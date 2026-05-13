Energy Vault en Eskom kondigen een akkoord voor strategische ontwikkeling aan om zwaartekrachtbatterijen geschikt voor stroomnetten in Zuid-Afrika te ontplooien

Eskom en Energy Vault maken een overeenkomst bekend om een zwaartekrachtbatterij te ontplooien in de Hendrina Power Station in de provincie Mpumalanga, Zuid-Afrika, met de bedoeling om tot 4GWh energieopslag van lange duur in licentie te geven, gezamenlijk te ontwikkelen en als partner te beheren in 16 SADC-lidstaten

Dit partnerschap zal een aanzienlijke stap vooruit worden in de regionale inspanningen om af te stappen van kolen, het zal gezamenlijke materiaaltechnologiewetenschap benutten voor economisch hergebruik van afvalassen van kolen in energieopslagmedium terwijl het de betrouwbaarheid van het stroomnet, creatie van jobs en lokale economische ontwikkeling mogelijk maakt