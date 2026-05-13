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Medisca與dsm–firmenich合作，拓展美國藥劑調製市場醫藥級維生素活性成分的供應

蒙特婁--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球個人化醫藥領域的領導者Medisca與服務於全球受監理醫藥市場的領先活性成分生產商dsm–firmenich達成策略合作。

透過此次合作，Medisca將向美國藥劑調製專業人員提供一系列醫藥級維生素活性成分（API），以擴大其獲取途徑，使他們能夠獲得在歐洲cGMP環境下生產、並符合既定品質系統和文件標準的原料。

強化藥劑調製基礎

隨著調製藥品在日益複雜和監理嚴格的醫療環境中發揮越來越重要的作用，人們對原料來源、一致性和文件的要求也越來越高。藥局和503B外包機構正在尋找能夠幫助他們大規模、自信經營的合作夥伴。

此次合作體現了雙方長期致力於拓展高品質原料解決方案供應，同時維護客戶目前所依賴的工作流程、合作關係和營運模式的承諾。

我們非常榮幸能與dsm–firmenich合作，dsm–firmenich作為一家全球性企業，以其卓越的生產標準和對品質的承諾而聞名。Medisca策略合作副總裁Peng Li表示，「原料採購是建立信任與長期成功的基石。透過將dsmfirmenich的醫藥級維生素API納入Medisca的生態體系，不僅能擴大客戶的選擇，更能支持產業持續進化。

此次合作將透過成熟的商業和技術模式引入醫藥級維生素API，旨在完善規範化使用，並確保配製的長期連續性。

與Medisca的合作是擴大美國藥劑調製市場獲取高品質醫藥級維生素API的重要一步。我們將自身的全球製造專業與Medisca對cGMP標準的承諾以及對藥劑專業人士的深入瞭解相結合，將顯著提升供應鏈的可靠性，並協助藥局及503B外包機構在提供病患照護時，能以更強的信心、更一致的品質進行。dsm-firmenich資深銷售總監Jennifer McManus表示。

dsm–firmenich的維生素API產品組合已透過Medisca在美國上市，預計未來將推出更多產品。客戶可聯絡其Medisca銷售代表，瞭解訂購資訊、價格和交貨週期。

關於dsm–firmenich

作為營養、健康和美容領域的創新企業，dsm–firmenich致力於改良、製造並融合關鍵營養素、風味調料與香料，以促進全球日益成長人口的健康。公司以其全面的解決方案、天然及可再生原料與卓越的科技實力，打造生活不可或缺、深受消費者喜愛，並能為人類與地球帶來更永續發展的產品。瑞士公司dsm–firmenich總部位於瑞士凱撒奧格斯特和荷蘭馬斯特里赫特，在阿姆斯特丹泛歐交易所上市，業務遍及近60個國家，年收入超過120億歐元。dsm–firmenich擁有一支由近30,000名員工組成的多元化全球團隊，每天致力於改善世界各地數十億人的生活。www.dsm-firmenich.com

關於Medisca

Medisca成立於1989年，是個人化醫療和藥品供應鏈解決方案領域的全球領導者，擁有超過2000種產品的龐大產品組合，並配備了10,000多種專有和客製化的藥物配方，提供各類專業知識和服務，涵蓋藥物配製、繼續醫療教育、分析測試等領域。Medisca為全球多個市場的各類健康產業提供精準的解決方案，致力於彌合醫療保健領域的差距，並為所有人賦能個人化健康。如欲瞭解更多資訊，請造訪：www.medisca.com，並在LinkedInFacebookYouTube上關註我們。

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1-800-665-6334

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