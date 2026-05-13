Medisca y dsm–firmenich forman una alianza para ampliar el acceso a principios activos de vitaminas de calidad farmacéutica en el mercado estadounidense de la formulación magistral

MONTREAL--(BUSINESS WIRE)--Medisca, líder mundial en medicina farmacéutica personalizada, firmó una alianza estratégica con dsm–firmenich, fabricante líder de ingredientes que abastece a los mercados farmacéuticos regulados de todo el mundo.

A través de esta colaboración, Medisca pondrá a disposición de los profesionales de la formulación magistral de EE. UU. una gama de principios activos farmacéuticos (API, por sus siglas en inglés) vitamínicos de calidad farmacéutica y amplía así el acceso a ingredientes fabricados en entornos europeos que cumplen con las buenas prácticas de fabricación (BPM) actuales y respaldados por sistemas de calidad y normas de documentación consolidados.

Consolidar las bases de la formulación de preparados

A medida que la preparación de medicamentos a medida sigue dando respuesta a entornos asistenciales que son cada vez más complejos y regulados, las expectativas en cuanto al origen de los ingredientes, la consistencia y la documentación no dejan de aumentar. Las farmacias y los centros de externalización 503B buscan socios que les permitan operar con confianza a gran escala.

Esta colaboración refleja un compromiso a largo plazo con la ampliación del acceso a soluciones de ingredientes de alta calidad, al mismo tiempo que se mantienen los procesos de trabajo, las relaciones y los modelos operativos en los que confían nuestros clientes en la actualidad.

"Estamos muy agradecidos de poder colaborar con dsm–firmenich, una organización internacional reconocida por sus estándares de fabricación y su compromiso con la calidad", dijo Peng Li, vicepresidente de Alianzas Estratégicas en Medisca. "El abastecimiento de ingredientes es fundamental para generar confianza y garantizar el éxito a largo plazo en la formulación de medicamentos. Al incorporar la cartera de principios activos de calidad farmacéutica de dsm–firmenich al ecosistema de Medisca, ampliamos la oferta en la que nuestros clientes pueden confiar hoy en día y contribuimos a la evolución continua del sector".

Esta colaboración introduce principios activos de vitaminas de calidad farmacéutica a través de un modelo comercial y técnico consolidado, diseñado para respaldar el uso regulado y la continuidad a largo plazo en la práctica de la formulación magistral.

"La colaboración con Medisca supone un paso importante para ampliar el acceso a principios activos vitamínicos de alta calidad y de grado farmacéutico en el mercado estadounidense de la formulación magistral. Al combinar nuestra experiencia en fabricación a nivel mundial y nuestro compromiso con las normas de las BPM actuales con el profundo conocimiento que Medisca tiene de los profesionales de la formulación magistral, reforzamos la fiabilidad del suministro y permitimos que las farmacias y los centros de externalización 503B operen con mayor confianza, coherencia y calidad en la atención al paciente", manifestó Jennifer McManus, directora sénior de ventas, dsm-firmenich.

La gama de API vitamínicos de dsm–firmenich está disponible a través de Medisca en Estados Unidos, y se prevé la introducción de nuevos productos en el futuro. Los clientes pueden ponerse en contacto con su representante comercial de Medisca para obtener información sobre pedidos, precios y plazos de entrega.

Acerca de dsm–firmenich

Como empresa innovadora en nutrición, salud y belleza, dsm–firmenich reinventa, fabrica y combina nutrientes esenciales, aromas y fragancias para que la creciente población mundial pueda prosperar. Con su amplia gama de soluciones, ingredientes naturales y renovables, y sus reconocidas capacidades científicas y tecnológicas, la empresa crea lo que es esencial para la vida, atractivo para los consumidores y más sostenible para las personas y el planeta. dsm–firmenich es una empresa suiza con sedes en Kaiseraugst (Suiza) y Maastricht (Países Bajos), que cotiza en Euronext Ámsterdam, opera en casi 60 países y registra unos ingresos de más de 12 000 millones de euros. Con un equipo diverso y global de casi 30 000 empleados, dsm–firmenich hace realidad el progreso cada día, en todas partes, para miles de millones de personas. www.dsm-firmenich.com

Acerca de Medisca

Fundada en 1989, Medisca es líder en medicina personalizada y soluciones para la cadena de suministro farmacéutica, con una amplia cartera de más de 2000 productos, complementada con una biblioteca de más de 10 000 fórmulas de medicamentos patentadas y personalizadas, así como con experiencia y servicios en la elaboración de fórmulas magistrales, la formación continua en el ámbito sanitario y los análisis clínicos. Al ofrecer soluciones a medida para diversos sectores del bienestar en numerosos mercados de todo el mundo, Medisca está salvando las brechas en la atención sanitaria y potenciando el bienestar personalizado para todos. Para obtener más información, visite www.medisca.com y síganos en LinkedIn, Facebook, y YouTube.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.