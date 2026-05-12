Medisca et dsm–firmenich s’associent pour élargir l’accès aux IPA vitaminiques sur le marché américain de la préparation magistrale

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--Medisca, chef de file mondial en médecine pharmaceutique personnalisée, a conclu un partenariat stratégique avec dsm–firmenich, un fabricant d’ingrédients de premier plan au service des marchés pharmaceutiques réglementés à l’échelle mondiale.

Grâce à ce partenariat, Medisca mettra à la disposition des professionnels américains de la préparation magistrale un portefeuille d’IPA vitaminiques de qualité pharmaceutique, élargissant ainsi l’accès à des ingrédients fabriqués dans des environnements conformes aux bonnes pratiques de fabrication européennes (cGMP) et appuyés par des systèmes de qualité et des normes de documentation établies.

Renforcer les bases de la préparation magistrale

Alors que la préparation magistrale continue de répondre à des contextes de soins de plus en plus complexes et réglementés, les attentes en matière d’approvisionnement en ingrédients, de constance et de documentation continuent de croître. Les pharmacies et les centres d’externalisation 503B recherchent des partenaires leur permettant d’opérer avec confiance à grande échelle.

Ce partenariat reflète un engagement à long terme à élargir l’accès à des solutions d’ingrédients de haute qualité tout en préservant les flux de travail, les relations et les modèles opérationnels sur lesquels les clients s’appuient aujourd’hui.

« Nous sommes reconnaissants de nous associer à dsm–firmenich, une organisation mondiale reconnue pour ses normes de fabrication et son engagement envers la qualité », a déclaré Peng Li, vice-président, partenariats stratégiques chez Medisca. « L’approvisionnement en ingrédients est fondamental pour la confiance et le succès à long terme en préparation magistrale. En intégrant le portefeuille d’IPA de qualité pharmaceutique de dsm–firmenich à l’écosystème Medisca, nous élargissons ce sur quoi nos clients peuvent compter aujourd’hui et soutenons l’évolution du secteur. »

Ce partenariat introduit des IPA vitaminiques de qualité pharmaceutique via un modèle commercial et technique établi, conçu pour soutenir une utilisation réglementée et une continuité à long terme dans la pratique de la préparation magistrale.

« Ce partenariat avec Medisca représente une étape importante pour élargir l’accès à des IPA vitaminiques de qualité pharmaceutique destinés au marché américain de la préparation magistrale. En combinant notre expertise mondiale en fabrication et notre engagement envers les normes cGMP avec la compréhension approfondie de Medisca des professionnels de la préparation magistrale, nous renforçons la fiabilité de l’approvisionnement et permettons aux pharmacies et aux centres d’externalisation 503B d’opérer avec davantage de confiance, de constance et de qualité dans les soins aux patients. » ~Jennifer McManus, directrice principale des ventes, dsm-firmenich

La gamme d’IPA vitaminiques de dsm–firmenich est disponible via Medisca aux États-Unis, et d’autres produits devraient être lancés au fil du temps. Les clients peuvent contacter leur représentant commercial Medisca pour obtenir des informations sur les commandes, les tarifs et les délais de livraison.

À propos de dsm–firmenich

En tant qu’innovateur dans les domaines de la nutrition, de la santé et de la beauté, dsm–firmenich réinvente, fabrique et combine des nutriments essentiels, des arômes et des parfums afin de soutenir le bien-être d’une population mondiale en croissance. Grâce à sa gamme complète de solutions, à ses ingrédients naturels et renouvelables, ainsi qu’à ses capacités scientifiques et technologiques reconnues, l’entreprise crée ce qui est essentiel à la vie, attrayant pour les consommateurs et plus durable pour les personnes et la planète. dsm–firmenich est une entreprise suisse dont les sièges sociaux sont situés à Kaiseraugst, en Suisse, et à Maastricht, aux Pays-Bas. Cotée sur Euronext Amsterdam, elle est présente dans près de 60 pays et réalise un chiffre d’affaires de plus de 12 milliards d’euros. Forte d’une équipe internationale diversifiée de près de 30 000 collaborateurs, dsm–firmenich fait progresser la vie chaque jour, partout dans le monde, pour des milliards de personnes. www.dsm-firmenich.com

À propos de Medisca

Fondée en 1989, Medisca est un leader en médecine personnalisée et en solutions de chaîne d’approvisionnement pharmaceutique, avec un vaste portefeuille de plus de 2 000 produits complété par une bibliothèque de plus de 10 000 formules de médicaments propriétaires et personnalisées, une expertise et des services en préparation pharmaceutique, en formation continue en soins de santé et en tests analytiques. Offrant des solutions finement adaptées à divers secteurs du bien-être sur de nombreux marchés à l’échelle mondiale, Medisca comble les lacunes dans les soins de santé et favorise le bien-être personnalisé pour tous. Pour plus d’informations, visitez www.medisca.ca et suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, et YouTube.