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Larimar establece un acuerdo con Point para el equipamiento exterior de las residencias y espacios del complejo

  • La propuesta integra diseño, materiales y estética mediterránea adaptados al entorno caribeño.
  • El proyecto refuerza así su posicionamiento internacional en colaboración con una firma referente en mobiliario de exterior.
original Image of the agreement signing between the CEOs.

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PUNTA CANA, Dominican Republic--(BUSINESS WIRE)--Larimar City & Resort ha formalizado un acuerdo con la firma española Point para el suministro de mobiliario de exterior en las residencias y espacios comunes del complejo. Esta alianza estratégica refuerza el posicionamiento internacional del proyecto y suma a una marca reconocida por su diseño contemporáneo y su especialización en soluciones adaptadas a climas tropicales y entornos marinos como el Caribe.

La colaboración permitirá incorporar el mobiliario de Point tanto en viviendas como en amenities, restaurantes y futuras instalaciones hoteleras del complejo. El objetivo es crear una propuesta estética coherente con el concepto de Larimar: trasladar la esencia del estilo de vida mediterráneo al Caribe mediante espacios pensados para el bienestar, el confort y la conexión con el entorno natural.

Como parte del acuerdo, se realizó una visita técnica a las instalaciones de la compañía para revisar acabados, materiales y procesos de fabricación. Durante este encuentro tuvo lugar la firma entre Juan Andrés Romero, presidente de CLERHP, empresa promotora de Larimar City & Resort, y Vicente Pons, propietario de Point y presidente de la Feria del Mueble de Valencia.

Ángela Moyano, directora de Postventa e Interiorismo de Larimar City & Resort, destacó la importancia de esta colaboración para el desarrollo del proyecto. “Contar con Point como socio estratégico en el equipamiento exterior refuerza nuestro compromiso con la calidad y el diseño. Para Larimar es fundamental trabajar con marcas líderes capaces de ofrecer soluciones adaptadas al entorno caribeño y a las exigencias de un producto turístico y residencial de alto nivel”, señaló.

Point, con sede en Alicante y presencia internacional en más de 70 países, es una firma referente en mobiliario exterior. La marca combina tradición artesanal mediterránea, innovación y materiales de alta resistencia especialmente diseñados para soportar condiciones climáticas extremas y ambientes marinos, convirtiéndose en una referencia habitual en resorts y desarrollos residenciales premium en distintos mercados internacionales.

Con esta nueva alianza, Larimar City & Resort continúa avanzando en su estrategia de consolidarse como uno de los desarrollos inmobiliarios de referencia en el Caribe, apostando por colaboraciones con compañías internacionales que aporten valor, confianza y garantía de calidad a futuros residentes e inversores, además de reforzar una propuesta urbana basada en diseño, innovación y experiencia de vida.

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