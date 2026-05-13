Energy Vault en Eskom kondigen een akkoord voor strategische ontwikkeling aan om zwaartekrachtbatterijen geschikt voor stroomnetten in Zuid-Afrika te ontplooien
Eskom en Energy Vault maken een overeenkomst bekend om een zwaartekrachtbatterij te ontplooien in de Hendrina Power Station in de provincie Mpumalanga, Zuid-Afrika, met de bedoeling om tot 4GWh energieopslag van lange duur in licentie te geven, gezamenlijk te ontwikkelen en als partner te beheren in 16 SADC-lidstaten
Dit partnerschap zal een aanzienlijke stap vooruit worden in de regionale inspanningen om af te stappen van kolen, het zal gezamenlijke materiaaltechnologiewetenschap benutten voor economisch hergebruik van afvalassen van kolen in energieopslagmedium terwijl het de betrouwbaarheid van het stroomnet, creatie van jobs en lokale economische ontwikkeling mogelijk maakt
WESTLAKE VILLAGE, Calif. & JOHANNESBURG--(BUSINESS WIRE)--Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) (“Energy Vault” of “het Bedrijf”), een wereldleider in duurzame energieopslag geschikt voor stroomnetten en oplossingen voor AI compute-infrastructuur, maakte vandaag een overeenkomst voor strategische ontwikkeling bekend met Eskom Holdings SOC Limited (“Eskom”), Zuid-Afrika’s elektriciteitsmaatschappij in handen van de staat, om een GESS (Gravity Energy Storage System = zwaartekrachtbatterij) van lange duur te ontplooien.
