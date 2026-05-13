Nikkiso signe un accord avec Maran Tankers Management pour fournir des services d'assistance après-vente

TEMECULA, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Le groupe Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases (Nikkiso CE&IG) a annoncé aujourd’hui avoir signé un contrat de service à long terme avec la compagnie de transport maritime de pétroliers Maran Tankers Management Inc.

Dans le cadre de cet accord d’une durée de cinq ans, Nikkiso CE&IG fournira un service après-vente complet à l’échelle mondiale pour les pompes haute pression de Maran Tankers, y compris des réparations programmées des vannes de la partie froide à intervalles définis. Afin de garantir des délais d'intervention minimaux, Nikkiso CE&IG maintiendra un stock stratégique dans ses centres maritimes à travers le monde, permettant ainsi aux navires de recevoir les parties froides en quelques jours seulement, au lieu des mois que prend en moyenne le secteur. Nikkiso CE&IG fournira également des conseils techniques à Maran Tankers et effectuera des révisions approfondies pendant les périodes de mise en cale sèche programmées.

Sean Fanniff, président de la division Cryogenic Services de Nikkiso CE&IG, a déclaré : « Grâce à nos centres maritimes en Asie du Sud-Est, en Europe, au Moyen-Orient, aux États-Unis et en Chine, nous pouvons offrir à nos clients une approche mondiale coordonnée et un service sans faille de port à port.

« Maran Tankers est un opérateur de premier plan dans le secteur des pétroliers, et cet accord marque une nouvelle étape dans notre croissance sur le marché maritime. Nous nous réjouissons de travailler ensemble pendant de nombreuses années pour soutenir la flotte de Maran Tankers. »

Cet accord fait suite à la signature d'un partenariat stratégique de services avec Exion Asia Pte Ltd, alors que Nikkiso CE&IG continue de renforcer sa position de partenaire de confiance sur le marché maritime.

À propos du groupe Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases

Le groupe Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'équipements, de solutions et de services cryogéniques. Il répond à l'évolution de la demande du marché en matière d'énergies à faible empreinte carbone et de gaz industriels grâce à des produits innovants et des solutions collaboratives. Nous contribuons à l'avenir des secteurs de l'énergie, des transports, de la marine, de l'aérospatiale et des gaz industriels.

Le groupe est dirigé par Cryogenic Industries, Inc., une filiale à 100 % de Nikkiso Co., Ltd. (TSE : 6376).

Pour en savoir plus sur Nikkiso CE&IG, rendez-vous sur NikkisoCEIG.com.

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