GenNx360 Capital Partners voltooit de verkoop van Precision Aviation Group aan VSE Corporation voor circa $2,025 miljard in contanten en aandelen.

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--GenNx360 Capital Partners (“GenNx360”), een participatiemaatschappij gevestigd in New York, heeft de verkoop aangekondigd van zijn portfoliobedrijf Precision Aviation Group, Inc. (“PAG” of het “Bedrijf”) aan VSE Corporation (“VSE”) voor een totale voorafgaande overweging van circa $2,025 miljard in contanten en aandelen.

PAG werd in 1996 opgericht en heeft zijn hoofdzetel in Atlanta, Georgia. Het bedrijf is wereldwijd topaanbieder van “MRO”services (Maintenance, Repair & Overhaul = onderhoud, reparatie en revisie) voor de luchtvaart, oplossingen voor distributie en toeleveringsketens ten dienste van commerciële, zakelijke en algemene luchtvaart, en de eindmarkten van helikopters en defensie. PAG is momenteel actief op 29 locaties over de hele wereld. Het bedrijf heeft meer dan 1.000 werknemers in dienst, werkt voor meer dan 10.000 klanten over de hele wereld en voltooit jaarlijks meer dan 175.000 reparaties. De overname verhoogt de omzet van VSE met ongeveer 50% op proforma 2025-basis en zal naar verwacht onmiddellijk winstverhogend zijn voor VSE’s geconsolideerde aangepaste EBITDA-marge.

Tijdens GenNx360's eigenaarschap evolueerde PAG naar een wereldwijd aftermarket-platform voor de luchtvaart die zich richt op motoren, luchtvaartelektronica, onderdelen en eigen oplossingen. PAG groeide uit van negen reparatiestations naar 29 locaties, het breidde zijn voetafdruk in Noord-Amerika uit en vergrootte zijn internationale aanwezigheid naar Europa, Australië en Brazilië. Het bedrijf breiidde zijn reparatiecapaciteiten uit in motoren en luchtvaartelektronica, terwijl het zijn positie op vliegtuigplatformen van de volgende generatie verstevigde.

Tijdens zijn eigenaarschap voerde GenNx360 een gedisciplineerde 'buy-and-build'-strategie, met 11 add-on overnames, uitbreiding van de geografische armslag en verdieping van technische capaciteiten. Deze anorganische initiatieven werden aangevuld door robuuste organische groei door toedoen van een consistente aanwinst van nieuwe klanten en de uitbreiding van strategische partnerschappen.

“Ons partnerschap met PAG was een resultaat van GenNx360’s proactieve strategie en grondige sectorexpertise in luchtvaart en defensie. Ons vermogen om PAG op schaal te brengen tot een gediversifieerd wereldwijd MRO-platform is een getuigenis van PAG’s buitengewone bestuursteam,” aldus Pratik Rajeevan, hoofd van GenNx360 Capital Partners die de investering verkreeg en leidde.

“Ons blijvende vermogeneigenaarschap in VSE weerspiegelt ons geloof in PAG's momentum en in VSE's vermogen om de volgende groeifase te versnellen, capaciteiten te verbeteren en aan klanten nog meer waarde te bieden,” verklaart Ron Blaylock, oprichter en Managing Partner van GenNx360 Capital Partners.

“We hebben een reputatie opgebouwd op het vlak van reactievermogen naar klanten, uitbreidende technische capaciteiten en betrouwbare ondersteuning voor operatoren over de hele wereld. De toetreding tot VSE vormt een belangrijk volgende hoofdstuk voor PAG,” verklaart David Mast, CEO van Precision Aviation Group.

