Nikkiso与Maran Tankers Management签署提供售后服务中心支持的协议

特梅库拉，加利福尼亚州--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group（以下简称“Nikkiso CE&IG”）今日宣布，已与油轮运输公司Maran Tankers Management Inc.签署了一份长期服务协议。

根据这项为期五年的协议，Nikkiso CE&IG将为 Maran Tankers的高压泵提供全球综合售后支持，包括按规定间隔进行冷端阀门的定期维修。为了确保最短的周转时间，Nikkiso CE&IG将在其遍布全球的船舶服务中心维持关键备件库存，使船舶能在数日内收到冷端部件，而非行业平均所需的数月时间。Nikkiso CE&IG还将为Maran Tankers提供技术指导，并在计划干船坞检修期间进行全面检修。

Nikkiso CE&IG低温服务业务部总裁Sean Fanniff表示，“凭借遍布东南亚、欧洲、中东、美国和中国的海运枢纽，我们能够为客户提供协调一致的全球化解决方案，以及无缝衔接的港口间服务。”

“Maran Tankers是油轮行业的领先运营商，这项协议标志着我们在海运市场发展进程中的又一重要步骤。我们期待在未来多年里与Maran Tankers通力合作，为其船队提供支持。”

就在签署此协议之前，Nikkiso CE&IG与Exion Asia Pte Ltd签署战略服务合作伙伴协议，持续巩固在船舶市场作为可靠合作伙伴的地位。

关于Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group是全球领先的低温设备、解决方案及服务供应商，凭借创新产品和协作解决方案，满足市场对低碳能源及工业气体日益增长的需求。我们为能源、交通运输、海事、航空航天及工业气体市场的未来发展提供动力。

该集团由Cryogenic Industries, Inc.领导，后者是Nikkiso Co., Ltd. (TSE: 6376)的全资子公司。

如需进一步了解Nikkiso CE&IG，请访问NikkisoCEIG.com。

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