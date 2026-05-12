Nuevos Cessna Caravan fortalecerán el control de plagas en cultivos del USDA

WICHITA, Kansas--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation Inc., empresa de Textron Inc. (NYSE: TXT), anunció hoy que el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) incorporará tres aeronaves Cessna Caravan para fortalecer su programa de control de plagas mediante la liberación de insectos estériles, enfocado en la protección de cultivos cítricos a lo largo del río Bravo, en el sur de Texas. Está previsto que las nuevas aeronaves se entreguen en 2027.

APHIS utilizará los Caravan para transportar y liberar insectos estériles que ayudan a contener la propagación de plagas destructivas, como la mosca de la fruta. Esta técnica, de bajo impacto ambiental, contribuye a preservar los árboles frutales, reducir los daños en los cultivos y sostener la actividad de los sectores agrícolas que dependen de cosechas saludables.

“Estas aeronaves permitirán a APHIS acceder a zonas remotas y cumplir su misión de proteger la producción agrícola”, señaló Bob Gibbs, vicepresidente de Ventas de Soluciones para Misiones Especiales. “Nos enorgullece acompañar ese trabajo con el rendimiento y la versatilidad del Caravan”.

Reconocido por su capacidad de carga, su solidez operativa y su desempeño en entornos exigentes, el Cessna Caravan es una plataforma adecuada para misiones de aplicación aérea que requieren vuelos prolongados, operaciones estables a baja altura y acceso a pistas no preparadas. APHIS equipará las aeronaves con sistemas de liberación diseñados a medida, que permiten distribuir insectos estériles de forma segura en amplias superficies, una estrategia eficaz para reducir las poblaciones de plagas sin recurrir a productos químicos.

Actualmente, APHIS opera aeronaves Cessna Stationair en misiones similares. La incorporación del Caravan amplía la capacidad de su flota y refuerza las herramientas del organismo para llevar adelante programas de control aéreo de plagas, con impacto directo en la protección de cultivos, el acompañamiento a los productores y la promoción de prácticas agrícolas sustentables.

Acerca de la familia de aeronaves Cessna Caravan

La familia Cessna Caravan se destaca por su versatilidad y practicidad, y cumple un amplio abanico de misiones en todo el mundo desde hace más de cuatro décadas. Desde su lanzamiento, se han entregado más de 3100 aeronaves en más de 100 países. Con más de 25 millones de horas de vuelo acumuladas a nivel global, los Caravan participan en múltiples operaciones: desde la formación de pilotos y vuelos recreativos hasta el transporte regional de pasajeros, carga, traslados ejecutivos y misiones humanitarias. El modelo Grand Caravan EX es reconocido por su desempeño eficiente y consistente en aerolíneas regionales, operadores chárter, empresas de carga y misiones especiales en todo el mundo. La aeronave cuenta con una potencia de 867 caballos de fuerza y una velocidad de ascenso de 1275 pies por minuto.

Soluciones para misiones especiales

Cuando organismos gubernamentales, fuerzas armadas y empresas necesitan soluciones aéreas para misiones críticas, recurren a Textron Aviation. Sus aeronaves ofrecen el rendimiento y las prestaciones necesarias para responder a los desafíos específicos de este tipo de operaciones. Por su calidad, versatilidad y costos operativos competitivos, los productos de Textron Aviation son elegidos para aeroambulancia, inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), transporte utilitario, relevamientos aéreos, verificación de sistemas de navegación, entrenamiento y otras aplicaciones especiales.

Acerca de Textron Aviation Inc.

Desde hace casi 100 años, Textron Aviation impulsa el desarrollo de la aviación. Textron Aviation Inc., empresa de Textron Inc., integra el talento de sus equipos bajo las marcas Beechcraft, Cessna, Hawker y Pipistrel para diseñar y ofrecer experiencias de vuelo de alto nivel. Su portafolio abarca desde jets ejecutivos, turbohélices y aeronaves de pistón livianas y de alto rendimiento hasta soluciones para misiones especiales, entrenamiento militar y defensa, lo que la posiciona como uno de los proveedores más completos y versátiles del sector. Su equipo ha fabricado más de la mitad de las aeronaves de aviación general a nivel mundial. Clientes en más de 170 países confían en su desempeño y versatilidad, respaldados por una sólida red global de atención y soporte. Para más información, visite www.txtav.com.

Acerca de Textron

Textron es una empresa industrial diversificada que se apoya en su red global de negocios en aviación, defensa, industria y servicios financieros para ofrecer soluciones y servicios innovadores. Es reconocida a nivel mundial por marcas como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO y Textron Systems. Para más información, visite www.textron.com.

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