“PAG is een zeer complementaire toevoeging voor VSE die onze aftermarket-capaciteiten in de luchtvaart, technische diepgang en wereldwijde armslag in de markten van commerciële, zakelijke en algemene luchtvaart en helikopters uitbreidt. PAG heeft een uitzonderlijke reputatie tot stand gebracht voor zijn reactievermogen naar klanten, eigen reparatiecapaciteiten en operationele uitmuntendheid. We zijn dan ook enthousiast om David Mast en het PAG-team bij VSE te mogen verwelkomen. Samen creëren we een aftermarket-platform voor luchtvaart dat meer op schaal is, met betere reparatie- en distributiecapaciteiten die VSE positioneren voor groei op lange termijn en het creëren van waarde,” aldus John Cuomo, voorzitter en CEO van VSE Corporation.

Details van de transactie: de overnameprijs van $2,025 miljard omvat $1,75 miljard in contanten en circa $275 miljoen in aandelen uitgegeven aan GenNx360; en nog eens een extra $125 miljoen in voorwaardelijke nabetaling gebaseerd op de prestaties van 2026.

GenNx360’s recentste aandeleninvestering in PAG was geruggensteund door GenNx360 Capital Partners Fund IV, LP en een door GenNx360 beheerd single-asset continuation fund geleid door Neuberger en Blackstone Strategic Partners, met deelname van Dextra Partners en Churchill Asset Management. Naast Mr. Blaylock en Mr. Rajeevan, behoren Lloyd Trotter, oprichter en senior adviseur van GenNx360; Reece Zakarin, vicevoorzitter; Anil Nagpal, assistent-vicevoorzitter; en Jon Langenfeld, geassocieerde, tot het GenNx360 PAG-investeringsteam.

J.P. Morgan en Jefferies traden op als financieel adviseurs aan verkoperszijde voor GenNx360 en PAG, waarbij Winston & Strawn LLP als juridisch adviseur optrad. Perella Weinberg Partners trad op als exclusief adviseur voor financiële en schuldkapitaalmarkten voor VSE, waarbij Jones Day als juridisch adviseur optrad.

OVER GENNX360 CAPITAL PARTNERS

GenNx360 Capital Partners is een participatiemaatschappij die zich richt op het overnemen van bedrijven uit het middensegment actief in business-to-business services. GenNx360 werkt samen met bedrijven met een bewezen, duurzaam bedrijfsmodel in uitbreidende industrieën met als doel het implementeren en ondersteunen van waardeverbeterende organische en anorganische initiatieven om groei te versnellen, kostenefficiëntie op te leveren en sterke financiële resultaten te genereren. GenNx360 werd in 2006 opgericht en heeft zijn hoofdzetel in New York City. Voor meer informatie over GenNx360 gaat u naar www.gennx360.com.

OVER PRECISION AVIATION GROUP

Precision Aviation Group (“PAG”) is een vooraanstaande wereldwijde aanbieder van aftermarket-MRO voor de luchtvaart, services voor distributie en toeleveringsketens ter ondersteuning van B&GA-, helikopter- en defensiemarkten. PAG staat ten dienste van een ruim klantenbestand en levert technische expertise op het vlak van motoren, onderdelen, vliegtuigelektronica en eigen reparatieoplossingen. Voor meer informatie over PAG gaat u naar www.precisionaviationgroup.com.

OVER VSE CORPORATION

VSE is een vooraanstaande aanbieder van distributie- en reparatieservices voor de luchtvaart aan de aftermarkets van commerciële luchtvaart en B&GA (Business & General Aviation= zakelijke en algemene luchtvaart). VSE, met hoofdzetel in Miramar, Florida, richt zich op het aanzienlijk verbeteren van de productiviteit en de lange levensduur van de waardevolle, bedrijfskritieke activa van zijn klanten. VSE’s aftermarket-diensten voor distributie van onderdelen en MRO-services (Maintenance, Repair & Overhaul = onderhoud, reparatie en revisie) ondersteunen de distributie en reparatie van motoronderdelen, motoren en vliegtuigrompaccessoires voor commerciële en B&GA operatoren. Meer gedetailleerde informatie vindt u op VSE's website: www.vsecorp.com.

