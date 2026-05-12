Paymentology levanta US$ 175 milhões em rodada liderada conjuntamente pela Apis Partners e pela Aspirity Partners para apoiar a próxima fase de crescimento

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--A Paymentology, líder global em processamento de emissões, anunciou hoje um investimento de US$ 175 milhões liderado conjuntamente pela Apis Partners (“Apis”), uma empresa de private equity especializada em infraestrutura e serviços financeiros, e pela Aspirity Partners (“Aspirity”), uma empresa pan-europeia de private equity focada em tecnologia e serviços financeiros e em tecnologia empresarial e serviços de conectividade.

O investimento apoiará a expansão global contínua da Paymentology, o desenvolvimento de produtos e o fortalecimento de sua equipe, à medida que a empresa aproveita a forte demanda por processamento moderno de emissores em escala global.

A transação reúne dois investidores com profunda experiência no setor de pagamentos e um foco comum no avanço da infraestrutura de pagamentos, unidos pela visão de que o processamento de emissores representa uma das oportunidades mais significativas do setor. Para a Apis, o investimento, realizado pelo Apis Growth Fund III1, marca o 16º investimento da empresa no setor de pagamentos. Tanto a Apis quanto a Aspirity contarão com seu profundo conhecimento do setor e sua rede global de especialistas em pagamentos para apoiar a próxima fase de crescimento da Paymentology.

Udayan Goyal, cofundador e sócio-gerente da Apis, acrescentou: “Como o 16º investimento realizado pela Apis no setor global de pagamentos, este acordo reforça nossa forte convicção quanto às oportunidades existentes no processamento para emissores. Esta parceria representa uma visão compartilhada para acelerar a democratização da emissão de cartões, ampliar o acesso à infraestrutura financeira digital e expandir para novas geografias e capacidades adjacentes. Isso também exemplifica nossa abordagem de apoiar provedores de infraestrutura crítica já consolidados, com modelos de negócios asset-light que geram retornos atrativos ao mesmo tempo em que promovem impacto positivo mensurável, demonstrando que a criação de valor de longo prazo e o impacto caminham lado a lado.”

Matteo Stefanel, cofundador e sócio-gerente da Apis, comentou: “Estamos entusiasmados em firmar parceria com a Paymentology — uma empresa que atua no centro de um segmento atrativo e de rápido crescimento no ecossistema global de pagamentos — e em ampliar nosso relacionamento de mais de uma década com a equipe executiva. Aproveitando nossa conectividade global e expertise setorial em toda a cadeia de valor de pagamentos, esperamos apoiar a gestão à medida que continua expandindo suas operações, ampliando suas capacidades e promovendo um impacto significativo e duradouro ao melhorar o acesso a serviços financeiros modernos globalmente.”

Apesar do mercado global de pagamentos ser estimado em US$ 49 trilhões até 2026, grande parte da camada emissora permanece limitada por infraestrutura legada, o que restringe a inovação, a velocidade e a qualidade das experiências de pagamento para o usuário final. A Paymentology está solucionando essa lacuna por meio de sua plataforma nativa na nuvem e altamente configurável. Ela permite o processamento em tempo real e em larga escala para clientes em 68 países, e oferece aos emissores a flexibilidade necessária para lançar, adaptar e gerenciar, com mais eficiência, experiências de pagamento com cartão e digitais em diversos mercados.

Jeff Parker, CEO da Paymentology, comentou: “O futuro das finanças já está aqui, mas a infraestrutura legada continua a impedir a inovação. Na Paymentology, vemos uma oportunidade significativa de eliminar esse obstáculo e permitir que nossos clientes avancem no ritmo que o mercado exige. Criamos uma plataforma de emissão projetada para o crescimento, ajudando bancos digitais, fintechs e instituições financeiras a lançar, escalar e expandir seus programas de cartões com confiança. Ao combinar capacidade global com a flexibilidade de nos adaptarmos localmente, permitimos que nossos clientes concorram de forma mais eficaz com rapidez, controle e eficiência, em um cenário cada vez mais dinâmico.

Este investimento e a solidez da nossa parceria com a Apis e a Aspirity representam um forte reconhecimento da nossa plataforma e estratégia. Isso nos posiciona para acelerar nosso crescimento, expandir nossas capacidades e continuar apoiando nossos clientes à medida que ganham impulso e desbloqueiam um progresso verdadeiramente imparável.”

Esse impulso se reflete no desempenho da Paymentology, que registrou aumento de 117% nas novas vendas em relação ao ano anterior, no ano fiscal de 2025, e crescimento de 65% no volume de transações. Esse crescimento foi impulsionado pela alta demanda por bancos digitais, provedores de serviços financeiros integrados, programas de cartões vinculados a ativos digitais e plataformas de gestão de despesas, como também pela modernização de sistemas legados por bancos tradicionais. A empresa também se beneficia de uma base de clientes internacionais altamente diversificada e de uma presença significativa em regiões de alto crescimento, como Oriente Médio, América Latina, África e região Ásia-Pacífico.

