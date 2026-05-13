Nikkiso unterzeichnet Vereinbarung mit Maran Tankers Management über die Bereitstellung von Aftermarket-Service-Support

TEMECULA, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--Die Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (Nikkiso CE&IG) hat heute bekannt gegeben, dass sie einen langfristigen Dienstleistungsvertrag mit der Öltankerreederei Maran Tankers Management Inc. unterzeichnet hat.

Im Rahmen des Fünfjahresvertrags wird Nikkiso CE&IG einen umfassenden weltweiten Kundendienst für die Hochdruckpumpen von Maran Tankers anbieten, einschließlich planmäßiger Reparaturen der Ventile im Kaltbereich in festgelegten Intervallen. Um möglichst kurze Durchlaufzeiten zu gewährleisten, wird Nikkiso CE&IG in seinen weltweiten Marine-Hubs einen kritischen Lagerbestand vorhalten, sodass Schiffe ihre Kaltenden innerhalb weniger Tage erhalten können – statt wie branchenüblich erst nach Monaten. Nikkiso CE&IG wird Maran Tankers zudem technisch beraten und während der planmäßigen Trockendockaufenthalte umfassende Überholungsarbeiten durchführen.

Sean Fanniff, Präsident des Geschäftsbereichs Cryogenic Services von Nikkiso CE&IG, sagte: „Mit unseren Marine-Hubs in Südostasien, Europa, dem Nahen Osten, den USA und China können wir unseren Kunden einen koordinierten globalen Ansatz und einen nahtlosen Service von Hafen zu Hafen bieten.

Maran Tankers ist ein führendes Unternehmen in der Tankerindustrie, und diese Vereinbarung ist ein weiterer Schritt für unser Wachstum auf dem Schifffahrtsmarkt. Wir freuen uns auf eine langjährige Zusammenarbeit zur Unterstützung der Flotte von Maran Tankers.“

Die Vereinbarung folgt auf die Unterzeichnung einer strategischen Servicepartnerschaft mit Exion Asia Pte Ltd, womit Nikkiso CE&IG seine Position als zuverlässiger Partner auf dem Schifffahrtsmarkt weiter festigt.

Über die Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Die Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group ist ein weltweit führender Anbieter von kryogenen Anlagen, Lösungen und Dienstleistungen und erfüllt mit innovativen Produkten und kooperativen Lösungen die sich wandelnden Marktanforderungen an kohlenstoffärmere Energie und Industriegase. Wir treiben die Zukunft der Märkte für Energie, Verkehr, Schifffahrt, Luft- und Raumfahrt sowie Industriegase voran.

An der Spitze der Gruppe steht Cryogenic Industries, Inc., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Nikkiso Co., Ltd. (TSE: 6376).

Weitere Informationen zu Nikkiso CE&IG erhalten Sie unter NikkisoCEIG.com.

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