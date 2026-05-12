GenNx360 Capital Partners finalise la cession de Precision Aviation Group à VSE Corporation pour un montant d'environ 2,025 milliards de dollars en espèces et en actions.

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--GenNx360 Capital Partners (« GenNx360 »), une société de capital-investissement basée à New York, a annoncé la cession de Precision Aviation Group, Inc. (« PAG » ou la « société »), une entreprise de son portefeuille, à VSE Corporation (« VSE ») pour un montant total initial d’environ 2,025 milliards de dollars, payable en espèces et en actions.

Fondée en 1996 et dont le siège social est situé à Atlanta, en Géorgie, PAG est un prestataire mondial de premier plan dans le domaine des services de maintenance, de réparation et de révision (« MRO ») aéronautiques, ainsi que des solutions de distribution et de chaîne d’approvisionnement, au service des marchés de l’aviation commerciale, d’affaires et générale, des aéronefs à voilure tournante et de la défense. PAG exploite actuellement 29 sites à travers le monde, emploie plus de 1 000 personnes, sert plus de 10 000 clients à l’échelle mondiale et réalise plus de 175 000 réparations par an. Cette acquisition augmente le chiffre d’affaires de VSE d’environ 50 % sur une base pro forma pour 2025 et devrait avoir un effet relutif immédiat sur la marge EBITDA ajustée consolidée de VSE.

Sous la houlette de GenNx360, PAG s'est développée pour devenir une plateforme mondiale de services après-vente aéronautique à forte marge, axée sur les moteurs, l'avionique, les composants et les solutions propriétaires. PAG est passée de neuf centres de réparation à 29 sites, a étendu sa présence en Amérique du Nord et s'est implantée à l'international en Europe, en Australie et au Brésil. La société a élargi ses capacités de réparation aux moteurs et à l'avionique tout en renforçant sa position sur les plateformes d'avions de nouvelle génération.

Pendant la durée de sa participation, GenNx360 a mis en œuvre une stratégie d’acquisition et de développement rigoureuse, réalisant 11 acquisitions complémentaires, élargissant sa couverture géographique et renforçant ses capacités techniques. Ces initiatives de croissance externe ont été complétées par une solide croissance interne, alimentée par l’acquisition régulière de nouveaux clients et l’élargissement de partenariats stratégiques.

« Notre partenariat avec PAG est le fruit de la stratégie proactive de GenNx360 et de sa profonde expertise dans les secteurs de l’aérospatiale et de la défense. Notre capacité à faire évoluer PAG vers une plateforme MRO mondiale diversifiée témoigne de l’exceptionnelle équipe de direction de PAG », a déclaré Pratik Rajeevan, directeur chez GenNx360 Capital Partners, qui a identifié et dirigé l’investissement.

« Notre participation actuelle dans VSE reflète notre conviction quant à la dynamique de PAG et à la capacité de VSE à accélérer sa prochaine phase de croissance, à renforcer ses capacités et à offrir encore plus de valeur à ses clients », a déclaré Ron Blaylock, fondateur et associé gérant de GenNx360 Capital Partners.

« Nous nous sommes forgé une réputation de réactivité vis-à-vis de nos clients, de compétences techniques étendues et d’un soutien fiable pour les exploitants du monde entier. Rejoindre VSE marque une nouvelle étape importante pour PAG », a déclaré David Mast, PDG de Precision Aviation Group.

« PAG est un atout très complémentaire pour VSE, qui renforce nos capacités sur le marché des pièces de rechange aéronautiques, notre expertise technique et notre présence mondiale sur les marchés de l’aviation commerciale, d’affaires, générale et des aéronefs à voilure tournante. PAG s’est forgé une réputation exceptionnelle en matière de réactivité vis-à-vis de ses clients, de capacités de réparation exclusives et d’excellence opérationnelle, et nous sommes ravis d’accueillir David Mast et l’équipe de PAG au sein de VSE. Ensemble, nous créons une plateforme de marché secondaire de l’aviation à plus grande échelle, dotée de capacités de réparation et de distribution renforcées, qui positionne VSE pour une croissance à long terme et la création de valeur », a déclaré John Cuomo, président du CA et président-directeur général de VSE Corporation.

Détails de la transaction : Le prix d’achat de 2,025 milliards de dollars comprend 1,75 milliard de dollars en espèces et environ 275 millions de dollars en actions émises au profit de GenNx360 ; ainsi qu’un montant supplémentaire pouvant atteindre 125 millions de dollars sous forme de paiement d’earn-out conditionnel basé sur les performances de 2026.

Le dernier investissement en capital de GenNx360 dans PAG a été soutenu par GenNx360 Capital Partners Fund IV, LP, et un fonds de continuation à actif unique géré par GenNx360 et dirigé par Neuberger et Blackstone Strategic Partners, avec la participation de Dextra Partners et Churchill Asset Management. Outre M. Blaylock et M. Rajeevan, l'équipe d'investissement de GenNx360 chargée du dossier PAG comprenait Lloyd Trotter, fondateur et conseiller principal de GenNx360 ; Reece Zakarin, vice-président ; Anil Nagpal, vice-président adjoint ; et Jon Langenfeld, associé.

J.P. Morgan et Jefferies ont agi en tant que conseillers financiers côté vendeur pour GenNx360 et PAG, tandis que Winston & Strawn LLP a agi en tant que conseiller juridique. Perella Weinberg Partners a agi en tant que conseiller financier et en marchés de capitaux d'emprunt exclusif pour VSE, tandis que Jones Day a agi en tant que conseiller juridique.

À PROPOS DE GENNX360 CAPITAL PARTNERS

GenNx360 Capital Partners est une société de capital-investissement spécialisée dans l'acquisition d'entreprises de services B2B du marché intermédiaire. GenNx360 s'associe à des entreprises disposant de modèles économiques éprouvés et durables dans des secteurs en expansion, dans le but de mettre en œuvre et de soutenir des initiatives de croissance organique et inorganique visant à accroître la valeur, à accélérer la croissance, à réaliser des économies et à générer de solides rendements financiers. GenNx360 a été fondée en 2006 et son siège social est situé à New York. Pour plus d'informations sur GenNx360, veuillez consulter le site www.gennx360.com.

À PROPOS DE PRECISION AVIATION GROUP

Precision Aviation Group (« PAG ») est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de services de maintenance, de réparation et de révision (MRO), de distribution et de chaîne d’approvisionnement sur le marché secondaire de l’aviation, au service des secteurs de l’aviation d’affaires et générale (B&GA), des aéronefs à voilure tournante et de la défense. PAG dessert une large clientèle mondiale et offre une expertise technique dans les domaines des moteurs, des composants, de l’avionique et des solutions de réparation exclusives. Pour plus d’informations sur PAG, veuillez consulter le site www.precisionaviationgroup.com.

À PROPOS DE VSE CORPORATION

VSE est l’un des principaux fournisseurs de services de distribution et de réparation dans le secteur de l’aviation pour les marchés de l’aviation commerciale, d’affaires et générale (B&GA). Basée à Miramar, en Floride, VSE s’attache à améliorer de manière significative la productivité et la longévité des actifs de grande valeur et essentiels à l’activité de ses clients. Les services de distribution de pièces de rechange et de maintenance, réparation et révision (MRO) de VSE prennent en charge la distribution et la réparation de composants de moteurs ainsi que de pièces accessoires pour les moteurs et les cellules, à l'intention des opérateurs commerciaux et B&GA. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web de VSE à l'adresse www.vsecorp.com.

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