Os sólidos relacionamentos da Paymentology com seus clientes, sua capacidade de operar em diversos ambientes regulatórios e a continuidade de sua gestão reforçam ainda mais sua posição como uma parceira global de infraestrutura confiável. A empresa utilizará o capital para apoiar as ambições de crescimento e inovação de seus clientes atuais e futuros, além de expandir suas atividades para além do processamento de emissores, atuando em áreas adjacentes, como crédito, moedas estáveis, tokenização e serviços baseados em inteligência artificial. A Paymentology atende a clientes em cerca de 70 países, incluindo fintechs líderes, como M-Pesa, da Safaricom, RedotPay, Rain, TrueMoney, ARQ e muitas outras, além de alguns dos neobancos de crescimento mais rápido do mundo, como GoTyme, Snappi, Wio Bank, D360 e Albo.

Udayan Goyal, cofundador e sócio-gerente da Apis, acrescentou: “Como o 16º investimento realizado pela Apis no setor global de pagamentos, este acordo reforça nossa forte convicção nas oportunidades existentes no processamento para emissores. Esta parceria representa uma visão compartilhada para acelerar a democratização da emissão de cartões, ampliar o acesso à infraestrutura financeira digital e expandir para novas geografias e capacidades adjacentes. Isso também exemplifica nossa abordagem de apoiar provedores de infraestrutura crítica já consolidados, com modelos de negócios asset-light que geram retornos atrativos ao mesmo tempo em que promovem impacto positivo mensurável, demonstrando que a criação de valor de longo prazo e o impacto caminham lado a lado.”

1 Apis Growth Fund III é também conhecido como Apis Global Growth Fund III e Apis Growth Markets Fund III

Sobre a Paymentology

A Paymentology é a principal processadora de emissão de última geração, capacitando fintechs, bancos digitais e bancos de varejo a lançar e gerenciar soluções de pagamento inovadoras em escala global com facilidade. Por meio de plataformas e serviços integrados e fáceis de usar, a empresa oferece maior escolha e valor para o cliente, ajudando-os a romper com o status quo, acelerar o lançamento no mercado e alcançar o crescimento.

Com uma plataforma multinuvem (multicloud) de alto desempenho, que oferece ampla cobertura global e dados aprimorados em tempo real, a Paymentology se destaca como líder no setor de pagamentos. Sua equipe de especialistas, com profundo conhecimento do mercado local, opera em 68 países e 14 fusos horários, oferecendo suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana. A empresa está profundamente comprometida com a expansão da inclusão financeira globalmente, transformando vidas e impactando positivamente as comunidades onde atua.

Para informações adicionais, visite www.paymentology.com.

Sobre a Apis Partners

Com sede em Londres, o Apis Group (“a Empresa”) é uma empresa líder global de private equity, especializada em infraestrutura financeira e tecnologia. Com US$ 2,3 bilhões em ativos sob gestão, a empresa investe em modelos de negócios rentáveis e comprovados, estabelecendo parcerias com equipes de gestão para impulsionar um crescimento transformador e gerar retornos excepcionais.

Com mais de 40 profissionais distribuídos em três centros globais, a empresa tem décadas de experiência no setor e uma ampla rede de contatos internacionais. Dedicada à criação de valor, adota uma abordagem prática e orientada para a parceria, apoiando as empresas de seu portfólio com consultoria estratégica, oportunidades de fusões e aquisições, além de melhorias operacionais. A empresa está plenamente ciente do impacto que a injeção de capital de crescimento pode gerar, por isso a inclusão financeira e o bem-estar financeiro são princípios fundamentais de sua abordagem de investimento de impacto.

Para informações adicionais, visite www.apis.pe.

Sobre a Aspirity Partners

A Aspirity Partners é uma empresa pan-europeia de private equity focada em aquisições voltadas ao crescimento e investimentos minoritários estratégicos nos setores de Tecnologia e Serviços Financeiros, além de Tecnologia Corporativa e Serviços de Conectividade. A empresa firma parcerias com negócios que oferecem serviços críticos habilitados por tecnologia em subsetores beneficiados por tendências estruturais de crescimento de longo prazo.

A Aspirity combina ampla experiência setorial com uma abordagem de investimento proativa e orientada por insights, trabalhando em estreita colaboração com as equipes de gestão para implementar iniciativas de alto impacto que impulsionam a excelência operacional, a internacionalização e a expansão estratégica.

O modelo da empresa conta com o apoio de uma rede de fundadores e executivos seniores (Inovadores e Líderes), que oferecem conhecimentos especializados e estabelecem parcerias com empresas para ajudá-las a alcançar um crescimento exponencial.

Para informações adicionais, visite www.aspiritypartners.com.

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