaire des animaux et des végétaux (APHIS) du ministère américain de l’Agriculture (USDA) a commandé trois appareils Cessna Caravan afin de soutenir son programme de lâcher d’insectes stériles visant à protéger les cultures d’agrumes le long du Rio Grande, dans le sud du Texas. Les nouveaux appareils devraient être livrés en 2027.

L’APHIS utilisera les Caravan pour transporter et relâcher des insectes stériles qui contribuent à empêcher la propagation de ravageurs destructeurs, notamment les mouches des fruits. Cette technique respectueuse de l’environnement permet de préserver les arbres fruitiers, de réduire les dégâts causés aux cultures et de protéger les industries agricoles qui dépendent de récoltes saines.

« Ces appareils aideront l’APHIS à atteindre des zones reculées et à mener à bien sa mission essentielle de protection de l’agriculture », déclare Bob Gibbs, vice-président des ventes pour les missions spéciales. « Nous sommes fiers de soutenir leur travail grâce au Caravan, un appareil fiable et polyvalent. »

Réputé pour sa capacité de charge utile, sa fiabilité et sa capacité à opérer dans des environnements isolés, le Cessna Caravan est parfaitement adapté aux missions de pulvérisation aérienne qui nécessitent de longues durées de vol, des opérations stables à basse altitude et l’accès à des pistes d’atterrissage accidentées. L’APHIS équipera l’appareil de systèmes de largage sur mesure qui disperseront en toute sécurité des insectes stériles sur de vastes zones, une approche qui réduit les populations de ravageurs sans recourir à des produits chimiques.

L’APHIS utilise actuellement des appareils Cessna Stationair pour des missions similaires. L’ajout du Caravan élargit la capacité de sa flotte, renforçant ainsi la capacité de l’agence à mener des programmes de lutte aérienne contre les ravageurs qui protègent les cultures, soutiennent les agriculteurs et renforcent la gestion responsable de l’environnement.

À propos de la famille d’appareils Cessna Caravan

La famille d’appareils Cessna Caravan comprend des appareils polyvalents et très pratiques, utilisés pour un large éventail de missions à l’échelle mondiale, offrant un service fiable partout dans le monde depuis quatre décennies. Plus de 3 100 appareils Cessna Caravan ont été livrés dans plus de 100 pays depuis le lancement de ce modèle. Avec plus de 25 millions d’heures de vol accumulées à travers le monde, les Caravan remplissent des rôles dans une multitude de missions, allant de la formation au pilotage aux loisirs, en passant par les compagnies aériennes régionales, le transport de personnalités, le fret et les missions humanitaires. L’appareil Grand Caravan EX est réputé pour ses performances fiables et efficaces auprès des compagnies aériennes régionales, des opérateurs de vols charters, des transporteurs de fret et des opérateurs de missions spéciales du monde entier. L’appareil offre une puissance impressionnante de 867 chevaux et un taux de montée de 1 275 pieds par minute.

Des possibilités infinies de missions spéciales

Lorsque des clients gouvernementaux, militaires et commerciaux recherchent des solutions aériennes pour des missions critiques, ils se tournent vers Textron Aviation. Les solutions aéronautiques de l’entreprise offrent les performances et les caractéristiques de vol nécessaires pour relever les défis uniques des opérations de missions spéciales. Grâce à leur qualité inégalée, leur polyvalence et leurs faibles coûts d’exploitation, les produits de Textron Aviation sont choisis pour les ambulances aériennes, l’ISR, le transport utilitaire, les relevés aériens, l’inspection en vol, la formation et un certain nombre d’autres opérations spéciales.

À propos de Textron Aviation Inc.

Nous inspirons le voyage aérien depuis près de 100 ans. Textron Aviation Inc., une société de Textron Inc., a mis à profit les talents collectifs des marques Beechcraft, Cessna, Hawker et Pipistrel pour concevoir et offrir la meilleure expérience aéronautique à ses clients. Avec une gamme qui comprend tout, de jets d’affaires, turbopropulseurs et moteurs à pistons légers haute performance à des produits destinés aux missions spéciales, en passant par la formation militaire et la défense, Textron Aviation dispose du portefeuille d’appareils aéronautiques le plus polyvalent et le plus complet au monde et d’une main-d’œuvre qui a produit plus de la moitié de tous les avions de l’aviation générale dans le monde. Des clients dans plus de 170 pays font confiance à nos performances, à notre fiabilité et à notre polyvalence légendaires, ainsi qu’à notre réseau mondial de service à la clientèle, pour des vols abordables, productifs et flexibles. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.txtav.com.

À propos de Textron

Textron est une entreprise multisectorielle qui s’appuie sur son réseau mondial d’entreprises dans les domaines de l’aéronautique, de la défense, de l’industrie et de la finance pour proposer à ses clients des solutions et des services innovants. Textron est connu dans le monde entier pour ses marques de premier plan telles que Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO et Textron Systems. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.textron.com.

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